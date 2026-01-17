▲高雄巨蛋美食推薦！高雄左營美食7間必吃，火鍋吃到飽、牛排吃到飽高CP值。

高雄巨蛋周邊美食推薦！7間高雄左營美食火鍋吃到飽、牛排吃到飽，高雄演唱會聚餐吃。
高雄巨蛋周邊美食推薦！來高雄左營追高雄巨蛋演唱會，高雄左營美食、高雄巨蛋周邊美食也要先做功課，別只會吃左營眷村菜，窩客島幫你搜羅7間高雄巨蛋周邊美食，有港式美食、海鮮砂鍋粥、火鍋吃到飽、超高CP值牛排館等，高雄演唱會聚餐就先跟著吃。
貓之家俱樂部 位置資訊
地址：高雄市左營區新勝街26號1樓
電話：07-586-9745
完整介紹由部落客「安安日常」於窩客島分享：高雄美食｜隱藏在巨蛋商圈的茶餐廳/正港香港老闆開的餐點好吃又道地還可以擼擼貓/貓之家俱樂部
麟粥宮砂鍋粥 位置資訊
地址：高雄市左營區明誠二路392號
電話：07-550-7900
完整介紹由部落客「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」於窩客島分享：饕客必訪高雄巨蛋商圈 麟粥宮砂鍋粥、活體海鮮鮮甜粥品上桌 X 私房特色料理、高雄巨蛋商圈美食推薦 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
和林拾麵 位置資訊
地址：高雄市左營區富民路128號
電話：07-550-8865
完整介紹由部落客「跟著華少吃吃吃」於窩客島分享：高雄市左營區高雄美食／全台獨家創意拌拌麵！一麵兩吃的和林拾麵 30顆⬆干貝+爆卵蝦醬麵套餐只要328元
火鍋控看高雄巨蛋演唱會前，吃鍋就衝「梨花A5和牛放題」，頂級日本A5和牛、海鮮、哈根達斯等超過80種食材全都吃到飽，高雄奢侈系火鍋吃起來；寵物友善的「巴鍋」主打天然蔬菜大骨湯底，有蒜香蛤蜊鍋、田園番茄鍋，甚至有幫毛孩準備的專屬寵物鮮食，有帶毛小孩來高雄左營，就來吃這間高雄火鍋。
梨花A5和牛放題 位置資訊
地址：高雄市左營區安吉街468號
電話：07-550-6811
完整介紹由部落客「Catalina旅遊小筆記」於窩客島分享：梨花A5和牛放題！高雄吃到飽霸主，日本A5和牛、帝王蟹、松葉蟹奢華饗宴
巴鍋 位置資訊
地址：高雄市左營區重上街160號
電話：07-350-5901
完整介紹由部落客「筑筑の吃喝玩樂記」於窩客島分享：巴鍋-高雄寵物友善餐廳推薦左營火鍋巴鍋餐飲~鄰近左營蓮池潭和高雄巨蛋火鍋餐廳~有提供寵物鮮食的左營寵物友善餐廳個人鍋物
Manniu慢牛 位置資訊
地址：高雄市左營區至真路252號
電話：07-346-1899
完整介紹由部落客「熊胖の妃常生活」於窩客島分享：【高雄左營】Manniu慢牛 創意牛肉料理，巨蛋周邊平價且奢華的異國美食，牛肉甜甜圈外酥內嫩且多汁
牛忙牛排 位置資訊
地址：高雄市左營區自由二路298號
電話：0916-592-999
完整介紹由部落客「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」於窩客島分享：最強台式血統排餐 牛忙牛排-高雄自由店，刈包黑糖包免費吃、香濃古早味肉燥、玉米濃湯、烤吐司.脆餅.冰淇淋.飲料無限暢飲 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
演唱會周邊美食攻略也要知道
推薦閱讀：大巨蛋演唱會完衝！台北大巨蛋美食7間宵夜開吃，黃仁勳麻辣鍋、24小時早餐店。
推薦閱讀：平日不限時！小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」老宅改造、氛圍感超強，菜單「三溫糖布丁」必點。
推薦閱讀：大巨蛋美食推薦！星宇燒肉店「星胡同」新套餐，燒肉 烤白鰻魚都有。