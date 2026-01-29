2026過年出國省錢攻略！Klook新春買一送一限定優惠，再加碼1折神券、台北101限定紅包袋。

隨著農曆馬年的腳步漸近，家家戶戶除了忙著準備圍爐年夜飯，更開始規劃難得的長假旅程 。亞太區旅遊預訂領導平台 Klook 於2026年1月26日宣布，即日起至3月2日正式啟動「新春出遊」主題優惠活動，針對國人最愛的日本泡湯行程、歐美浪漫小蜜月以及紐澳熱血冒險，推出一系列具備高度原創性與生活感的玩樂提案 。這場年度盛典不僅要讓旅客玩得精采，更要透過天天撒出的高額折扣，協助旅客以最理想的價格卡位全球熱門體驗 。



▲日本滑雪場一日遊是近期最受歡迎的新春行程之一，可搭配天天折1000元優惠預訂。 圖／Klook提供；窩客島整理

掌握2026過年旅遊優惠天天折1000元秘訣

為了滿足旅客對海外旅遊的渴望，Klook 此次特別與12家銀行金融機構深度合作，在活動期間提供專屬支付優惠 。旅客只要在每天上午11點準時登入，就有機會搶到最高現折1000元的海外商品折扣碼 。針對日本、歐洲、美國與紐澳等長程線行程，亦同步推出天天折500元的超殺優惠，適用範圍涵蓋了深受親子喜愛的東京迪士尼樂園，以及近期討論度極高的日本滑雪場一日遊 。此外，對於想要深度探索歐洲藝術文化的旅客，不論是預計於2026年完工的西班牙聖家堂，或是將於3月正式開幕冰雪奇緣新園區的巴黎迪士尼，皆能使用此折扣碼，讓夢幻行程不再遙不可及 。



▲追求壯闊景致的旅客，可利用Klook優惠碼卡位美國大峽谷一日遊等長程線熱門行程。 圖／Klook提供；窩客島整理

Klook新春紅包與每週一限量1折神券瘋搶攻略

過年最期待的驚喜莫過於紅包，Klook 將這份喜悅轉化為實質折扣 。活動期間的每週五上午11點，平台將限量發送8元、88元以及最高888元的好運紅包，讓消費者在安排行程的同時也能試試手氣 。此外，更有誠意十足的「1折神券」與「買1送1」優惠在每週一限定放送 。這些極具競爭力的折扣適用於韓國釜山通行證、超萌的釜山膠囊列車，以及在沖繩話題度不斷攀升的 JUNGLIA 叢林樂園，讓追求高品質旅遊生活的讀者能用小錢創造大驚喜 。



▲主體建築預計於2026年完工的西班牙聖家堂，是今年歐洲旅遊不容錯過的打卡點。 圖／Klook提供；窩客島整理

台北101觀景台買2送1與海外飯店現折2000元詳解

除了豐富的行程安排，住宿與通訊也是旅行中不可或缺的一環 。Klook 目前持續加碼推出全球飯店訂購優惠，只要輸入限量代碼「HOTEL96」，訂購指定住宿最高可現折1000元，結帳後再加碼贈送1000元住宿金，等於一人最高可省下2000元預算 。在通訊方面，輸入「TW10ESIM」即可用10元的驚喜價格購買7天1GB的 eSIM 方案，並支持補差額升級 。若留在國內過年，近期因徒手攀登事件成為焦點的台北101觀景台也祭出限時回饋，2月13日前購買門票享2人同行83折，並贈送2026限定馬上好運紅包袋，為新年開運 。

▲台北101觀景台因話題性攀升，Klook特別推出2人同行83折的限時返場優惠。 圖／Klook提供；窩客島整理

Klook新春出遊優惠

活動時間：即日起至2026年3月2日

活動內容：

天天最高折1,000元：攜手12家銀行支付，每日上午11點釋出海外商品限量優惠碼。

長線折500元：日本、歐美紐澳行程每日上午11點釋出500元折價碼。

好運888元紅包：每週五上午11點限量發送8元、88元、888元現折紅包。

1折與買1送1神券：每週一上午11點限量搶釜山通行證1折、沖繩JUNGLIA買1送1等優惠。

eSIM 10元優惠：輸入「TW10ESIM」搶購7天1GB最低10元。

飯店最高折2,000元：輸入「HOTEL96」訂房現折1,000元，完成後再送1,000元住宿金。

台北101觀景台：即日起至2月13日，2人同行享83折，加贈2026限定馬上好運紅包袋。

活動官方網址：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/lunarnewyear/

掌握了省錢預約的關鍵金鑰後，旅行的下半場才正要精彩，讓我們一起翻開這份為您量身打造的深度行程指南，遇見未知的驚艷

