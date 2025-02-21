為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 平日不限時！小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」老宅改造、氛圍感超強，菜單「三溫糖布丁」必點。

平日不限時！小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」老宅改造、氛圍感超強，菜單「三溫糖布丁」必點。

汩咖啡 松山美食 小巨蛋美食 台北美食 more
2025-02-21 22:00:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
share
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

平日不限時！小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」老屋改造、氛圍感超強，讓喜歡跑咖啡廳的朋友，又有一家店可以踩點了；餐廳靠近捷運小巨蛋站，與國父紀念館站之間的巷弄內，以老宅改造、獨棟鐵皮屋的獨特風貌，打造出日式靜謐空間，現在就趕緊一起來看看吧。
平日不限時！小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」老屋改造、氛圍感超強
▲平日不限時！小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」老屋改造、氛圍感超強 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」靠近捷運小巨蛋站，與國父紀念館站之間的巷弄內 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」靠近捷運小巨蛋站，與國父紀念館站之間的巷弄內 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」位於台北市松山區，鄰近捷運小巨蛋站，從捷運步行約8分鐘即可抵達。店內空間分為前庭與內部區域，入口處以碎石鋪設小庭院造景，大面落地窗讓自然光恣意灑落，形成寧靜且富有禪意的氛圍。走入內部，則能感受到濃厚的日式茶屋風格，彷彿置身京都街頭的溫暖小店。

推薦閱讀：大安站不限時咖啡廳「微蜜jolie」草莓蛋糕必吃！塔羅牌免費算、每天營業到深夜。
▲小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」位於台北市松山區，鄰近捷運小巨蛋站 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」位於台北市松山區，鄰近捷運小巨蛋站 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」大面落地窗讓自然光恣意灑落，形成寧靜且富有禪意的氛圍 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」大面落地窗讓自然光恣意灑落，形成寧靜且富有禪意的氛圍 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

「汩咖啡」菜單提供飲品與甜點，沒有主食，同時還有些調酒品項可以選擇；這邊咖啡品項也下了不少功夫，
主打單品手沖與冰釀咖啡，每款咖啡皆使用高品質咖啡豆，展現咖啡最純粹的風味。除了咖啡，招牌「三溫糖布丁」也別錯過，以日式砂糖三溫糖製作，布丁口感細緻滑嫩，充滿濃郁的雞蛋香氣。
▲小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」菜單提供飲品與甜點，沒有主食，同時還有些調酒品項可以選擇​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」菜單提供飲品與甜點，沒有主食，同時還有些調酒品項可以選擇​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

▲小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」推薦菜單：咖啡拿鐵、荔枝葡萄海梨特調 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


此外，店內也提供「巴斯克乳酪蛋糕」與「肉桂捲」等人氣甜點，滿足不同口味的顧客。「汩咖啡」以獨樹一幟的日式懷舊風格，結合高品質咖啡與細膩甜點，成為台北咖啡愛好者的新熱點。無論是與朋友小聚，還是獨自品味書香，這邊都是絕佳選擇。

▲小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」推薦菜單：三溫糖布丁 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」以獨樹一幟的日式懷舊風格，成為台北咖啡愛好者的新熱點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」以獨樹一幟的日式懷舊風格，成為台北咖啡愛好者的新熱點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

小巨蛋咖啡廳 平日不限時咖啡廳 汩咖啡

地址：台北市松山區光復南路6巷48弄7號一樓
營業時間：11:00–18:00；平日不限時、假日限時2小時

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台北美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

汩咖啡 GU Coffee

phone
place台北市松山區光復南路6巷48弄7號
4.65 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
延伸閱讀
大安站不限時咖啡廳「微蜜jolie」草莓蛋糕必吃！塔羅牌免費算、每天營業到深夜。
 記者 蕭芷琳
最狂台北咖啡廳！不限時咖啡喝到飽「LA PLACE by CENTRED」新開店，「手沖咖啡喝到飽、不限時、5G網路」3大亮點打造最夢幻咖啡廳。
 編輯 鄭雅之
柯南咖啡廳回來了！粉絲擠爆「名偵探柯南咖啡廳」06/13強勢回歸，咖啡廳專屬角色杯墊、限定日本聯名小物讓粉絲通通搶起來。
 編輯 張人尹
全家變身甜點咖啡廳！全家自有品牌推出全新「提拉米蘇泡芙、香草雞蛋布丁」，文青系「罐裝單品咖啡」同步搶攻IG打卡版面。
 顏爾嫻
泰北雪冰氣質登台！讓人眼睛為之一亮的暖心甜點
 Walker新發現
推薦商品
keyboard_arrow_up