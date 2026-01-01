皇帝魚與和牛的頂級盛宴！煙波集團「山釀極鮮」開跑，入住就吃林場肉羹、在地隱藏版美食

煙波集團 2026 全新企劃，以奢華鱘龍魚與極黑和牛，聯手全台排隊名店，打造最狂一泊二饗美食之旅，徹底滿足饕客味蕾 。
當時序進入2026年的冬末春初，冷冽的空氣中總讓人渴望一份溫暖入心的滋養。對於懂得享受生活的旅人而言，一趟完美的旅行不僅是棲身之所的舒適，更在於舌尖上能否獲得極致的滿足。看準了這股對於「暖心」與「美食」的渴望，煙波國際觀光集團在這個冬季重磅出擊，自即日起至2026年5月31日，於全台八館同步推出全新「山釀極鮮」一泊二饗住房專案。這次不只是單純的住宿體驗，更是一場向台灣山海致敬的味覺巡禮，主廚團隊豪邁地選用了素有「皇帝魚」美譽的宜蘭山泉鱘龍魚，以及肉食主義者夢寐以求的美國SRF極黑和牛，打造出寒冬裡最奢華的山海盛宴。
頂級食材的極致對決，鱘龍魚膠質與和牛油花的完美共舞
在這次的菜單設計中，煙波集團展現了對食材挑選的極致苛求。「宜蘭山泉鱘龍魚」生長於純淨冷冽的山泉水中，肉質不僅Q彈細緻，更富含豐富的天然膠質，是冬日滋補養顏的首選聖品。而與之分庭抗禮的「美國SRF極黑和牛」，則是結合了日本和牛細密的油花紋理與安格斯牛紮實的肉感，入口瞬間迸發的濃郁香氣，卻又不失清爽口感，堪稱肉品界的夢幻逸品。主廚團隊巧妙地依據全台各館的地理風土特色，將這兩大頂級食材演繹出截然不同的風味風貌，從暖胃的精緻鍋物到結合在地香料的創意料理，讓每一口都充滿驚喜。
串聯全台在地排隊名店，把城市巷弄記憶端上五星餐桌
除了頂級食材的加持，這次「山釀極鮮」專案最讓人津津樂道的，是煙波集團將「在地連結」發揮得淋漓盡致。集團深知，旅行的記憶往往與當地的老味道密不可分，因此特別與各地街巷內的傳奇排隊名店合作。在新竹湖濱館與都會館，旅客能品嚐到在地人從小吃到大的「新竹玉龍肉圓」與八十年老店「淵明餅舖」的水蒸蛋糕，主廚更發揮巧思將其升級為韓式焦糖紅醬口味與魚子水蒸蛋糕，讓傳統小吃有了時髦新風貌。而在宜蘭與蘇澳，傳承半世紀的「林場肉羹」與文青最愛的「飛魚食染鹽滷豆花」也華麗入菜，讓入住的旅客無需在寒風中排隊，就能優雅地在飯店內品嚐到最道地的城市風味。
東部與南部的味覺冒險，從酸菜金湯到紅酒燉肉的奢華變奏
將視角移往東部與南部，料理的風格則轉為濃烈而奔放。花蓮太魯閣館為了呼應壯麗的山川景色，推出了「金湯酸菜煨美國SRF極黑和牛」，酸爽麻辣的熱氣伴隨著軟嫩和牛，每一口都是對味蕾的極致挑逗，搭配帶有馬告香氣的鱘龍魚湯，彷彿將整座山林的香氣都濃縮在碗中。而台南館則延續了府城的優雅與甜蜜，主打「紅酒燉美國SRF極黑和牛佐奶香薯泥」，並搭配桌邊澆淋的「地中海漁夫湯」，以儀式感十足的展演方式，呈現出視覺與味覺的雙重饗宴。此外，針對喜愛嚐鮮的老饕，全台八館早餐與晚餐時段更限量供應日本空運的「兵庫螢烏賊佐法棍」，那一口咬下的爆漿鮮味，絕對是今年春天最難忘的海味記憶。
愛鄰專案回饋在地鄉親，下班後的微型度假首選
為了讓在地居民也能輕鬆享受這份奢華，煙波集團貼心推出了「一泊二饗愛鄰專案」。即日起凡出示身分證或工作證明，只要居住或工作地與館別位於同一縣市，預訂「山釀極鮮」分饗餐即享8折起優惠。這意味著，不僅是外地遊客能享受五星級的款待，在地鄉親也能在下班後，以更親民的價格與家人朋友來場舌尖上的小旅行。無論是選擇在新竹體驗科技城的摩登滋味，還是在花蓮太魯閣感受山海交織的壯闊，煙波集團都準備好用最極致的鮮美，溫暖每一個旅人的身心。
煙波國際觀光集團「山釀極鮮」一泊二饗住房專案
活動期間 即日起至 2026 年 5 月 31 日
新竹湖濱館
- 雙人分饗： 美國 SRF 極黑和牛、伊比利梅花豚，搭配壽喜燒/昆布/味噌豆漿湯底。
- 四人分饗： 加碼山泉鱘龍魚、天使紅蝦、帶殼扇貝等海鮮。
- 在地名店： 新竹玉龍肉圓（紅糟口味）、淵明餅舖（奶霜花生水蒸蛋糕）。
新竹都會館
- 特色料理： 馬告炙燒山泉鱘龍魚湯、刺蔥奶油美國 SRF 極黑和牛。
- 在地名店： 新竹玉龍肉圓（韓式焦糖紅醬口味）、淵明餅舖（魚子水蒸蛋糕）。
花時間 宜蘭傳藝
- 雙人分饗： 美國 SRF 極黑和牛、伊比利梅花豚，搭配蔗香雪菜火鍋。
- 四人分饗： 加碼伊比利松阪豬、山泉鱘龍魚、帶殼九孔鮑。
- 在地名店： 羅東林場肉羹（搭配米粉）、飛魚食染鹽滷豆花（炙香甘蔗風味）。
蘇澳四季雙泉館
- 特色料理： 山泉鱘龍魚佐羅勒洋蔥醬、山苦瓜淮山純白米湯底。
- 在地名店： 羅東林場肉羹（結合冷泉裕興製麵）、飛魚食染鹽滷豆花（蒼蠅頭鹹甜風味）。
宜蘭館
- 雙人分饗： 雪濃牛骨湯、美國 SRF 極黑和牛。
- 四人分饗： 升級人蔘御膳湯，加碼山泉鱘龍魚、帶殼九孔鮑。
- 在地名店： 羅東林場肉羹（韓式冬粉口味）、飛魚食染鹽滷豆花（桂花釀茶凍風味）。
花蓮館
- 雙人分饗： 和風照燒山泉鱘龍魚、美國 SRF 極黑和牛。
- 四人分饗： 升級麻油山泉鱘龍魚、黃金馬告牛骨湯、帶殼九孔鮑。
- 在地名店： 花蓮香扁食（香辣野菜抄手）、原香嘟論竹筒飯。
花蓮太魯閣（沁海館/山闊館）
- 雙人分饗： 金湯酸菜煨美國 SRF 極黑和牛、馬告山泉鱘龍魚湯。
- 四人分饗： 蒜子醬燒美國 SRF 極黑和牛、剝皮辣椒蒸鱘龍魚。
- 在地名店： 花蓮香扁食（紅油抄手）、原香嘟論竹筒飯。
台南館
- 特色料理： 紅酒燉美國 SRF 極黑和牛佐奶香薯泥、地中海漁夫湯（桌邊澆淋）。
- 在地名店： 修安扁擔豆花（果漾粉粿義大利凍糕）。
加碼優惠
- 「一泊二饗愛鄰專案」： 凡身分證居住地或工作地（需出示名片/工作證）位於該館別所在縣市，預訂「山釀極鮮」分饗餐即享 8 折起優惠（雙人餐折後每人約 624 元起）。
- 限量加購海味： 早餐、晚餐時段皆可加價 179 元享用日本空運「兵庫螢烏賊佐法棍」一份。
各館聯絡資料
- 新竹湖濱館： 03-520-3181
- 新竹都會館： 03-612-0000
- 花時間 宜蘭傳藝： 03-950-6666
- 蘇澳四季雙泉館： 03-996-6600
- 宜蘭館： 03-925-6899
- 花蓮館： 03-822-2666
- 花蓮太魯閣： 03-861-2000
- 台南館： 06-215-6000
