> 旅遊 > 2026過年出國省錢攻略！Klook新春買一送一限定優惠，再加碼1折神券、台北101限定紅包袋。

2026過年出國省錢攻略！Klook新春買一送一限定優惠，再加碼1折神券、台北101限定紅包袋。

tiger Walker 玩樂季Klook 過年 優惠碼 2026日本滑雪 一日遊 推薦春節 出國 買一送一
2026-01-29 07:00文字：編輯 李維唐 圖片提供:Klook
編輯 李維唐

編輯 李維唐

隨著農曆馬年的腳步漸近，家家戶戶除了忙著準備圍爐年夜飯，更開始規劃難得的長假旅程 。亞太區旅遊預訂領導平台 Klook 於2026年1月26日宣布，即日起至3月2日正式啟動「新春出遊」主題優惠活動，針對國人最愛的日本泡湯行程、歐美浪漫小蜜月以及紐澳熱血冒險，推出一系列具備高度原創性與生活感的玩樂提案 。這場年度盛典不僅要讓旅客玩得精采，更要透過天天撒出的高額折扣，協助旅客以最理想的價格卡位全球熱門體驗 。

▲日本滑雪場一日遊是近期最受歡迎的新春行程之一，可搭配天天折1000元優惠預訂。 圖／Klook提供；窩客島整理
▲日本滑雪場一日遊是近期最受歡迎的新春行程之一，可搭配天天折1000元優惠預訂。 圖／Klook提供；窩客島整理

掌握2026過年旅遊優惠天天折1000元秘訣

為了滿足旅客對海外旅遊的渴望，Klook 此次特別與12家銀行金融機構深度合作，在活動期間提供專屬支付優惠 。旅客只要在每天上午11點準時登入，就有機會搶到最高現折1000元的海外商品折扣碼 。針對日本、歐洲、美國與紐澳等長程線行程，亦同步推出天天折500元的超殺優惠，適用範圍涵蓋了深受親子喜愛的東京迪士尼樂園，以及近期討論度極高的日本滑雪場一日遊 。此外，對於想要深度探索歐洲藝術文化的旅客，不論是預計於2026年完工的西班牙聖家堂，或是將於3月正式開幕冰雪奇緣新園區的巴黎迪士尼，皆能使用此折扣碼，讓夢幻行程不再遙不可及 。

▲追求壯闊景致的旅客，可利用Klook優惠碼卡位美國大峽谷一日遊等長程線熱門行程。 圖／Klook提供；窩客島整理
▲追求壯闊景致的旅客，可利用Klook優惠碼卡位美國大峽谷一日遊等長程線熱門行程。 圖／Klook提供；窩客島整理

Klook新春紅包與每週一限量1折神券瘋搶攻略

過年最期待的驚喜莫過於紅包，Klook 將這份喜悅轉化為實質折扣 。活動期間的每週五上午11點，平台將限量發送8元、88元以及最高888元的好運紅包，讓消費者在安排行程的同時也能試試手氣 。此外，更有誠意十足的「1折神券」與「買1送1」優惠在每週一限定放送 。這些極具競爭力的折扣適用於韓國釜山通行證、超萌的釜山膠囊列車，以及在沖繩話題度不斷攀升的 JUNGLIA 叢林樂園，讓追求高品質旅遊生活的讀者能用小錢創造大驚喜 。

▲主體建築預計於2026年完工的西班牙聖家堂，是今年歐洲旅遊不容錯過的打卡點。 圖／Klook提供；窩客島整理
▲主體建築預計於2026年完工的西班牙聖家堂，是今年歐洲旅遊不容錯過的打卡點。 圖／Klook提供；窩客島整理

台北101觀景台買2送1與海外飯店現折2000元詳解

除了豐富的行程安排，住宿與通訊也是旅行中不可或缺的一環 。Klook 目前持續加碼推出全球飯店訂購優惠，只要輸入限量代碼「HOTEL96」，訂購指定住宿最高可現折1000元，結帳後再加碼贈送1000元住宿金，等於一人最高可省下2000元預算 。在通訊方面，輸入「TW10ESIM」即可用10元的驚喜價格購買7天1GB的 eSIM 方案，並支持補差額升級 。若留在國內過年，近期因徒手攀登事件成為焦點的台北101觀景台也祭出限時回饋，2月13日前購買門票享2人同行83折，並贈送2026限定馬上好運紅包袋，為新年開運 。

▲台北101觀景台因話題性攀升，Klook特別推出2人同行83折的限時返場優惠。 圖／Klook提供；窩客島整理
▲台北101觀景台因話題性攀升，Klook特別推出2人同行83折的限時返場優惠。 圖／Klook提供；窩客島整理

Klook新春出遊優惠 

活動時間：即日起至2026年3月2日 
活動內容：

  • 天天最高折1,000元：攜手12家銀行支付，每日上午11點釋出海外商品限量優惠碼。 
  • 長線折500元：日本、歐美紐澳行程每日上午11點釋出500元折價碼。 
  • 好運888元紅包：每週五上午11點限量發送8元、88元、888元現折紅包。 
  • 1折與買1送1神券：每週一上午11點限量搶釜山通行證1折、沖繩JUNGLIA買1送1等優惠。 
  • eSIM 10元優惠：輸入「TW10ESIM」搶購7天1GB最低10元。 
  • 飯店最高折2,000元：輸入「HOTEL96」訂房現折1,000元，完成後再送1,000元住宿金。
  • 台北101觀景台：即日起至2月13日，2人同行享83折，加贈2026限定馬上好運紅包袋。 

活動官方網址：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/lunarnewyear/

掌握了省錢預約的關鍵金鑰後，旅行的下半場才正要精彩，讓我們一起翻開這份為您量身打造的深度行程指南，遇見未知的驚艷

推薦閱讀：埃及之王法老展搶先看！7大展區 280件古埃及真跡震撼來台，必買周邊推薦。

推薦閱讀：2026春節必搶！漢來送萬元VALMONT、限量熊燈籠，除夕大年初一住這最有年味。

推薦閱讀：汐止櫻花秘境點燈！近200株汐止櫻花大道超浪漫，週末櫻花市集加碼逛。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
汐止櫻花秘境點燈！近200株汐止櫻花大道超浪漫，週末櫻花市集加碼逛。
汐止櫻花秘境點燈！近200株汐止櫻花大道超浪漫，週末櫻花市集加碼逛。
編輯 鄭雅之
必勝客買一送三！必勝客買大送大升級買一送三，7大必勝客優惠清單一次看。
必勝客買一送三！必勝客買大送大升級買一送三，7大必勝客優惠清單一次看。
編輯 張人尹
雙城買一送一限時10天！入住台北士林萬麗與高雄THE AMNIS然一酒店，再送四萬點萬豪旅享家會員點數。
雙城買一送一限時10天！入住台北士林萬麗與高雄THE AMNIS然一酒店，再送四萬點萬豪旅享家會員點數。
編輯 李維唐
2026跨年元旦優惠18間！超商買一送一 速食買一送一 手搖杯買一送一迎接2026年。
2026跨年元旦優惠18間！超商買一送一 速食買一送一 手搖杯買一送一迎接2026年。
編輯 張人尹
CoCo買一送一！CoCo粉角鮮奶茶一日買一送一，莓好雙果茶2杯99元天天優惠。
CoCo買一送一！CoCo粉角鮮奶茶一日買一送一，莓好雙果茶2杯99元天天優惠。
編輯 張人尹
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊