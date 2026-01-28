2026春節必搶！漢來送萬元VALMONT、限量熊燈籠，除夕大年初一住這最有年味。

漢來飯店2026春節情人節連發，日月潭加520元升等紅酒禮遇、台北推萬元SPA、高雄送LUSH泡澡球，現在訂房正是時候。

農曆春節與西洋情人節接力登場，2026年的開春假期該如何安排才能兼顧熱鬧年味與浪漫儀式感，成為許多民眾近期最關心的話題。為了搶攻這波雙節慶商機，漢來飯店事業群這次火力全開，集結旗下的台北漢來大飯店、漢來日月行館與高雄漢來大飯店，聯手祭出誠意十足的住房專案 。除了除夕至初五期間豐富的親子活動外，三館更同步於大年初一上午安排震撼的舞龍舞獅與鑼鼓演出，為旅客搏個新年好彩頭 。而針對緊接而來的2月14日情人節，各館更是殺紅了眼，從加價520元就送紅酒巧克力，到贈送萬元頂級SPA與LUSH泡澡球，各項超值優惠勢必引發一波搶訂熱潮 。

▲台北漢來喜迎馬躍新春豐年...jpg 圖說：台北漢來大飯店將於大年初一安排舞龍舞獅與財神爺送福糖，為住客帶來滿滿的開運喜氣。圖／台北漢來大飯店 提供；窩客島整理 ▲高雄漢來大飯店的情人節專案限量升等港景房，讓戀人們能一同欣賞美麗的高雄港灣夜景。圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島整理

日月潭漢來日月行館春節寫春聯 情人節加價520元享超狂CP值禮遇

想要遠離塵囂，感受頂級度假氛圍的旅客，漢來日月行館絕對是首選。這間座落於日月潭涵碧半島制高點的奢華旅宿，今年春節不只賣風景，更賣文化與體驗 。除夕當天下午安排了精彩的魔術與馬戲特技表演，除夕至初二上午更特別邀請魚池在地書法家鄭連鈺老師，現場揮毫「寫春」贈予房客，讓傳統墨寶為新年增添濃厚的人文氣息 。此外，初一至初三於茶屋舉辦的茶席體驗，更能讓旅客細品在地紅茶的香醇 。



最讓人心動的莫過於情人節優惠。漢來日月行館推出「一泊傾心」專案，只要預訂2月1日後的任一房型一泊二食方案，每房僅需「加價520元」，就能直接升等享有毛巾天鵝佈置、精選紅酒一瓶以及情人節限定手工巧克力禮盒 。用幾百元的銅板價就能換來如此奢華的浪漫升級，堪稱今年日月潭風景區CP值最高的加購選項，讓情侶們在湖光山色中享受微醺的甜蜜時光 。

▲漢來日月行館今年春節特別邀請魚池在地書法家鄭連鈺老師，現場揮毫寫春聯贈予房客。圖／漢來日月行館提供；窩客島整理



台北漢來大飯店攜手瑞士VALMONT 限量30間萬元SPA奢寵專案搶攻貴婦圈

場景轉到台北南港，台北漢來大飯店則以「城市走春」與「頂級奢寵」為訴求 。為了迎接馬年，館方特別為除夕至初五入住的賓客準備了獨家設計的「一元復始馬幣賀卡」與馬年擺件，大年初一還有財神爺發送福糖，讓旅客在都會區也能感受到濃濃的過年喜氣 。針對親子客群，除夕至初四下午更安排了「駿彩迎春魔術氣球」表演，是溜小孩的最佳去處 。



而針對高端情侶客層，台北漢來此次下重本，與瑞士頂級保養品牌VALMONT合作，於2月2日至3月14日推出限量30間的「VALMONT雙人奢寵舒活住房專案」 。雖然專案價格18888元起，但內容包含了價值超過萬元的頂級SPA療程、入住行政豪華套房、享有貴賓軒行政酒廊禮遇以及島語雙人自助早餐 。光是贈送的SPA與餐飲價值就已回本，對於重視保養與享受的女性來說，絕對是今年情人節的夢幻逸品 。

▲台北漢來大飯店與瑞士頂級品牌VALMONT合作，推出包含萬元SPA療程的奢華情人節住房專案。圖／台北漢來大飯店 提供；窩客島整理

高雄漢來大飯店入住送獨家熊燈籠 情人節泡LUSH看港景再抽粉紅香檳

南台灣的經典指標高雄漢來大飯店，今年新春則是大打「萌」商機 。自1月26日起推出的「冬日熊好玩」專案，平日每晚6353元起，最大亮點就是贈送今年首度推出的「漢來熊小提燈」 。這款提燈造型討喜，尚未推出就詢問度破表，飯店大廳更同步設置了「漢來熊主題娃娃機」，讓大小朋友一起同樂 。



在浪漫氛圍的營造上，高雄漢來結合了港灣美景優勢，推出「戀戀甜蜜夜」專案 。2月份入住平日每晚7508元起，不僅能限量升等至視野開闊的港景房，還直接贈送英國知名品牌LUSH的泡澡球禮盒 。試想在房內一邊泡著香氛浴，一邊欣賞高雄港的璀璨夜景，絕對是感情加溫的最佳助攻。此外，前7組預訂的幸運兒，飯店更加碼贈送限量粉紅氣泡香檳，手腳慢了可就搶不到了 。

▲高雄漢來情人節專案加贈LUSH泡澡球組，前7組預訂還額外贈送限量粉紅氣泡香檳。圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島整理







漢來日月行館 農曆新春系列活動（書法寫春、茶席體驗）

活動時間： 2026/2/16 (除夕) ～ 2/19 (初三)

活動內容：

除夕 (2/16) 下午： 魔術表演與喜劇馬戲特技。

除夕至初二 (2/16-2/18) 上午： 邀請書法家鄭連鈺現場揮毫「寫春」贈予房客 。

初一至初三 (2/17-2/19)： 於茶屋舉辦在地魚池鄉紅茶「茶席體驗」。

漢來日月行館 情人節「一泊傾心」住房專案

活動時間： 2026/2/1 起

優惠內容： 預訂任一房型一泊二食方案，每房加價 NT$520 。

專屬禮遇： 享客房毛巾天鵝佈置、精選紅酒一瓶、情人節限定手工巧克力禮盒 。

訂位專線： 049-2898-889

飯店地址： 南投縣魚池鄉中興路139號

台北漢來大飯店 城市走春系列活動

活動時間： 2026/2/16 (除夕) ～ 2/21 (初五)

活動內容：



入住贈禮： 獨家設計「一元復始馬幣賀卡」及開運馬年擺件 。

初一 (2/17) 上午： 舞獅團迎春納吉、財神爺送福糖 。

除夕至初四 (2/16-2/20) 下午： 大廳舉辦「駿彩迎春・魔術氣球」表演 。

台北漢來大飯店 VALMONT 雙人奢寵．舒活住房專案

活動時間： 2026/2/2 ～ 3/14

優惠價格： 行政豪華套房 NT$18,888 起 (限量30間) 。

專案內容： 含價值萬元瑞士 VALMONT 頂級 SPA 療程、貴賓軒行政酒廊禮遇、島語雙人自助早餐 。

訂位專線： 02-2788-6868

飯店地址： 台北市南港區經貿一路168號

高雄漢來大飯店 冬日熊好玩－港灣遊樂假期

活動時間： 2026/2/1 ～ 3/3 (1/26起開放預訂)

優惠價格： 平日每晚 NT$6,353 起 。

活動內容： 贈送年節限定版「漢來熊小提燈」、一樓大廳設置「漢來熊主題娃娃機」互動 。

高雄漢來大飯店 戀戀甜蜜夜住房專案

活動時間： 2026/2/1 ～ 2/28

優惠價格： 平日每晚 NT$7,508 起 。

專案內容： 限量升等港景房、贈送 LUSH 泡澡球禮盒 。

早鳥加碼： 前 7 組預訂者，額外加贈粉紅氣泡香檳 。

訂位專線： 07-216-1766

飯店地址： 高雄市前金區成功一路266號

果這些優惠還不能滿足你想飛的心，這裡還有更多全台超值飯店住宿懶人包，讓你輕鬆比價搶便宜。

推薦閱讀：國聯大飯店國旅補助搶先跑！預訂101景觀房最高現省2000元，加碼早餐買1送1。

推薦閱讀：高雄情人節浪漫首選！日航酒店頂樓天空酒吧海陸盛宴，擬真草莓籃蛋糕告白必備。