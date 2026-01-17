▲高雄巨蛋美食推薦！高雄左營美食7間必吃，火鍋吃到飽、牛排吃到飽高CP值。

高雄巨蛋周邊美食推薦！7間高雄左營美食火鍋吃到飽、牛排吃到飽，高雄演唱會聚餐吃。

高雄巨蛋周邊美食推薦！來高雄左營追高雄巨蛋演唱會，高雄左營美食、高雄巨蛋周邊美食也要先做功課，別只會吃左營眷村菜，窩客島幫你搜羅7間高雄巨蛋周邊美食，有港式美食、海鮮砂鍋粥、火鍋吃到飽、超高CP值牛排館等，高雄演唱會聚餐就先跟著吃。



高雄巨蛋周邊美食推薦：貓之家俱樂部、麟粥宮砂鍋粥、和林拾麵

高雄左營美食清單！高雄巨蛋商圈港式美食「貓之家俱樂部」，由香港老闆經營，提供道地港式茶餐廳風味炒麵、西多士，必點超厚的蛋起司三明治，還有超可愛貓店長陪吃，貓奴看演唱會前先來吸貓；喜歡吃海鮮就到「麟粥宮砂鍋粥」，主打活體海鮮砂鍋粥，米飯熬到口感綿密飽滿，吸滿海鮮鮮味超涮嘴；和林拾麵的拌拌麵可以先喝雞湯、吃乾拌麵，最後再將剩下的醬底倒入湯中，直接變成雞白湯湯底，一麵兩吃多重口感一次享受。





貓之家俱樂部 位置資訊

地址：高雄市左營區新勝街26號1樓

電話：07-586-9745

完整介紹由部落客「安安日常」於窩客島分享：高雄美食｜隱藏在巨蛋商圈的茶餐廳/正港香港老闆開的餐點好吃又道地還可以擼擼貓/貓之家俱樂部







麟粥宮砂鍋粥 位置資訊

地址：高雄市左營區明誠二路392號

電話：07-550-7900

完整介紹由部落客「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」於窩客島分享：饕客必訪高雄巨蛋商圈 麟粥宮砂鍋粥、活體海鮮鮮甜粥品上桌 X 私房特色料理、高雄巨蛋商圈美食推薦 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活







和林拾麵 位置資訊

地址：高雄市左營區富民路128號

電話：07-550-8865

完整介紹由部落客「跟著華少吃吃吃」於窩客島分享：高雄市左營區高雄美食／全台獨家創意拌拌麵！一麵兩吃的和林拾麵 30顆⬆干貝+爆卵蝦醬麵套餐只要328元



▲高雄巨蛋周邊美食推薦！港式美食「貓之家俱樂部」必點厚蛋起司三明治。



▲高雄巨蛋周邊美食推薦！海鮮控必吃「麟粥宮砂鍋粥」活體海鮮砂鍋粥。





高雄巨蛋火鍋推薦：梨花A5和牛放題、巴鍋

火鍋控看高雄巨蛋演唱會前，吃鍋就衝「梨花A5和牛放題」，頂級日本A5和牛、海鮮、哈根達斯等超過80種食材全都吃到飽，高雄奢侈系火鍋吃起來；寵物友善的「巴鍋」主打天然蔬菜大骨湯底，有蒜香蛤蜊鍋、田園番茄鍋，甚至有幫毛孩準備的專屬寵物鮮食，有帶毛小孩來高雄左營，就來吃這間高雄火鍋。





梨花A5和牛放題 位置資訊

地址：高雄市左營區安吉街468號

電話：07-550-6811

完整介紹由部落客「Catalina旅遊小筆記」於窩客島分享：梨花A5和牛放題！高雄吃到飽霸主，日本A5和牛、帝王蟹、松葉蟹奢華饗宴





巴鍋 位置資訊

地址：高雄市左營區重上街160號

電話：07-350-5901

完整介紹由部落客「筑筑の吃喝玩樂記」於窩客島分享：巴鍋-高雄寵物友善餐廳推薦左營火鍋巴鍋餐飲~鄰近左營蓮池潭和高雄巨蛋火鍋餐廳~有提供寵物鮮食的左營寵物友善餐廳個人鍋物



▲高雄巨蛋火鍋吃到飽推薦！梨花A5和牛放題日本A5和牛、海鮮全吃到飽。



▲高雄巨蛋火鍋推薦！巴鍋主打天然蔬菜大骨湯底，寵物友善還有寵物專屬鮮食。





高雄左營美食推薦：Manniu慢牛、牛忙牛排

Manniu慢牛 位置資訊

肉肉控衝高雄左營，推薦異國創意牛肉料理的「Manniu慢牛」，必吃牛肉甜甜圈、火烤牛肉丼，套餐附濃湯、沙拉與多樣化歐式小點，「牛忙牛排」則提供台式鐵板牛排、原塊肉外，自助吧吃到飽更是超多選項，從濃湯、肉燥飯、黑糖饅頭、冰淇淋，還有刈包DIY全部隨你吃，CP值超高。

地址：高雄市左營區至真路252號

電話：07-346-1899

完整介紹由部落客「熊胖の妃常生活」於窩客島分享：【高雄左營】Manniu慢牛 創意牛肉料理，巨蛋周邊平價且奢華的異國美食，牛肉甜甜圈外酥內嫩且多汁





牛忙牛排 位置資訊

地址：高雄市左營區自由二路298號

電話：0916-592-999

完整介紹由部落客「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」於窩客島分享：最強台式血統排餐 牛忙牛排-高雄自由店，刈包黑糖包免費吃、香濃古早味肉燥、玉米濃湯、烤吐司.脆餅.冰淇淋.飲料無限暢飲 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活



▲高雄左營美食推薦！Manniu慢牛主打異國創意牛肉料理。



▲高雄左營美食推薦！牛忙牛排自助吧吃到飽有濃湯、肉燥飯、黑糖饅頭、刈包DIY。

▲高雄巨蛋周邊美食推薦！港式美食「貓之家俱樂部」西多士必點。



▲高雄巨蛋周邊美食推薦！港式美食「貓之家俱樂部」有萌貓陪吃，貓奴必衝。



▲高雄巨蛋周邊美食推薦！和林拾麵一麵兩吃可以一次享受多重口感。

