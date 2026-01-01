皇帝魚與和牛的頂級盛宴！煙波集團「山釀極鮮」開跑，入住就吃林場肉羹、在地隱藏版美食

煙波集團 2026 全新企劃，以奢華鱘龍魚與極黑和牛，聯手全台排隊名店，打造最狂一泊二饗美食之旅，徹底滿足饕客味蕾 。

當時序進入2026年的冬末春初，冷冽的空氣中總讓人渴望一份溫暖入心的滋養。對於懂得享受生活的旅人而言，一趟完美的旅行不僅是棲身之所的舒適，更在於舌尖上能否獲得極致的滿足。看準了這股對於「暖心」與「美食」的渴望，煙波國際觀光集團在這個冬季重磅出擊，自即日起至2026年5月31日，於全台八館同步推出全新「山釀極鮮」一泊二饗住房專案。這次不只是單純的住宿體驗，更是一場向台灣山海致敬的味覺巡禮，主廚團隊豪邁地選用了素有「皇帝魚」美譽的宜蘭山泉鱘龍魚，以及肉食主義者夢寐以求的美國SRF極黑和牛，打造出寒冬裡最奢華的山海盛宴。

▲煙波集團自即日起至2026年5月推出冬春季全新一泊二饗「山釀極鮮」住房專案，以美國SRF極黑和牛與宜蘭山泉鱘龍魚為主軸。圖／煙波國際觀光集團提供 ▲煙波花時間宜蘭傳藝一泊二饗「山釀極鮮」住房專案，四人分饗有美國SRF極黑和牛、伊比利梅花豚、伊比利松阪豬、山泉鱘龍魚、帶殼九孔鮑、墨魚仔。圖／煙波國際觀光集團提供

頂級食材的極致對決，鱘龍魚膠質與和牛油花的完美共舞

在這次的菜單設計中，煙波集團展現了對食材挑選的極致苛求。「宜蘭山泉鱘龍魚」生長於純淨冷冽的山泉水中，肉質不僅Q彈細緻，更富含豐富的天然膠質，是冬日滋補養顏的首選聖品。而與之分庭抗禮的「美國SRF極黑和牛」，則是結合了日本和牛細密的油花紋理與安格斯牛紮實的肉感，入口瞬間迸發的濃郁香氣，卻又不失清爽口感，堪稱肉品界的夢幻逸品。主廚團隊巧妙地依據全台各館的地理風土特色，將這兩大頂級食材演繹出截然不同的風味風貌，從暖胃的精緻鍋物到結合在地香料的創意料理，讓每一口都充滿驚喜。

▲煙波集團一泊二饗「山釀極鮮」住房專案，湖濱館四人分饗餐包含美國SRF極黑和牛、伊比利梅花豚、山泉鱘龍魚、天使紅蝦、帶殼扇貝、鮮蝦、蛤蜊。圖／煙波國際觀光集團提供 ▲煙波花蓮館一泊二饗「山釀極鮮」住房專案，雙人分饗主打和風照燒山泉鱘龍魚，外酥內嫩，搭配日式昆布湯火鍋、美國SRF極黑和牛與五花豚，湯底清鮮。圖／煙波國際觀光集團提供

串聯全台在地排隊名店，把城市巷弄記憶端上五星餐桌

除了頂級食材的加持，這次「山釀極鮮」專案最讓人津津樂道的，是煙波集團將「在地連結」發揮得淋漓盡致。集團深知，旅行的記憶往往與當地的老味道密不可分，因此特別與各地街巷內的傳奇排隊名店合作。在新竹湖濱館與都會館，旅客能品嚐到在地人從小吃到大的「新竹玉龍肉圓」與八十年老店「淵明餅舖」的水蒸蛋糕，主廚更發揮巧思將其升級為韓式焦糖紅醬口味與魚子水蒸蛋糕，讓傳統小吃有了時髦新風貌。而在宜蘭與蘇澳，傳承半世紀的「林場肉羹」與文青最愛的「飛魚食染鹽滷豆花」也華麗入菜，讓入住的旅客無需在寒風中排隊，就能優雅地在飯店內品嚐到最道地的城市風味。

東部與南部的味覺冒險，從酸菜金湯到紅酒燉肉的奢華變奏

將視角移往東部與南部，料理的風格則轉為濃烈而奔放。花蓮太魯閣館為了呼應壯麗的山川景色，推出了「金湯酸菜煨美國SRF極黑和牛」，酸爽麻辣的熱氣伴隨著軟嫩和牛，每一口都是對味蕾的極致挑逗，搭配帶有馬告香氣的鱘龍魚湯，彷彿將整座山林的香氣都濃縮在碗中。而台南館則延續了府城的優雅與甜蜜，主打「紅酒燉美國SRF極黑和牛佐奶香薯泥」，並搭配桌邊澆淋的「地中海漁夫湯」，以儀式感十足的展演方式，呈現出視覺與味覺的雙重饗宴。此外，針對喜愛嚐鮮的老饕，全台八館早餐與晚餐時段更限量供應日本空運的「兵庫螢烏賊佐法棍」，那一口咬下的爆漿鮮味，絕對是今年春天最難忘的海味記憶。

愛鄰專案回饋在地鄉親，下班後的微型度假首選

為了讓在地居民也能輕鬆享受這份奢華，煙波集團貼心推出了「一泊二饗愛鄰專案」。即日起凡出示身分證或工作證明，只要居住或工作地與館別位於同一縣市，預訂「山釀極鮮」分饗餐即享8折起優惠。這意味著，不僅是外地遊客能享受五星級的款待，在地鄉親也能在下班後，以更親民的價格與家人朋友來場舌尖上的小旅行。無論是選擇在新竹體驗科技城的摩登滋味，還是在花蓮太魯閣感受山海交織的壯闊，煙波集團都準備好用最極致的鮮美，溫暖每一個旅人的身心。

▲煙波集團台南館一泊二饗「山釀極鮮」住房專案，雙人與四人分饗皆主打紅酒燉美國SRF極黑和牛佐奶香薯泥和地中海漁夫湯。圖／煙波國際觀光集團提供



煙波國際觀光集團「山釀極鮮」一泊二饗住房專案

活動期間 即日起至 2026 年 5 月 31 日

新竹湖濱館

雙人分饗： 美國 SRF 極黑和牛、伊比利梅花豚，搭配壽喜燒/昆布/味噌豆漿湯底。

四人分饗： 加碼山泉鱘龍魚、天使紅蝦、帶殼扇貝等海鮮。

在地名店： 新竹玉龍肉圓（紅糟口味）、淵明餅舖（奶霜花生水蒸蛋糕）。

新竹都會館

特色料理： 馬告炙燒山泉鱘龍魚湯、刺蔥奶油美國 SRF 極黑和牛。

在地名店： 新竹玉龍肉圓（韓式焦糖紅醬口味）、淵明餅舖（魚子水蒸蛋糕）。

花時間 宜蘭傳藝

雙人分饗： 美國 SRF 極黑和牛、伊比利梅花豚，搭配蔗香雪菜火鍋。

四人分饗： 加碼伊比利松阪豬、山泉鱘龍魚、帶殼九孔鮑。

在地名店： 羅東林場肉羹（搭配米粉）、飛魚食染鹽滷豆花（炙香甘蔗風味）。

蘇澳四季雙泉館

特色料理： 山泉鱘龍魚佐羅勒洋蔥醬、山苦瓜淮山純白米湯底。

在地名店： 羅東林場肉羹（結合冷泉裕興製麵）、飛魚食染鹽滷豆花（蒼蠅頭鹹甜風味）。

宜蘭館

雙人分饗： 雪濃牛骨湯、美國 SRF 極黑和牛。

四人分饗： 升級人蔘御膳湯，加碼山泉鱘龍魚、帶殼九孔鮑。

在地名店： 羅東林場肉羹（韓式冬粉口味）、飛魚食染鹽滷豆花（桂花釀茶凍風味）。

花蓮館

雙人分饗： 和風照燒山泉鱘龍魚、美國 SRF 極黑和牛。

四人分饗： 升級麻油山泉鱘龍魚、黃金馬告牛骨湯、帶殼九孔鮑。

在地名店： 花蓮香扁食（香辣野菜抄手）、原香嘟論竹筒飯。

花蓮太魯閣（沁海館/山闊館）

雙人分饗： 金湯酸菜煨美國 SRF 極黑和牛、馬告山泉鱘龍魚湯。

四人分饗： 蒜子醬燒美國 SRF 極黑和牛、剝皮辣椒蒸鱘龍魚。

在地名店： 花蓮香扁食（紅油抄手）、原香嘟論竹筒飯。

台南館

特色料理： 紅酒燉美國 SRF 極黑和牛佐奶香薯泥、地中海漁夫湯（桌邊澆淋）。

在地名店： 修安扁擔豆花（果漾粉粿義大利凍糕）。

加碼優惠

「一泊二饗愛鄰專案」： 凡身分證居住地或工作地（需出示名片/工作證）位於該館別所在縣市，預訂「山釀極鮮」分饗餐即享 8 折起優惠（雙人餐折後每人約 624 元起）。

限量加購海味： 早餐、晚餐時段皆可加價 179 元享用日本空運「兵庫螢烏賊佐法棍」一份。





各館聯絡資料

新竹湖濱館： 03-520-3181

新竹都會館： 03-612-0000

花時間 宜蘭傳藝： 03-950-6666

蘇澳四季雙泉館： 03-996-6600

宜蘭館： 03-925-6899

花蓮館： 03-822-2666

花蓮太魯閣： 03-861-2000

台南館： 06-215-6000

除了這次的鱘龍魚與和牛盛宴，若你想探索更多極致的在地美味，下列的住宿名單絕對不能錯過

推薦閱讀：2026馬年台北5大飯店年菜預購開跑！頂級佛跳牆與港式盆菜、主廚手路菜，77折起爽吃星級美味。

推薦閱讀：2026台北飯店年菜外帶懶人包！7間飯店年菜早鳥優惠、必吃圍爐美食大公開。

推薦閱讀：花蓮自然系渡假飯店！天成逸旅-蝴蝶谷一泊三食7,899元起，自然系溫泉客房 森林別墅必衝。