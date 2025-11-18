[台中美食] 吉酒屋｜在地人激推！北屯必吃居酒屋，午仔魚一夜干必點！

吉酒屋｜店內環境開箱

吉酒屋位在北屯重劃區的巷弄內，是在地經營的居酒屋，店內有時候還會販售小農蔬菜，也是街坊鄰居推薦我來吃的居酒屋，老闆店員都很親切，用餐感覺很舒服，非常推薦朋友聚餐，可以來吃烤串喝一杯唷！

一樓座位區有挑高設計，我覺得以居酒屋來說，是很寬敞不擁擠的用餐環境，不論是朋友聚餐、家庭用餐都可以，生日聚會續攤也ＯＫ～

吉酒屋｜菜單Menu

吉酒屋的餐點選擇很多，日本料理、生食、手捲、烤肉、烤海鮮、炸物、主食等等通通都有，不論是想吃飽還是點下酒菜，都有滿滿的選擇，可以滿足我們全家人的味蕾。

吉酒屋｜必吃餐點推薦

首先先來一杯啤酒～乾一杯！下面是我私心推薦必點的品項，吃貨們可以跟著點起來，餐點不踩雷真的好好吃唷！

自家熟成八兩午仔魚一夜干

我最喜歡的就是這條「烤魚」，自家熟成八兩午仔魚一夜干，肉質緊實但濕潤不乾柴，豐富的油脂吃起來很細緻，簡單的鹽巴調味，再沾點胡椒，就非常美味囉！

外皮焦脆，裡面魚肉軟嫩，烤魚真的處理得很漂亮，絕對是必點！

炸起司玉子燒

炸起司玉子燒是大人小孩都會愛的料理，軟嫩的玉子燒下去油炸，外皮金黃酥脆，在淋上牽絲的起司，真的是超級幸福的味道。

炸吉醬雞腿肉

看起來很低調，但是吃起來很驚艷的炸串，炸吉醬雞腿肉是先炸再沾滿醬汁，外皮酥脆但是鹹香入味，中間的雞腿肉還很多汁，一人一支剛剛好。

照燒蔥鹽/明太子 雞腿肉串

小酌一杯一定要點烤肉串配酒，完美的下酒菜，推薦兩個口味：照燒蔥鹽和明太子的雞腿肉串，雞腿肉很軟嫩，重點是上面的醬料給滿滿，入口風味濃郁，記得要趁熱吃喔。

我最愛的明太子雞腿肉串，那明太子醬真的是突滿滿，濃郁鹹香又有點美乃滋的風味，小朋友也會愛的一道料理唷～

青花椒雞翅

炸物推薦點這盤青花椒雞翅，上桌就被大家一人一支清盤，外皮薄脆肉質軟嫩，調味是青花椒口味，微辣微麻很香～超涮嘴！

醬烤豬小腸

醬烤豬小腸沒有腸子的臭味，口感非常Ｑ彈，不敢吃腸子的我意外的很愛，醬烤香氣整個蓋過內臟的味道唷～

酸菜爆炒豬心

家人大推一定要點酸菜爆炒豬心，這道絕對是功夫菜，在居酒屋很少吃到的料理，豬心口感脆口，酸菜是鹹香、酸甜味道，也是沒有內臟味，非常適合當下酒菜。

奶油炙燒鮭魚烏龍麵

來吃晚餐的朋友，我很推薦奶油炙燒鮭魚烏龍麵，奶油烏龍麵的調味很濃郁但是不會膩，搭配整球的明太子，真的超好吃～而且裡面給滿滿的蛤蜊，還有炙燒過的鮭魚，那鮭魚外焦內嫩，經過炙燒後外層帶有微微的焦香，鮭魚本身的油脂真好香。

大家趕快約朋友一起來吃吉酒屋，平均客單一人500含酒可以吃超級飽，人多可以點滿滿一桌美食，聚餐、約會、慶生、吃宵夜都來吃吉酒屋吧！

吉酒屋｜店家資訊