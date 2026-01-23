> 旅遊 > 信義區樂高賽馬場！2026樂高新春賽馬場闖關活動，樂高小馬必入手。

信義區樂高賽馬場！2026樂高新春賽馬場闖關活動，樂高小馬必入手。

tiger Walker 玩樂季樂高快閃春節
2026-01-23 15:15文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
編輯 張人尹

編輯 張人尹

樂高®新春活動登場，結合新春賽馬場闖關、親子花藝工坊、新春盒組與滿額贈品，從體驗到收藏一次規劃，陪伴粉絲用拼砌迎接農曆新年。
信義區樂高賽馬場闖關免費玩！農曆新年將近，樂高®以新春為主題規劃期間限定體驗活動，從大型互動闖關、親子手作，到盒組新品與滿額好禮，一次串起玩樂與過年儀式感。無論是想帶孩子放電、春節過年走春，或是替家中添點年節氣氛，都能衝信義區玩起來。
▲樂高®新春活動結合闖關與拼砌，打造適合親子同樂的新年體驗空間。（攝影：張人尹）
▲樂高®以新春主題規劃互動活動，陪伴粉絲用拼砌迎接農曆新年。（攝影：張人尹）
樂高®新春賽馬場闖關體驗

本次快閃活動「樂高®新春賽馬場」設計多項團體闖關內容，邀請粉絲現場組隊一起挑戰。把賽馬場場景結合木頭人玩法，還有關卡類似大富翁遊戲，需要擲骰前進、考驗策略與速度的賽道，最後還有象徵好運與目標達成的拼砌挑戰，每一關都圍繞新春寓意設計。週末更加碼推出「馬不停蹄」限時拼砌競賽，讓親子在專注與合作中完成任務拿好禮。
▲樂高®新春賽馬場設計多關團體闖關，粉絲可現場體驗。（攝影：張人尹）
年味空間與新春好運盒組

除了闖關活動，現場同步打造充滿年節氣氛的樂高®新年空間，提供居家佈置靈感，讓粉絲把新春氣息帶回家。活動期間的週末限定花藝工坊，結合樂高®顆粒與花藝創作，透過動手拼砌增加過年儀式感。同時也展示推薦新春好運樂高盒組，包含兼具收藏與節慶意義的「迎福鞭炮」，以及還原質感文物的「駿馬奔騰圖」，適合在新年期間作為居家擺設或送禮選擇。
▲樂高®新年空間提供年節佈置靈感，讓粉絲感受濃厚新春氛圍。（攝影：張人尹）
新春盒組開賣滿額限定好禮

隨著新春盒組正式開賣，樂高®也同步推出多項限定好禮，讓粉絲在拼砌之餘收穫滿滿。活動期間完成現場闖關即可獲得新春刮刮卡，於快閃店消費還能帶回迷你積木組。不同消費門檻對應多款馬年限定贈品，從紅包組、限定積木組到實用周邊，提供多種選擇。全國指定店舖也同步推出買贈活動，讓粉絲依照需求規劃入手清單，把新年好運一次帶回家。
▲樂高®新春盒組開賣，搭配多款滿額贈品提供粉絲選擇。（攝影：張人尹）
▲樂高®指定門檻買贈活動同步登場，拼砌同時收藏新春限定好禮。（攝影：張人尹）
樂高®馬上添樂 玩轉新春」活動資訊

活動地點：統一時代百貨台北店 2F夢廣場
活動時間：2026/01/23(五)-2026/02/22(日) 平日13:00-20:00 / 周末12:00-20:30 (2/16營業至17:00)

