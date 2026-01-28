SEVENTEEN小分隊CxM登陸高雄巨蛋！易遊網獨家套票2/1開搶，住承億酒店享無邊際泳池、交通門票全包。

為了讓粉絲輕鬆啟動「一站式追星旅行」，易遊網首度結合 SEVENTEEN 小分隊 CxM 演唱會門票、五星住宿與觀光列車交通，打造出讓 CARAT 尖叫的獨家懶人包。

隨韓流巨浪持續席捲全球，身為現象級男團 SEVENTEEN 核心成員的 S.COUPS 與 MINGYU 組合而成的小分隊 CxM，終於宣布將首度登台演出。這場定名為《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》的盛事，即將於 2026 年 4 月 25 與 26 兩日在高雄巨蛋震撼登場。消息甫出便引爆社群熱議。全台最大線上旅遊平台易遊網看準這股「演唱會經濟」，首度跨足韓團合作，推出整合交通、住宿與門票的獨家雙人套票，要在 2 月 1 日下午 2 點開啟一場保證秒殺的追星奪票大戰。

▲易遊網首度合作韓團推出獨家演唱會套票，整合交通、住宿與熱門票區。 圖／易遊網提供；窩客島整理



SEVENTEEN最強小分隊CxM魅力解析，隊長S.COUPS與MINGYU合體刷榜

這場演出之所以備受期待，在於 CxM 本身無可匹敵的人氣。SEVENTEEN 作為當今 K-POP 領軍團體，不僅擁有單張專輯歷史最高銷量的輝煌紀錄，而由隊長 S.COUPS 與成員 MINGYU 組成的 CxM，更在去年 9 月以迷你專輯《HYPE VIBES》刷新小分隊初動銷量紀錄。兩位成員皆隸屬團內 Hip-Hop 組，強大的舞台氣場與鮮明的個人魅力相乘，產生的化學反應讓他們被粉絲譽為「必看小分隊」。這次高雄演出是他們首度將獨特的音樂風格完整搬上台灣舞台，對於廣大 CARAT 來說，無疑是今年最不能錯過的年度盛事。

▲CxM 小分隊由 SEVENTEEN 隊長 S.COUPS 與成員 MINGYU 組成。 圖／易遊網提供；窩客島整理

易遊網打造一站式追星旅行，鎖定高雄巨蛋演唱會一級票區

針對現今追星族「搶票難、訂房貴、通勤累」的痛點，易遊網透過品牌轉型策略，將服務延伸至娛樂生活場景，推出演唱會套票方案。這套將於 2 月 1 日限量開賣的獨家雙人套票，內容極具競爭力。方案直接鎖定 4 月 26 日場次的 6,880 元或 6,280 元的一級看台票區，並同步打包雙人來回交通與星級住宿，每人售價 13,200 元起。對於想一併解決行程瑣事的粉絲而言，這種「機票式」的套裝體驗，讓追星不再是體力與運氣的挑戰，而是一次優雅的城市度假旅行。

▲入住五星級文創酒店「高雄承億酒店」，可俯瞰絕美港灣夕陽市景。 圖／易遊網提供；窩客島整理



下榻高雄承億酒店奢華度假，房型升等與高空茶點打造完美週末

為了提升整趟追星之旅的品質，易遊網特別選定高雄五星級文創酒店「承億酒店」作為合作對象。這座酒店擁有全球唯一的高空懸挑透明無邊際泳池，住客能在泳池畔俯瞰港灣夕照與繁華市景。參與套票方案的粉絲，除了能入住具備濃厚藝文書卷氣息的客房外，更可享有房型免費升等至「經典和式兩中床」的福利。此外，易遊網加碼贈送位在 25 樓、擁有絕佳視野的「飛裊茶軒」雙人茶點乙套。讓粉絲在尖叫歡呼的演唱會之餘，也能在高空景色中享受恬靜的午後時光，將演唱會經濟轉化為深度旅遊體驗。

▲套票粉絲專屬福利，房型免費升等至「經典和式兩中床」。 圖／易遊網提供；窩客島整理

▲在 25 樓飛裊茶軒享受精緻雙人下午茶，為追星之旅增添悠閒氛圍。 圖／易遊網提供；窩客島整理

搭乘環島之星三麗鷗萌旅號回程，卡拉OK與DIY手作延續狂熱心情

在交通接駁部分，易遊網同樣展現極致巧思。套票規畫去程搭乘快速便捷的高鐵南下，回程則安排全台最具特色、最有趣的觀光列車「環島之星 三麗鷗萌旅號」。這台結合三麗鷗 6 大明星角色的列車，不僅車廂外觀吸睛，內部更提供多樣化的休閒服務。CARAT 們在回程途中可以前往受歡迎的卡拉OK車廂，延續演唱會的興奮情緒盡情歡唱；或在活動車廂體驗 DIY 手作與專屬拍貼機。車上更提供免費餐食、點心與飮品無限暢飲，讓返程的每一分鐘都充滿儀式感，為這趟追星之旅劃下最夢幻的句點。

▲三麗鷗萌旅號繽紛的主題車廂，提供 CARAT 們豐富有趣的乘車體驗。 圖／易遊網提供；窩客島整理

CxM [DOUBLE UP] LIVEPARTY in KAOHSIUNG 易遊網獨家演唱會雙人套票

活動時間：2026年2月1日下午2點限量開賣

活動內容：

套票包含4月26日場次雙人門票（6,880元或6,280元座席區）

雙人交通安排高鐵去程及「環島之星 三麗鷗萌旅號」回程

提供高雄承億酒店「經典和式兩中床」房型住宿乙晚含早餐

獨家贈送飯店「飛裊茶軒雙人茶點乙套」

易遊網APP首購用戶輸入「app8off」享8%折扣，最高折抵300元

住宿飯店：高雄承億酒店

易遊網官方網站：https://www.eztravel.com.tw/

活動專屬網頁：https://www.eztravel.com.tw/activity/cxm-concert/

