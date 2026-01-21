日本親子展覽來台！光影魔法美術館超過10項光影互動區，寒假帶小孩玩翻。

日本親子展覽來台！光影魔法美術館II即日起在中正紀念堂登場，超過10項光影互動區，寒假帶小孩玩翻。

日本親子展覽來台！日本光影展「光影魔法美術館」來台北，由日本頂尖策展團隊STEPeast攜手近10組國際級數位藝術家，以與光影玩樂為核心主題，打造魔法般的藝術體驗，即日起到4/6在中正紀念堂展出，現場不再只是看展覽，還可以碰觸光影、跟光影玩遊戲、拍打卡照等，超有趣台北親子展覽寒假就帶小朋友們來玩，沈浸在光影遊戲世界中。



▲日本親子展覽來台！光影魔法美術館II即日起在中正紀念堂登場，寒假必玩親子光影互動展。(攝影：鄭亦庭)



▲寒假台北親子室內景點推薦！10多項光影互動作品首次亮相，小朋友可以盡情跑跳互動。(攝影：鄭亦庭)





台北親子展覽光影互動展區隨你玩

▲台北親子展覽推薦！光影魔法美術館II光影互動區，隨著腳步出現魚群游動。(攝影：鄭亦庭)





本次台北親子展覽「光影魔法美術館II」規劃10多項首次亮相的光影互動展區，強調用全身參與互動，一進入展場有藍色光影裝置，用手觸碰就會感應變色，展覽內也有多個大屏幕光影互動投影，像是在屏幕上隨手劃下線條產生立體星球，或是透過投射在牆上的影子，踢打牆上的投射球體，另外地面也有光影互動，隨著腳步出現魚群游動、花朵綻放，帶小朋友來隨意跑動玩到嗨。

台北親子展覽光影互動遊戲

▲台北親子展覽推薦！帶小孩必玩「光影噴泉」，只要投球擊中彩色光花，就會湧現小球噴泉。(攝影：鄭亦庭)





除了壯觀的大型光影互動牆，展覽更有多項趣味互動遊戲，其中「光影噴泉」是小孩的最愛，只要投球擊中彩色光花，就會湧現出炫麗夢幻的魔法噴泉，搭配光影效果讓小孩瘋狂投球，而「動畫公園」則能根據指示排列三巧板，親手創造出動畫世界；「掌心紋路」區只要在桌上拼接木鐵軌，就會出現小火車與樹木光影動畫，沿著軌道奔跑。

台北展覽即時投影互動

▲寒假台北親子展覽！在桌上拼接木鐵軌，就會有小火車與樹木光影動畫出現。(攝影：鄭亦庭)



▲寒假台北室內親子景點！展區內可以根據光影指示，排列三巧板。(攝影：鄭亦庭)





展區內也運用即時投影技術，在「音樂錄影帶」區電腦會自動剪輯你的身影，再用不同時間點的姿勢拼組出音樂錄影帶；「小小人間」中則將大家化身為虛擬居民，讓你的影像出現在奇幻場景箱內，展開水陸空探險，此外，「像素之森」呈現了神奇的無字繪本，只要將空白書本擺在光影下，原本平面的頁面就會浮現四處走動的小人與樹林，2026年寒假就帶小孩來中正紀念堂玩光影展覽。

光影魔法美術館 II 展覽資訊

展覽日期：2026/1/21(三)至 2026/4/6(一)

展覽地點：中正紀念堂 2、3 展廳(臺北市中正區中山南路 21 號)

展覽時間：10:00-17:30(17:00 停止售票及入場)

休展日：2/16(除夕)、2/17(初一)、2/28





光影魔法美術館 II 票價資訊

單人票：480元

優惠票：450元

適用對象：

1 、本國大專以下學生，須出示 114學年上學期註冊章 之學生證。

2、年滿 1 歲之孩童，113年12月（含）以前出生者。

適用對象：

1 、持身心障礙證明之觀眾，須出示證明正本。

2、身心障礙觀眾之陪同者限 1 位，須與身障者同時入場。

3、65 歲以上長者，50年4月（含）以前出生者。

適用對象： 未滿 1 歲之幼童，114年1月（含）以後出生者，須由 1 位大人持票陪同入場。

2026寒假必逛台北展覽清單

更多 光影魔法美術館 II 照片：

▲寒假台北親子室內景點推薦！10多項光影互動作品首次亮相，可以直接觸摸互動。(攝影：鄭亦庭)



▲台北親子展覽推薦！光影魔法美術館II光影互動區，隨著腳步出現花朵投影。(攝影：鄭亦庭)

