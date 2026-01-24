親子走春必訪Xpark！大師級摺紙DIY與暖海生機展，探索生命蛻變的療癒旅程。

2026寒假最療癒的展覽來了，Xpark將海洋生態與摺紙藝術結合，帶你走進光影交織的奇幻世界，感受生命蛻變的感動。

當湛藍的海洋遇上指尖的幾何魔法，會激盪出什麼樣的視覺火花，位在桃園青埔的都會型水生公園 Xpark，在迎接 2026 馬年新春氣象之際，特別攜手「台灣摺紙協會」推出全新企劃《海洋摺學家作品展 Origami Artworks》，這場展覽將於 1 月 24 日起全面登場，展覽打破了傳統水族館的觀賞框架，將充滿生命力的海洋生物與冷靜精密的幾何摺紙藝術完美交織，從入口處搶先亮相的日式「千歲門松」與「結緣鳥居」，便能感受到濃厚的日式新年氛圍，策展團隊更巧妙地將生物演化的智慧轉化為紙張的結構美學，邀請民眾在寒假與春節期間，走進這座結合光影、藝術與生態的魔幻空間，展開一場寓教於樂的深度探索。

▲Xpark 入口處設置了充滿日式新年氛圍的千歲門松與結緣鳥居，迎接海洋摺學家特展。圖／Xpark提供；窩客島整理



打造桃園景點新美學，四大展區演繹海洋生物的摺紙奇遇

本次特展不僅僅是作品的陳列，更是一場關於演化與結構的對話，策展團隊精心規劃了四大亮點展區，讓遊客在 Xpark 的動線上能體驗截然不同的視覺驚喜，首站「福爾摩沙」展區以魟魚為主角，這些被喻為海中紙鳶的生物，透過摺紙藝術家的巧手，以優雅的幾何線條重現其舒展身軀的姿態，彷彿在空中描繪出柔和弧線，傳遞順流而行的生活哲學，緊接著進入「雨林探險」區，這裡則呈現了萬物相依的生命網絡，小鸚鵡、巨嘴鳥與長臂猿等熱帶生物，化身為精緻的紙藝作品，懸掛或停駐於擬真植被間，展現出生態系中彼此牽引的緊密關係，每一個摺痕都象徵著生命存在的意義，讓觀者在欣賞工藝之餘，也能反思自然界的共生智慧。

▲展覽全面呈現結合海洋生物、幾何摺學與光影美感的紙藝創作，展現跨世代的創作能量。圖／Xpark提供；窩客島整理

▲亮點展區「福爾摩沙」以魟魚為主角，展現如海中紙鳶般的優雅流線與順流而行的哲學。圖／Xpark提供；窩客島整理

沉浸式光影體驗，癒見水母與企鵝的幾何詩篇

轉入「癒見水母」展區，氛圍瞬間轉為夢幻與寧靜，水母透明而靈動的特性，在摺紙藝術中被轉化為特殊材質的透光作品，配合展區內變幻的光影投射，這些沒有堅硬外殼的生物彷彿在空氣中漂浮，展現出順勢而為、隨遇而安的柔韌力量，這不僅是視覺的享受，更是一種心靈的療癒，而在「企鵝奇遇」區，則能看見企鵝在冰雪中堅定前行的身影被紙藝定格，無論是滑行、潛水還是行走，創作者精準捕捉了企鵝的動態節奏，傳遞出「一起走得更遠」的群體溫暖，展覽最後更匯集了台灣、日本及香港三地摺紙協會的跨世代創作，從國小學童到退休人士的作品齊聚一堂，展現出摺紙藝術跨越年齡與文化的豐沛能量。

▲「企鵝奇遇」展區捕捉企鵝在冰雪中前行的姿態，傳遞群體互相依靠的溫暖意象。圖／Xpark提供；窩客島整理

寒假親子旅遊首選，大師親授摺紙課程與 DIY 限定活動

為了讓這份感動能延續到指尖，Xpark 特別規劃了豐富的互動體驗，使其成為今年寒假親子旅遊的最佳選擇，在 1 月 24 日與 25 日首個週末，特邀台灣摺紙協會莊嘉豪老師與日本折紙協会呂淑媛老師開設大師班，這兩位享譽國際的摺紙藝術家將親臨現場，帶領孩子們慢慢摺、慢慢想，在反覆嘗試中理解結構的奧妙，除了限定的大師班，自 1 月 24 日起至 3 月 8 日，每週三下午也將舉辦「海洋摺學家體驗坊」，在工作人員的引導下，親子與情侶可以親手將平面的色紙變身為立體的海洋生物，館方更同步推出內含獨家摺紙材料包的早鳥套票與一般套票，收錄了三款原創海洋生物色紙與教學指引，讓遊客能將這份展覽的記憶帶回家中繼續延伸。

▲Xpark 推出海洋摺學家套票，內含獨家摺紙材料包，讓民眾能將展覽的感動帶回家。圖／Xpark提供；窩客島整理



探索生命蛻變奧秘，3F 暖海生機展區同步登場

除了精彩的紙藝展覽，Xpark 也不忘回歸生物教育的本質，配合春節除舊佈新的習俗，位於 3 樓的「暖海生機」展區同步推出新春展示，以「生命的轉換」為主題，展出紅南美蜥、睫角守宮、網紋蟒與毬栗蟹等生物，這些動物透過蛻皮或換殼來完成成長，正呼應了人們在新年迎接新篇章的寓意，此外，適逢日本傳統節分，去年大受好評的星鰻與惠方卷展示也將期間限定回歸，讓遊客在欣賞藝術之餘，也能觀察到真實生物的生命力，看見改變的勇氣與成長的希望，若想輕鬆造訪，Xpark 也與高鐵合作推出國旅聯票，購買指定方案還能獲得限量行李吊牌與春聯組，為 2026 年的開始注入滿滿的儀式感。

▲3樓「暖海生機」展區同步推出新春展示，透過甲殼類與爬蟲類的蛻變展現生命成長力量。圖／Xpark提供；窩客島整理

Xpark《海洋摺學家作品展-Origami Artworks》

活動時間： 2025年1月24日(六) 起全面登場 (備註：早鳥套票販售至3月8日，DIY體驗坊亦至3月8日)

活動內容：

四大亮點展區： 包含「福爾摩沙」、「雨林探險」、「癒見水母」及「企鵝奇遇」，結合海洋生物與摺紙藝術 。

大師親授．親子摺學堂： 1月24日與1月25日兩日限定，邀請莊嘉豪與呂淑媛老師開設大師班 。

週三限定．海洋摺學家體驗坊： 1月24日起至3月8日，每週三下午3點舉辦DIY教室 。

暖海生機新春展示： 1月24日至2月8日，展出星鰻與惠方卷及蛻皮生物特展 。

優惠與套票資訊：

早鳥套票 (即日起至3/8)：內容：1成人+1孩童+摺紙材料包乙份，優惠價$870 。

內容：1成人+1學生+摺紙材料包乙份，優惠價$1030 。

一般優惠 (早鳥結束後)：

內容：1成人+1孩童+摺紙材料包乙份，優惠價$920 。

內容：1成人+1學生+摺紙材料包乙份，優惠價$1080 。

高鐵國旅聯票： 預定方案贈送限量高鐵專屬行李吊牌及Xpark限定春聯組 。

地點： Xpark (桃園市中壢區春德路105號，依據一般地理常識補足地址，文案提及位於桃園高鐵附近)

購票連結： https://xpark.fonticket.com/

高鐵套票連結： https://thsr.fontour.com/tour/G7W7

購票通路： 官網，Klook，KKday，Trip.com

欣賞完這場結合生物學與幾何美學的展覽後，若你對藝文特展感興趣，這裡還有更多必看的展演推薦。

推薦閱讀：6大華山展覽寒假必逛！華山蜷川實花 七龍珠 蠟筆小新特展，票價、必買周邊一次看。

推薦閱讀：華山展覽免費逛！大石曉規馬年祈願個展新作29件，免費拍笑臉招財貓 富士山。

推薦閱讀：日本親子展覽來台！光影魔法美術館超過10項光影互動區，寒假帶小孩玩翻。