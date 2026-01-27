汐止櫻花秘境點燈！近200株汐止櫻花大道超浪漫，週末櫻花市集加碼逛。

汐止人賞櫻秘境「康誥坑溪」浪漫盛開，近200株山櫻花與夢幻夜櫻點亮溪畔，還有胖卡市集、攝影大獎等你拿。

汐止人最引以為傲的賞櫻秘境終於迎來了浪漫花季，位於康誥坑溪畔的「汐止櫻花大道」，兩旁種植了近200株山櫻花，每到春天便會交織成一片粉紅色的夢幻隧道。這裡不只是當地居民散步的好去處，更是北台灣少見具備溪澗夜櫻美景的打卡亮點。今年活動從1月17日一路熱鬧到2月22日，不僅有每日傍晚準時點亮的唯美燈飾，還有週末限定的胖卡農夫市集與獎金優渥的攝影比賽。這裡交通極為便利，從汐科站步行5分鐘就能抵達，是雙北地區春節踏青、感受春意最推薦的質感首選。



▲汐止康誥坑溪櫻花大道，每天傍晚17時30分點燈。

▲汐止櫻花季舉辦文化櫻花攝影比賽，投稿就有機會獲得最高12000元的農會提貨券。

溪澗夜櫻點亮汐止浪漫夜晚

想要感受夜晚比白天更夢幻的視覺饗宴，康誥坑溪的「夜櫻」點燈絕對是重頭戲。每天傍晚17時30分開始，櫻花造型燈與溪畔球燈會同步點亮，將溪水染成迷人的粉色倒影浪漫氛圍，最適合上班族在平日下班後，來到這裡放鬆散步，洗去一整天的疲憊。目前現場花況已悄悄綻放，預計春節期間將會迎來最壯觀的盛開美景。沿著水源路一段慢行，溪水潺潺聲搭配搖曳的粉紅花瓣，讓人彷彿瞬間遠離了城市喧囂，沉浸在汐止最美的後花園中。



▲康誥坑溪畔的「汐止櫻花大道」，兩旁種植了近200株山櫻花，每到過年前後便成為粉嫩浪漫世界。





週末限定市集與食農樂

賞櫻之餘，週末的活動更是熱鬧非凡。在1月31日、2月7日與2月14日的週六時段，文化市民活動中心前會聚集超可愛的胖卡車與在地小農攤位。農夫市集不僅能買到新鮮的農特產品，更能品嚐到充滿溫度的在地好味道。此外，還貼心設計了「食農教育」互動體驗與導覽，讓賞櫻行程多了一份知性深度。家長可以帶著小朋友一起認識在地文化，親手感受土地的生命力，這種結合自然美景與人文教育的休閒行程，讓康誥坑溪櫻花季成為非常適合親子共遊的假日好去處。



▲汐止康誥坑溪櫻花季於即日起至02/22期間登場。

汐止攝影比賽與特約好康優惠

如果是攝影愛好者，一定要把握這次的文化櫻花攝影比賽。不論是捕捉晨曦中的花影或是璀璨夜櫻，只要投稿就有機會獲得最高12000元的農會提貨券，總獎項超過200份。即使不參賽，一般的遊客也有專屬的小確幸，只要拿起手機與美美的櫻花合照，前往合作的特約店家如「iFG遠雄廣場」、「汐止福泰大飯店」或「天然茶莊」，就能兌換限定的折扣或好禮。讓這趟櫻花之旅從視覺、味覺到心情都獲得滿足，快趁著花期搭上火車，來一場說走就走的粉嫩賞櫻小旅行。



▲汐止康誥坑溪櫻花季週末有農夫市集，將在文化市民活動中心前舉辦。

2026汐止康誥坑溪文化櫻花季 活動資訊

活動日期：即日起至 2026/02/22

活動地點：新北市汐止區水源路一段246號

溪澗夜櫻點燈：每日 17:30 － 22:00

農夫市集與胖卡車：1/31、2/7、2/14（週六）09:30 － 15:30

食農教育體驗：2/7、2/14（週六）共 4 場次（需至「汐止區農會汐心情」粉絲專頁報名）

攝影比賽投稿：1/17 － 2/11 18:00 截止

賞櫻享優惠：出示賞櫻照片至 iFG遠雄廣場、汐止福泰大飯店、天然茶莊 享限定好康。





2026汐止康誥坑溪文化櫻花季 交通建議

火車：汐科站「北站」下車步行約 500 公尺；「南站」往遠雄方向出口步行約 5 分鐘。

公車：搭乘 605、907、藍15、951 等至「連興街口」或「東方科學園區」下車。





過年走春景點推薦！

推薦閱讀：冬夜最美星空劇場！恆春出火地質公園隆重開幕，動力火車現身點燃屏東最熱情夜晚。

推薦閱讀：親子走春必訪Xpark！大師級摺紙DIY與暖海生機展，探索生命蛻變的療癒旅程。

推薦閱讀：信義區樂高賽馬場！2026樂高新春賽馬場闖關活動，樂高小馬必入手。