平日不限時！小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」老屋改造、氛圍感超強，讓喜歡跑咖啡廳的朋友，又有一家店可以踩點了；餐廳靠近捷運小巨蛋站，與國父紀念館站之間的巷弄內，以老宅改造、獨棟鐵皮屋的獨特風貌，打造出日式靜謐空間，現在就趕緊一起來看看吧。



▲平日不限時！小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」老屋改造、氛圍感超強 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」靠近捷運小巨蛋站，與國父紀念館站之間的巷弄內 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

小巨蛋咖啡廳 平日不限時咖啡廳 汩咖啡

小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」位於台北市松山區，鄰近捷運小巨蛋站，從捷運步行約8分鐘即可抵達。店內空間分為前庭與內部區域，入口處以碎石鋪設小庭院造景，大面落地窗讓自然光恣意灑落，形成寧靜且富有禪意的氛圍。走入內部，則能感受到濃厚的日式茶屋風格，彷彿置身京都街頭的溫暖小店。推薦閱讀： 大安站不限時咖啡廳「微蜜jolie」草莓蛋糕必吃！塔羅牌免費算、每天營業到深夜。

▲小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」位於台北市松山區，鄰近捷運小巨蛋站 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」大面落地窗讓自然光恣意灑落，形成寧靜且富有禪意的氛圍 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「汩咖啡」菜單提供飲品與甜點，沒有主食，同時還有些調酒品項可以選擇；這邊咖啡品項也下了不少功夫，主打單品手沖與冰釀咖啡，每款咖啡皆使用高品質咖啡豆，展現咖啡最純粹的風味。除了咖啡，招牌「三溫糖布丁」也別錯過，以日式砂糖三溫糖製作，布丁口感細緻滑嫩，充滿濃郁的雞蛋香氣。▲小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」菜單提供飲品與甜點，沒有主食，同時還有些調酒品項可以選擇​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」推薦菜單：咖啡拿鐵、荔枝葡萄海梨特調 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝此外，店內也提供「巴斯克乳酪蛋糕」與「肉桂捲」等人氣甜點，滿足不同口味的顧客。「汩咖啡」以獨樹一幟的日式懷舊風格，結合高品質咖啡與細膩甜點，成為台北咖啡愛好者的新熱點。無論是與朋友小聚，還是獨自品味書香，這邊都是絕佳選擇。▲小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」推薦菜單：三溫糖布丁 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」以獨樹一幟的日式懷舊風格，成為台北咖啡愛好者的新熱點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台北市松山區光復南路6巷48弄7號一樓

營業時間：11:00–18:00；平日不限時、假日限時2小時