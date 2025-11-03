[台中美食] 艾割烹｜北屯全新開幕！板前日式無菜單料理，晚餐套餐開箱

艾割烹｜台中新開幕無菜單料理

艾割烹位在台中北屯區，以前台中必吃的美食是燒肉，現在台中最夯的就是Omakase無菜單料理，大家來到台中旅遊，一定要來試試，相較於北部的價格，在台中可以以更划算的價格，就能品嘗到高檔的無菜單料理唷！

艾割烹｜店內環境開箱

一樓板前座位區

艾割烹一樓為板前座位，師傅會在板前料理食材，是一場視覺與味覺的饗宴，吃無菜單料理，我喜歡坐在板前座位，欣賞師傅的手藝，聽師傅講解每一道料理，這才是無菜單最迷人的地方。

二樓包廂座位區

二樓包廂座位區低消為2萬元，非常適合聚餐、宴請客戶等場合，隱私性非常好，獨立空間品嚐私廚無菜單料理，享受VVIP的尊貴服務！艾割烹開幕後就成為藝人網紅的愛店，看到老闆分享超帥的林柏宏有前往用餐，我下次也要去偶遇一下～

照片來自艾割烹

艾割烹｜$2880晚餐套餐開箱

艾割烹分為午餐及晚餐兩種價位，我們今天是晚上來用餐，一個人的費用$2880元＋10%服務費，無菜單每次用餐的食材都有可能會不太一樣，師傅會依照當季食材做料理。

開餐前會先展示當天使用的食材，很適合拍照打卡唷～

今天的第一道前菜，由上而下的食材為：烏魚子・秋葵絲・綠竹筍・松子，將綠竹筍切成細麵條狀，吃起來清脆爽口，搭配烏魚子的鹹香形成強烈對比，松子增加口感，非常特別又開胃的前菜。

第二道前菜是日本料理中常出現的山藥細麵，師傅將日本山藥搭配甜醬油，吃起來滑順鹹香，上面是日本鹿兒島黑鮪魚、魚子醬、鮭魚卵，再以金箔點綴。

本日無菜單內容包含15道料理，師傅拿出今日使用的秋蟹展示，讓大家拍拍照，非常懂大家的心～就等這一刻了！

下一道上桌的是「鮑魚茶碗蒸」，上面那一塊是鮑魚，搭配鮭魚卵及日本海苔，底下的茶碗蒸非常軟嫩，入口即化又蛋香濃郁，真的好香好好吃～

接著就到讓人期待已久的海鮮，首先是「日本愛媛縣真鯛」，口感軟Ｑ彈牙，生魚片很是新鮮，搭配金桔汁享用，酸味帶出海鮮的鮮甜，很提味。

第二道是「愛媛縣白甘握壽司」，白甘在日本被譽為「白魚之王」，吃起來肉質鮮嫩，越嚼越鮮甜。

鰻魚上桌就讓人垂涎三尺，看那醬燒的外皮，真的好香好誘人，這一道「蒲燒鰻魚」，都是經由師傅一根一根拔刺處理料理，並且使用外銷日本的台灣活鰻魚，口感外酥內軟嫩，醬香鹹甜口味超好吃！

接著是來自北海道的「生食級干貝握壽司」，干貝口感Ｑ軟，非常鮮美好吃，師傅刷上特製的醬油，一口放入嘴巴，越嚼越香甜，好想再來一貫，實在是太好吃了呀！

接著師傅端出我期待很久的「黑鮪魚大腹」，拍食材時看到那黑鮪魚的油花，就讓我非常期待，粉色的黑鮪魚大腹油花分布實在太美了，入口即化的綿密口感，超級滑順，不愧是被譽為「海中和牛」的食材呀！

黑鮪魚大腹的油脂香氣好迷人，口感軟嫩完全不像魚肉，真的吃過就念念不忘，黑鮪魚大腹是我今日的MVP！

接著上桌的是味噌湯，吃完生食海鮮，最適合來一碗熱騰騰的味噌湯暖暖胃，可以轉換味覺，接著品嚐熟食料理。

這一碗是「螃蟹丼飯」，先是在飯上放上一顆小蟹球和清蒸螃蟹肉，再淋上蟹黃製成的醬汁，再放上滿滿的鮭魚卵，超級幸福的一碗特製丼飯，蟹黃的香氣濃郁，真的會讓人一口接著一口，整碗吃光光！

艾割烹的和牛料理方式很特別，有別於常見的燒烤、壽喜燒，這是經過蘋果木煙燻的日本A5和牛，師傅選用的和牛，是被日本譽為「國寶級的和牛」，也是日本三大和牛之一的「松阪牛」。艾割烹不吝成本，精心挑選好食材，真的是讓我大飽口福。

和牛的油花真的超級豐富，入口油脂會在口中爆開來，煙燻過的和牛降低了油膩的感覺，搭配旁邊的昆布鹽剛剛好，非常軟嫩又好吃。

下一道是「天婦羅」，艾割烹的天婦羅是皮薄酥脆的日式天婦羅，今日食材有：根島蝦、日本地瓜、玉米，這是我第一次吃到玉米的天婦羅，好特別但好好吃，根島蝦吃起來口感較紮實，麵衣之下的鮮甜讓人好想再來一隻～

師傅製作的這一道是今日最好拍的「海鮮珠寶最中」，猶如海中的珠寶盒，中間夾著滿滿的高級食材，有Creamy的海膽、鹿兒島黑鮪魚、魚子醬，一口咬下外皮酥脆，中間軟嫩鮮甜，口感很有層次，是濃郁海膽搭配新鮮海鮮的完美呈現！

最後一道，師傅準備了「螃蟹雜炊粥」，螃蟹正是秋季必吃的料理，熬煮成粥品，蟹黃香氣濃郁，還吃得到蟹肉！雜炊粥吃完，不只胃被餵得飽飽的，心也被豐富美味的料理療癒了。

最後師傅會在現場沖泡「日月潭紅玉紅茶」，甜點是以很日式的「玉子燒」呈現，台日食材碰在一起，意外的很搭配，玉子燒細膩軟嫩的口感，搭配溫和甘潤的紅玉紅茶，是很棒的Ending～

台中厲害的無菜單料理非常多，新開幕的艾割烹可以說也是非常值得推薦的新店，價位合理、食材新鮮，師傅的手藝很精湛，非常適合約會慶生、商務聚餐。店內採全預約制用餐，大家記得要提前預約並準時到達唷～

艾割烹｜店家資訊