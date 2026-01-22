6大華山展覽寒假必逛！華山蜷川實花 七龍珠 蠟筆小新特展，票價、必買周邊一次看。

寒假逛6大華山展覽！蜷川實花展台北站、七龍珠展、蠟筆小新展，到埃及雕像全都要拍、展覽周邊全要買。

2026寒假華山展覽清單！放假不知道去哪，就來華山逛展覽，窩客島整理近期必逛6大華山展覽名單，從IG打卡必拍的蜷川實花展台北站，到有著壯觀埃及雕像的世界古文明展，以及適合帶小孩一起逛的七龍珠展、蠟筆小新展，不只有等身大七龍珠角色公仔、迷你小新公仔，展區內更有龜派氣功、打小新屁屁、揍兔兔等多個互動遊戲區，大人小孩都能一起玩，寒假就跟著清單逛華山。



▲6大華山展覽寒假必逛！華山蜷川實花展、七龍珠展、蠟筆小新特展，票價、周邊一次看。(攝影：鄭亦庭)



▲6大華山展覽寒假必逛！帶小孩衝七龍珠展、蠟筆小新特展，多個互動遊戲區超好玩。(攝影：鄭亦庭)





華山蜷川實花展台北站打卡必拍

日本蜷川實花展就在華山！在日本京都引爆話題的蜷川實花最新大展《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》海外首站就在台北華山園區，展其從1/17到4/19，打造蜷川實花海外史上最大規模的沉浸式光影藝術，共有8大展區，超夢幻沈浸式花海打卡點必拍，也同步推出台北站限定周邊，蜷川實花泰迪熊、蜷川實花紅包袋，全要爆買一波。





華山《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》展覽資訊

展覽地點：華山1914文創園區 東2C、D棟（臺北市中正區八德路一段1號）

展覽日期：2026.1.17 - 4.19，除夕休館

全文介紹：蜷川實花展在華山！蜷川實花展台北站8大展區，台灣限定蜷川實花紅包袋、泰迪熊必買。



▲蜷川實花展台北站全新展區！《生命的殘骸》巨大花朵布幔垂落，蜷川實花打卡點。(攝影：鄭亦庭)





華山世界古文明 沉浸體驗展

華山古文明展超萌埃及貓貓、阿努比斯周邊要買！世界古文明沉浸體驗展將於1月15日至4月19日在華山文創園區展出，本次展覽以亞述、埃及、地中海、印度四大古文明為主題，結合沉浸式光影投影、音效，打造亞述古代宮殿、埃及金字塔等拍照打卡點，並展出羅塞塔石碑、阿努比斯等經典復刻文物，也推出羅賽塔石碑磁鐵、埃及壁畫貓貓巴斯特、阿奴比斯娃娃等周邊，讓你來華山古文明展拍照，也能收穫超吸睛的周邊小物。





華山世界古文明 沉浸體驗展 展覽資訊

▲華山世界古文明展搶先看！以亞述、埃及、地中海、印度四大古文明為主題，於1月15日至4月19日在華山登場。(攝影：鄭亦庭)





華山七龍珠展動漫迷必逛

華山七龍珠展！七龍珠英雄崛起特展台北站將於1/8起在華山文創園區登場，本次七龍珠展覽以「英雄崛起」為主題，打造沉浸式七龍珠世界，現場重現多個經典場景，並展出40座悟空、達爾、弗力札、賽魯等角色雕像，讓粉絲近距離拍照打卡，還設有互動遊戲體驗，可以使出龜派氣功與合體技，推出多款七龍珠周邊商品，七龍珠鐵粉全都要拍、要買。





《七龍珠 英雄崛起 - 台北》展覽資訊

展覽地點：華山1914文化創意產業園 紅磚六合院 西1館 西2館

展覽日期：2026年01月08日 (四) - 2026年04月04日 (六)。

展覽開放時間：週一至周日10:00-18:00(閉展前1小時停止售票入場，2026/2/16休館)



全文介紹：華山七龍珠展！台北七龍珠特展40座角色雕像，等身大孫悟空 弗力札必拍。



▲台北七龍珠展在華山！以40座悟空、達爾、弗力札等角色雕像，打造沉浸式七龍珠世界。(攝影：鄭亦庭)



▲華山七龍珠特展打卡點！現場展出40座角色雕像、互動遊戲，以及七龍珠周邊商品。(攝影：鄭亦庭)





華山蠟筆小新互動展

亞洲最大型蠟筆小新互動展！蠟筆小新《玩轉！時空大冒險》互動體驗展在華山文創園區展出，展期從1/10到4/4，打造2層樓、10大主題展區的沉浸式體驗空間，集結電影場景打卡點、互動遊戲、小新博物館與台灣限定展區，現場不只能拍到角色場景，還有22款微型公仔展示、展覽限定蠟筆小新周邊商品，假日帶小孩來、跟親友來朝聖，讓你拍照打卡、闖關玩遊戲、爆買小新周邊。





蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展 展覽資訊

展覽地點：華山1914文化創意產業園區中4B(臺北市中正區八德路一段1號)

展覽日期： 2026年1月10日至4月4日

開放時間：週一至周日，上午10點至晚上18點(閉展前1小時停止售票入場，2026/2/16休館)



全文介紹：華山蠟筆小新展！蠟筆小新互動展10大主題展區，22款小新公仔、限定周邊先看。



▲蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展從1/10到4/4在台北華山文創園區開展。(攝影：鄭亦庭)



▲華山蠟筆小新特展！10大主題展區集結電影場景打卡點、互動遊戲、小新博物館、台灣限定展區。(攝影：鄭亦庭)





華山奈良美智攝影展免費參觀

奈良美智攝影展在台北華山！奈良美智攝影特展《All Within the Detour ―繞遠路的風景― 台灣・北海道・庫頁島》，即日起至1/25於華山紅磚區西五館展出，是奈良美智在台灣首場大型攝影展，精選162幅攝影作品，橫跨台灣、北海道、庫頁島三地，帶你從另一種角度走進奈良美智的世界觀，展覽採LINE預約制免費參觀，現場更有奈良美智台灣特展周邊，鐵粉必須朝聖。

「All Within the Detour ―繞遠路的風景―台灣・北海道・庫頁島」奈良美智攝影展

展覽日期：即日起～2026年1月25日（日）

展覽時間：11:00～19:00（18:40最後入場）

展覽地點：華山1914文化創意園區 紅磚區 西五館（臺北市中正區八德路一段1號）

入場方法：入場免費，採LINE預約制（請加入官方LINE好友後，根據指引預約 https://lin.ee/RvxwQa6）



全文介紹：華山奈良美智展免費逛！奈良美智攝影展超過160幅，奈良美智特展玻璃杯必買。



▲華山奈良美智攝影展！以北海道、庫頁島與台灣三地為主題，展出162幅作品。(攝影：鄭亦庭)



▲華山奈良美智特展周邊必買！台灣特展玻璃杯有6款不同造型的小女孩設計。(攝影：鄭亦庭)





華山大石曉規全新個展免費逛

幸運住在這裡 大石曉規的馬年祈願

華山展覽免費入場！日本藝術家大石曉規全新個展「幸運住在這裡——大石曉規的馬年祈願」，在華山文創園區多納藝術登場，展覽特別針對農曆新年，一次展出29件全新創作，大石曉規將標誌性的「笑臉角色」與新春祝福、馬年符號完美融合，營造出充滿喜悅的觀展氛圍，即日起至2/23都能來華山免費參觀，寒假、春節期間就來華山逛逛。

展覽地點：多納藝術華山館（台北市中正區八德路一段 華山1914文創園區 紅磚區 西7-2館）

展覽展期：即日起至2/23

營業時間：11:00–19:00



全文介紹：華山展覽免費逛！大石曉規馬年祈願個展新作29件，免費拍笑臉招財貓 富士山。



▲華山展覽免費入場！日本藝術家大石曉規29件新作，即日起至2/23免費打卡。(攝影：鄭亦庭)