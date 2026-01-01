台北畢卡索光影展！沈浸式畢卡索光影展7大展區，360度沈浸式劇場要打卡。

台北沈浸式畢卡索光影展！中正紀念堂展出7大展區、360度沈浸式劇場，畢卡索周邊一次看。
沈浸式畢卡索展在中正紀念堂！全台首場以畢卡索為主題的沉浸式光影藝術展《「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己》，即日起至4月6日於中正紀念堂1展廳登場，結合多媒體影像、經典畫作重現帶來7大展區，其中打卡必拍360度沉浸式劇場，還有多款畢卡索周邊商品，帶你看懂畢卡索、打卡買周邊。
展覽地點：中正紀念堂 1 展廳 (臺北市中正區中山南路 21 號)
展覽日期：2026/01/01 (四)-2026/04/06 (一)
展覽時間：週一至週日 10:00-18:00(17:00 停止售票與入場)
注意事項：農曆除夕(2/16 一)、初一(2/17 二)及二二八和平紀念日(2/28 六)為中正紀念堂公告休館日。
永恆畢卡索 光影藝術展 : 藝術、繆思與知己 展覽票價資訊
- 一般票： 450元
- 愛心票： 225元（※僅供現場購票）
適用對象：
1、3歲(含)以上至未滿6歲以下之兒童
2、65歲(含)以上長者，需出示證件正本
3、身心障礙陪同者，需出示身心障礙手冊證件正本，限購1張
4、持有身心障礙手冊之民眾本人，購票需出示正本證件
- 免費
適用對象：未滿3歲兒童（需出示有效證件正本，並由至少一位持票成人陪同入場）
