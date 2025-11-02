[台中美食] 旼禾割烹｜全預約制日式無菜單｜中午只要1600+10%

內容目錄

台中新開幕無菜單料理，今天跟大家推薦CP值很高的「旼禾」，只要1600元＋10%就能吃到無菜單，整個套餐約15~17道，以生魚片、頂級海鮮為主要食材，可以吃到鰻魚、北海道海膽、日本生蠔、蝦蛄、牛角貝等等，台中無菜單推薦，假日記得提前預約唷！台中科博館日式無菜單推薦！

旼禾｜台中北區新開幕無菜單

來台中不要只吃燒肉，台中有超多厲害的日式無菜單料理！

旼禾割烹在台中科博館附近，店內空間不大，採全預約制，有午餐及晚餐兩個餐期，午餐價位1600元、晚餐價位2300元，服務費10%，也可以依照預算客製化唷～

踏入店內猶如一秒來到日本，體驗日本文化中的Omakase，板前座位可以欣賞師傅的手藝，聽師傅講解每一道料理，這是無菜單最迷人的地方。

旼禾｜晚間套餐2300元開箱

我們今天是晚餐來用餐，一個人的價位是2300元+10%服務費，總共有17道料理包含甜點，整體吃下來會很有飽足感，以生食、海鮮為主要元素，推薦給愛吃日本料理、生食的朋友們，生魚片很新鮮且真的處理得非常好！

旼禾主打的是「生魚片」為主的無菜單料理，第一道就是美味的生魚片，這是來自基隆的「野生黃雞魚」，肉質細嫩、口感彈牙，炙燒後油脂香氣跑出來，搭配徳島酸橘皮一口享用，很美味！

這是我吃過最最最好吃的花枝刺身，使用「澎湖花枝」，師傅精湛的刀工切了無數刀後，入口整個很綿密，花枝非常鮮甜，搭配上面的「北海道海膽」，整個口感好Creamy，是極致幸福的味道！

今日的烤物是「土魠魚西京燒」，每次去日本都很愛吃西京燒，西京燒是日式料理中常見的烤魚做法，將魚肉以白味噌醃漬後，再以煎烤的方式烹調，他最特別的就是西京漬的鹹甜風味！

土魠魚魚肉帶有獨特的香氣，口感不乾柴又有點Ｑ彈，搭配上方的秋葵泥，和當季時蔬綠竹筍。

來自「日本兵庫縣的生蠔」，生蠔完全沒有腥味，吃得出來很新鮮，而且搭配主廚特調的醬汁，和上面的檸檬凍超級加分，增加酸甜的口味，吃起來很清新呢～

這看起來晶瑩剔透的生魚片是「長尾鳥」，又被稱為長尾濱鯛，是一種稀有的深海魚，在高級日式料理才吃得到的高級魚類，他的口感帶有脆度，吃起來是Ｑ彈有口感的魚肉。

接著是我期待很久的「雲林鰻魚」，你們知道在日本吃到的鰻魚料理，很多都是從台灣雲林進口過去的嗎！？台灣的鰻魚真的很高品質！

鰻魚手捲好大一份，師傅會親自遞到你的手上，白鰻魚肉質細膩，醬汁甜口很美味，搭配紫蘇葉、日本蔥、海苔一起享用，讓人一口接著一口，吃得意猶未盡呀！

下一道師傅突然拿出好大的一個貝殼，這是我第一次看到「牛角貝」，口感真的比干貝還厲害，口感厚實且Q彈，越嚼越香會回甘，貝類的甘甜清香完美呈現。

下一道是「日本九州天草雕魚」，肉質比一般的鯛魚更緊實有彈性，豐富的油脂香氣，搭配日本柚子辣椒醬，有種豆瓣醬的香氣。

「三點鰹魚」經過木屑煙燻、炙燒過後，魚皮脆口、魚肉緊實，紅魚肉吃起來魚味更濃烈，搭配煙燻手法，吃起來風味很有層次。

今日的天婦羅：松葉蟹腳、甜玉米、蓮藕、舞菇，旼禾的天婦羅表現得非常優秀，是我很喜歡的薄脆麵衣，很日式的天婦羅口感。

好喜歡松葉蟹腳天婦羅，外皮酥脆，中間的蟹肉很鮮甜，軟嫩口感入口是滿滿的螃蟹香氣，還有炸甜玉米球也很厲害，玉米很甜唷！

接著上桌的生魚片顏色好美，這是熟成2週的「鰤魚」，肉質很柔軟，油脂很豐富，在口中化開的感覺，搭配上面的柚子胡椒，中和油膩口味，很搭！

第一次在無菜單吃到「蝦蛄」，真的好特別呀！蝦蛄的口感是老饕的最愛，介於蝦肉的Q彈與龍蝦的軟嫩之間，口感非常不錯，而且接近頭部的地方有滿滿的蝦膏，好濃郁的蝦味呀！

在京都很常吃到的「青花魚棒壽司」，上層是醃漬過的青花魚，下層是醋飯，壓制成長條棒狀，而被稱為棒壽司，通常外層會包海苔，再放上一些薑片一起享用唷～

來到旼禾用餐，真的有種在日本吃無菜單的感覺～好道地！

哇～是好美好美的「日本本鮪霜降」，選用日本最高等級的黑鮪魚日本本鮪，粉嫩的魚肉油花分布均勻，被稱為海中和牛，入口軟嫩油脂豐富，非常好吃！

上面放上北海道海膽、魚子醬一起享用，這一貫在日本料理點可是要價不菲，真是太幸福了呀！

其實吃到這邊，我們都已經很飽很飽，但是此時師傅會端上一大鍋釜飯，如果你是食量很大的人，這邊可以多吃一碗，就會超級飽足。

今日的釜飯是「白甘鮭魚卵釜飯」，醬汁裹滿每一粒米飯，每一口都能吃到滿滿的餡料唷！

大力稱讚旼禾的主廚，竟然連甜點都是自己手工製作，這完全是甜點店等級的「抹茶巴斯克」，巴斯克口感軟綿，濃郁的抹茶和乳酪香氣，上面淡雪鹽很加分，鹹甜口味更有層次了！

台中新開幕無菜單料理推薦給你們，旼禾的餐點很用心也很好吃，吃完會有滿足感，不會覺得很空虛，非常適合約會、慶生、紀念日唷！

旼禾｜店家資訊