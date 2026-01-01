> 生活 > 台北畢卡索光影展！沈浸式畢卡索光影展7大展區，360度沈浸式劇場要打卡。

2026-01-01 11:50文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭
台北沈浸式畢卡索光影展！中正紀念堂展出7大展區、360度沈浸式劇場，畢卡索周邊一次看。

沈浸式畢卡索展在中正紀念堂！全台首場以畢卡索為主題的沉浸式光影藝術展《「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己》，即日起至4月6日於中正紀念堂1展廳登場，結合多媒體影像、經典畫作重現帶來7大展區，其中打卡必拍360度沉浸式劇場，還有多款畢卡索周邊商品，帶你看懂畢卡索、打卡買周邊。

▲台北沈浸式畢卡索展！即日起至4月6日於中正紀念堂1展廳登場，7大展區、畢卡索周邊一次看。(攝影：鄭亦庭)
▲台北沈浸式畢卡索展！畢卡索展覽結合多媒體影像，必拍360度沉浸式劇場展區。(攝影：鄭亦庭)
台北沈浸式畢卡索展覽7大主題展區

中正紀念堂畢卡索光影展共有7大主題展區，從畢卡索生平、畢卡索自畫像，到對畢卡索創作有深刻影響的7位女性，本次展覽更是全台首場以畢卡索為主題的沈浸式展覽，讓你走進畢卡索的畫作中，現場經典作品重現，共有25幅經典作品重現、42幅格爾尼卡習作，從最孤獨悲傷的藍色時期、柔情的粉紅時期，到立體派時期作品都有。

▲全台首場以畢卡索為主題的沉浸式光影藝術展，打造7大展區帶你看懂畢卡索。(攝影：鄭亦庭)
沈浸式畢卡索展覽反戰巨作《格爾尼卡》展區

本次沈浸式畢卡索展必逛畢卡索反戰巨作《格爾尼卡》展區，現場展出42幅創作草圖，帶你理解《格爾尼卡》的歷史背景、創作歷程，也透過大型投影，為你講解《格爾尼卡》上一個個圖樣的象徵意義，像是抱著死嬰的母親、象徵暴政的公牛、斷臂倒地的士兵等象徵，感受戰爭下的痛苦。
▲台北沈浸式畢卡索展覽必看反戰巨作《格爾尼卡》展區，透過大型投影為你講解藝術象徵。(攝影：鄭亦庭)
台北沈浸式畢卡索展覽必拍打卡點

沈浸式畢卡索展覽必拍360度沉浸式劇場展區，以畢卡索畫作、相片搭配音樂、解說、光影流轉，打造360度沈浸式畢卡索的藝術世界，大家可以走進光流中、坐在地上擺拍，也能坐在中央座椅區欣賞，沈浸式感受畢卡索光影世界，絕對是本次畢卡索展覽必拍打卡點。
▲沈浸式畢卡索展覽必拍打卡點！360度沉浸式劇場展區搭配音樂，走入畢卡索的藝術世界。(攝影：鄭亦庭)
▲沈浸式畢卡索展覽必拍打卡點！360度沉浸式劇場展區搭配音樂、光影流轉。(攝影：鄭亦庭)
台北沈浸式畢卡索展覽周邊商品推薦

沈浸式畢卡索展覽也特別推出一系列畢卡索周邊商品，將畢卡索名作《格爾尼卡》、《亞維儂的少女》、《她的藍色心事》、《夢》等，製成實用系周邊杯墊、筆記本、小提袋、托特包、保溫杯、帽T、雨傘，以及值得收藏的3D立體明信片、磁鐵、立體磁鐵等，看完畢卡索展別忘了逛逛畢卡索周邊小物。
▲台北沈浸式畢卡索展覽周邊小物！將畢卡索名作製成杯墊、筆記本、小提袋等一系列實用系周邊商品。(攝影：鄭亦庭)
▲畢卡索名作變成杯墊、筆記本、小提袋等一系列實用系周邊商品。(攝影：鄭亦庭)
永恆畢卡索 光影藝術展 : 藝術、繆思與知己 展覽資訊

展覽地點：中正紀念堂 1 展廳 (臺北市中正區中山南路 21 號)
展覽日期：2026/01/01 (四)-2026/04/06 (一)
展覽時間：週一至週日 10:00-18:00(17:00 停止售票與入場)
注意事項：農曆除夕(2/16 一)、初一(2/17 二)及二二八和平紀念日(2/28 六)為中正紀念堂公告休館日。


永恆畢卡索 光影藝術展 : 藝術、繆思與知己 展覽票價資訊

  • 一般票： 450元
  • 愛心票： 225元（※僅供現場購票）
    適用對象：
    1、3歲(含)以上至未滿6歲以下之兒童
    2、65歲(含)以上長者，需出示證件正本
    3、身心障礙陪同者，需出示身心障礙手冊證件正本，限購1張
    4、持有身心障礙手冊之民眾本人，購票需出示正本證件
  • 免費
    適用對象：未滿3歲兒童（需出示有效證件正本，並由至少一位持票成人陪同入場）

更多 永恆畢卡索 光影藝術展 : 藝術、繆思與知己 照片：

