2026春節走春必訪！華泰名品城打造唐人街飯店、巨型馬年麻將舞台。

2026火馬年將至，華泰名品城邁入10週年，以「華泰唐人街」為題，融合美式復古飯店與巨型麻將造景，更祭出精品2折起優惠，邀請大家開運走春。

迎接熱鬧滾滾的2026丙午火馬年， GLORIA OUTLETS 華泰名品城將於1月28日至3月1日隆重推出春節檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。這場結合傳統節慶意象與美式復古風格的慶典，不僅是園區迎來10週年的重要里程碑，更是一場集結購物、美食與深度文化體驗的走春饗宴。



▲華泰名品城融合春節意象與購物體驗，邀請大家春節來此挖寶新春穿搭、吃美食並打卡。圖／華泰名品城提供；窩客島整理

▲下午三點還有「變臉迎春財運來」，由川劇變臉結合新年主題魔術橋段，精湛技藝勢必將引發現場驚呼連連。圖／華泰名品城 提供；窩客島整理





華泰唐人街飯店盛大Check-In。復古紅與祥獅獻瑞揭開馬年序幕

踏入一期廣場，迎接遊客的是延續經典勃根地紅主色的「Gloria New Year Hotel」新年飯店。這座充滿美式復古風情的空間，結合了象徵喜慶的春聯與爆竹裝飾，打造出濃厚的紅火開年氛圍。飯店迎賓處特別設計「三獅弄春」裝置，由紅黃祥獅爭先送福，象徵祥瑞之氣。遊客一踏入此場景，就像是完成了一場「祥瑞Check-In」，在喜氣洋洋的背景中拍下開年第一張美照，為新春旅程開啟充滿好運的序章。



▲一期飯店裝置迎賓處以「三獅弄春」揭開新年序幕，遊客一踏入場景就能體驗「祥瑞Check-In」。圖／華泰名品城提供；窩客島整理

巨型粉紅赤兔馬與麻將舞台。三期廣場大三元吉局寓意財運齊發

轉往三期廣場，視野隨即被震撼的「Gloria麻將舞台」所吸引。呼應丙午火馬年，一座「粉紅赤兔馬」浮雕躍然於圓形紅舞台之上，遊客可以近距離觸摸巨馬浮雕，感受躍馬奔騰的開運氣息。舞台周邊更設置了象徵「中、發、白」的超大型麻將裝置，結合草地上盛開的梅樹與枝頭掛上的中國結，構成了一幅大三元吉局。這處打卡亮點不僅視覺衝擊力強，更寓意新年好運到位、財運齊發，成為園區內最具話題性的新春地標。



▲草地上設置超大型麻將裝置，寓意新年好運到位、財運齊發、開局圓滿。圖／華泰名品城提供；窩客島整理

時尚迷引頸期盼。Peter Wu全台首間Outlet快閃店與頂級精品改裝進駐

除了令人驚艷的造景，2026年的華泰名品城更迎來品牌力的大爆發。深受時尚界喜愛的旅法台灣設計師品牌Peter Wu，選在春節檔期進駐園區，開設全台首間Outlet快閃店，以法國製造的精細剪裁與雋永設計，吹響品牌優化的號角。與此同時，二期廣場也有全新面貌，Armani與Montblanc以擴大後的超大坪數店面重新亮相，結合先前進駐的Balmain，建構出完整的精品陣容。總經理劉亭君強調，今年園區將持續調整櫃位，引進更多日韓潮流品牌，為消費者提供更精彩的挖寶體驗。



開運治裝2折起。從夢幻心型包到奢華月相錶的超值購物清單

新年換新衣是傳統習俗，華泰名品城推出最強新春折扣，讓民眾輕鬆升級衣櫥。例如MICHAEL KORS推出了應景的粉色心型肩背提包，原價15800元，現場僅需6320元即可入手。想在開年搶得先機的愛錶人士，則不能錯過MONTBLANC明星傳承系列月相腕錶，現場專屬優惠價相較原價節省了超過60000元。針對長輩好感度穿搭，原價8900元的CHLOECHEN流蘇短裙更是祭出2折驚人優惠，僅需1780元。搭配各大品牌隱藏版的折上折活動，讓領到紅包的小資族與時尚迷都能無負擔挖寶。

初一至初三無冷場表演。舞龍踩街、川劇變臉與發財金限時廣發

春節氣氛最熱絡的時刻落在初一至初三。每日下午2點，二期噴水池廣場將由「舞龍大遊行」揭開序幕，財神爺將帶領表演隊伍全區踩街，與大小朋友近距離互動拜年。遊行隊伍最終將抵達三期廣場，上演瞬息萬變的「川劇變臉秀」，展現傳統技藝的驚人魅力。表演尾聲，園區更安排了穿越龍門領取開運發財金與喜糖的活動，這份來自財神爺的祝福數量有限，預計將引發走春人潮的參與熱潮。



▲新年治裝兩折起！最強新春服飾折扣，滿足各種走春穿搭. 圖／華泰名品城提供；窩客島整理

▲美式復古飯店春節煥然亮相！結合喜氣滿滿的春聯、爆竹等年節裝飾，營造濃厚新春喜慶氛圍！圖／華泰名品城提供；窩客島整理

華泰名品城「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」

活動時間： 2026年1月28日至3月1日

活動內容：

兩大主題裝置： 一期「Gloria New Year Hotel新年飯店」三獅弄春裝置、三期「Gloria麻將舞台」粉紅赤兔馬與巨型麻將

限定表演（初一至初三 2/17-2/19）： 每日14:00起，於二期噴水池展開「舞龍踩街遊行」，隨後於三期廣場進行「川劇變臉秀」

新春發財金： 表演尾聲邀請民眾穿越龍門，領取限量開運發財金與喜糖

GLORIA OUTLETS 華泰名品城： 桃園市中壢區春德路189號（高鐵桃園站旁）

除了逛街挖寶與打卡留念，掌握這些新年活動，能讓您的走春行程更加順暢無阻

