2026馬年台北5大飯店年菜預購開跑！頂級佛跳牆與港式盆菜、主廚手路菜，77折起爽吃星級美味。

2026馬年春節倒數，還在煩惱年夜飯怎麼煮？台北五大星級飯店強勢推出外帶年菜，從奢華佛跳牆到高CP值家宴，早鳥預購再享超值折扣，讓團圓飯輕鬆又澎湃。

隨著2026農曆馬年新春的腳步日益臨近，台北各大星級飯店的年菜外帶大戰已然悄悄開打。為了搶攻這波一年一度的圍爐商機，各家飯店不僅比拼食材的奢華程度，更在「儀式感」與「便利性」上下足功夫。從適合大家族共享的澎湃宴席，到針對小家庭量身打造的精緻組合，乃至於單點的頂級佛跳牆與伴手禮，選擇之多令人目不暇給。今年各家主廚紛紛拿手絕活盡出，無論是粵式、台式、川式還是日式風味，消費者都能在家輕鬆復刻五星級的美味饗宴。

台北晶華酒店：七大名廚聯手 打造跨國界圍爐盛宴

台北晶華酒店今年展現強大氣勢，集結館內晶華軒、宴會廳、蘭亭、三燔本家、ROBIN’S、故宮晶華以及北投泉源閣等七大餐廳主廚團隊，以「五星圍爐 × 多國料理」為題，一口氣推出涵蓋粵、滬、川、台、日、西式等多元菜系的11款年菜外帶套組。針對追求極致味蕾享受的饕客，首推由晶華軒團隊精心規劃的「晶華軒頂級佛跳牆宴」。這道料理集結了日本關東刺參、瑤柱、鮑魚、花膠等珍稀食材，主廚遵循古法燉煮，完美重現豪門宴席的氣勢，湯頭濃郁醇厚，入口盡是膠質與鮮味，搭配龍蝦麻婆豆腐與婆參扣元蹄等大菜，絕對是闔家圍爐的豪華首選。



▲台北晶華今年共推出11款豐盛的圍爐外帶饗宴

喜愛經典粵式風味的家庭，則不能錯過「粵式花膠鮑魚團圓宴」。這套年菜由晶華軒主廚親自設計，以前菜蜜汁烤叉燒與明爐脆燒鴨等六款經典小品揭開序幕，接著端上重頭戲老火鮑魚花膠燉全雞，湯頭溫潤滋補，象徵著全家團圓平安。搭配寓意年年有餘的魚躍龍門煎白鯧以及香氣四溢的避風塘帝皇蝦球，每一道菜都展現了粵菜細膩的烹調技法，最後再以燕窩焦糖蛋塔為年夜飯畫下甜蜜而貴氣的句點。除了中式料理，晶華酒店也照顧到喜愛不同口味的消費者。主打川滬菜系的蘭亭餐廳推出「滬川鮑魚龍蝦團圓宴」，以精緻的滬式功夫前菜鋪陳，搭配鐵人乾燒鮮龍蝦與紅煨鮑皇東坡肉，呈現濃厚舊上海年味。而三燔本家則推出「三燔鱈蟹海陸圍爐宴」與「龍蝦海陸日式如意鍋物宴」，嚴選鮮活鱈場蟹與螯龍蝦等時令海味，搭配獨家昆布湯底，讓消費者在家也能享受日式鍋物的暖心儀式感。北投泉源閣則以古早味酒家菜為號召，推出「泉源閣澎湃海陸家宴」，滿足喜愛懷舊滋味的長輩味蕾。

台北晶華酒店

活動名稱： 2026晶華外帶年菜

活動時間： 即日起至 2026 年 1 月 31 日前預購。

早鳥優惠：

2025/12/31 前預購並付款，享 9 折再贈栢麗廳平日下午茶券乙張 。

2026/1/31 前預購年菜套組、年禮或晶華軒萬元以上單品，享 9 折優惠 。

精選年菜套組 (部分列舉)：

「晶華軒頂級佛跳牆宴」 (6人份 32,800元)： 粵式富貴集、頂級古法佛跳牆、龍蝦麻婆豆腐、婆參扣元蹄、燕窩焦糖蛋塔 。

「粵式花膠鮑魚團圓宴」 (6人份 19,800元)： 粵式小品集、老火鮑魚花膠燉全雞、避風塘帝皇蝦球、魚躍龍門煎白鯧、燕窩焦糖蛋塔 。

「總鋪師鮑魚白鯧圍爐宴」 (6人份 16,800元)： 台式滿漢集、極品鮑魚佛跳牆、如意椒鹽煎白鯧、壺底油蔥燒龍蝦、花開富貴甜芋泥 。

「滬川鮑魚龍蝦團圓宴」 (6人份 16,800元)： 滬式年味集、火瞻津白花膠雞、鐵人乾燒鮮龍蝦、紅煨鮑魚東坡肉、桂花八寶甜糯米 。

訂購電話：(02)7701-7722



▲晶華軒頂級古法佛跳牆

台北萬豪酒店：國宴主廚操刀 極致工藝演繹傳世美味

台北萬豪酒店今年由擁有超過40年資歷的國宴主廚高鋼輝領軍，推出共17道手工年節精湛美饌。主廚深知現代家庭結構改變，圍爐形式漸以小家庭為主，因此特別規劃了四人份的「萬馬迎春豪運年菜組」。這套組合匯集了海陸珍饌，包含頂級花膠鮑魚佛跳牆、香蒜崑崙燒海鱸魚以及肉香四溢的蜜椒伊比利豬腱排等五道豐盛佳餚。其中頂級花膠鮑魚佛跳牆單點價值就不斐，搭配組合更顯超值，讓小家庭也能輕鬆端出一桌澎湃又體面的頂級圍爐饗宴。



▲台北萬豪2026年菜外帶「萬馬迎春豪運年菜組」

針對想品嚐頂級奢華年味的饕客，台北萬豪酒店限量推出「港式富貴發財盆菜」。這道源自香港圍村的傳統節慶料理，富有闔家團圓的好兆頭。主廚嚴選享有「珍珠之母」美稱的極品南非活鮑魚、日本瑤柱、海參、花膠、黃油雞、黃金乳豬、蠔乾、鵝掌等超過十種山珍海味，層層堆疊入鍋。食材的精華在烹煮過程中相互交融，入口盡享濃郁鮮味，象徵著新的一年豐衣足食、盆滿缽滿，是團圓桌上最吸睛的亮點。

此外，今年萬豪酒店更全新推出多款單品年菜，滿足不同口味需求。相傳為清朝乾隆皇帝喜愛的宮廷珍饈「爐烤富貴八寶鴨」，做工極為繁複，鴨腹內填入金華火腿、貴妃鮑、瑤柱等八珍，經高溫爐烤後肉質豐腴肥美。曾獲年菜評比金賞的「青藤椒牛腮飯」，則以獨家秘滷和牛腮肉搭配青花椒與糯米，香氣撲鼻。還有適合冬令進補的「枝竹羊腩煲」以及結合川韓風味的「辣炒年糕燒明蝦」，每一道都是主廚團隊純手工製作，只需簡單覆熱，就能還原五星級的美味。

台北萬豪酒店

活動名稱： 2026農曆年菜外帶

活動時間： 即日起至 2026 年 1 月 31 日前訂購。

早鳥優惠： 1 月 31 日前訂購享 9 折優惠 。

「萬馬迎春豪運年菜組」 (4人份)： 早鳥價 6,560 元 (原價 7,288 元)。

菜色包含：頂級花膠鮑魚佛跳牆、五福臨門品味集 (涼拌牛三寶、麻辣鴨翅、紹興醉蝦、五味冰卷、麻醬雞絲茭白筍)、香蒜崑崙燒海鱸魚、蜜椒伊比利豬腱排、港式臘味糯米飯 。

菜色包含：頂級花膠鮑魚佛跳牆、五福臨門品味集 (涼拌牛三寶、麻辣鴨翅、紹興醉蝦、五味冰卷、麻醬雞絲茭白筍)、香蒜崑崙燒海鱸魚、蜜椒伊比利豬腱排、港式臘味糯米飯 。 「港式富貴發財盆菜」 (6人份)： 售價 8,888 元。

含南非活鮑魚、日本瑤柱、海參、花膠、黃油雞、黃金乳豬等十餘種食材 。

含南非活鮑魚、日本瑤柱、海參、花膠、黃油雞、黃金乳豬等十餘種食材 。 特色單品： 頂級花膠鮑魚佛跳牆、爐烤富貴八寶鴨、青藤椒牛腮飯、爐烤美國帶骨牛小排、枝竹羊腩煲、辣炒年糕燒明蝦等 。

電話：(02)2175-7970



▲台北萬豪2026年菜外帶「爐烤富貴八寶鴨」

JR東日本大飯店台北：凱華樓獻藝 寓意吉祥的開運手路菜

JR東日本大飯店台北的凱華樓中華料理，今年由楊德興主廚領軍，以「好運開年、圍爐團圓」為題，推出「御選馬年・開運年菜外帶」。楊主廚擁有近40年的深厚資歷，此次特別甄選海陸上乘食材，設計出適合6至8人共享的澎湃菜色。這套年菜不僅在口味上講究，更融入了滿滿的吉祥寓意，前菜組合一口氣呈上龍蝦冷盤、煙燻肉品、油雞等五道佳餚，象徵「五路財神到」，為圍爐宴揭開好彩頭，讓全家在享用美食的同時，也能感受到濃濃的新春祝福。



▲JR東日本大飯店台北凱華樓端出「御選馬年・開運年菜外帶」早鳥優惠 9,999 元

凱華樓的招牌菜色「乾隆佛跳牆」是這套年菜的靈魂所在。主廚嚴選鮑魚、花膠、海參等珍饈，經過長時間慢火熬煮，湯色金亮、香氣深醇，入口滿是海陸精華，寓意著步步高升。除了熱騰騰的年菜組，飯店也貼心推出冷凍版的「乾隆鮑魚佛跳牆」，方便消費者作為送禮或家中備品，無論是送給親朋好友還是自家享用，都顯得大器十足且誠意滿滿。

在其他菜色方面，楊主廚也展現了獨門手路菜的魅力。「XO醬油條明蝦」以鮮甜明蝦為底，融合港式XO醬的香辣氣息，油條吸附醬汁後酥中帶嚼，口感層次豐富。「紅燒石斑粿粉條」選用現流石斑，以紅燒方式展現魚鮮與醬香，象徵年年有餘。而主食「老廣臘味九孔鮑魚飯」則堆疊了油飯、臘味與九孔鮑魚的三重香氣，五福團圓之意濃郁，是許多家庭主婦心目中最實用的外帶主食首選。

JR東日本大飯店台北

活動名稱： 2026御選馬年・開運年菜外帶

預購期間：即日起至 2026 年 1 月 20 日止。

取貨時間：2026 年 2 月 16 日 (常溫)；冷凍宅配/自取時間依品項而定。

「御選馬年・開運年菜組」 (6-8人份)： 優惠價 9,999 元 (原價 10,999 元)。

菜色包含：前菜組合 (龍蝦冷盤、煙燻肉品、油雞、滷味、脆皮烤物)、乾隆佛跳牆、XO 醬油條明蝦、紅燒石斑粿粉條、老廣臘味九孔鮑魚飯、大閘蟹黃芥菜心、紅豆燕窩金元寶 。

菜色包含：前菜組合 (龍蝦冷盤、煙燻肉品、油雞、滷味、脆皮烤物)、乾隆佛跳牆、XO 醬油條明蝦、紅燒石斑粿粉條、老廣臘味九孔鮑魚飯、大閘蟹黃芥菜心、紅豆燕窩金元寶 。 冷凍「乾隆鮑魚佛跳牆」： 享早鳥 88 折優惠 (原價 3,880 元)。

嚴選鮑魚、海參、花膠等珍材熬煮 。

電話：02-7750-0933



▲凱華樓亦推出冷凍「乾隆鮑魚佛跳牆」，可作為送禮或家中備品，早鳥 88 折優惠

台北凱撒大飯店：王朝中餐廳 傳承五十載的古早年味

台北凱撒大飯店旗下的王朝中餐廳，自創立以來已逾五十載，以實在用料與穩定水準聞名，承載著無數家庭跨世代的團聚記憶。今年推出的「金馬報喜年菜外帶組」，主廚團隊致力於還原古早年味，從湯底熬製、海鮮火候到肉品醬汁皆延續傳統技法。這套六人份的年菜組包含六道經典菜色，如凱撒花膠佛跳牆、廣式鮮露龍虎斑、金蒜粿條蒸龍蝦等，每一道都充滿了濃厚的傳統節慶氛圍。



▲台北凱撒大飯店今年推出的「金馬報喜年菜外帶組」，主廚團隊致力於還原古早年味

王朝中餐廳的年菜不僅美味，更講究吉祥寓意與CP值。「霸氣醬烤豬肋排」肉質軟嫩入味，醬香四溢；「瑤柱雞汁長年菜」則選用鮮嫩長年菜搭配濃郁雞汁與瑤柱，象徵長長久久；「臘味八寶米糕」口感Q彈，臘味香氣十足，是團圓桌上不可或缺的主食。飯店更祭出超值早鳥優惠，凡於2026年2月1日前預訂，即可以77折的優惠價將整桌星級年菜帶回家，讓消費者省荷包也能吃得盡興。

除了年菜套組，台北凱撒大飯店的伴手禮也同樣精彩。多年熱銷、連年獲獎的「金牌蘿蔔絲酥餅」，以手工細切蘿蔔絲結合洋火腿與特製辛香料，外皮酥鬆香脆，內餡香氣迷人。另一款人氣品項「馳名港式蘿蔔糕」，份量紮實、風味正宗道地，兩款產品堪稱「伴手禮熱銷雙星」。無論是作為年節餐桌上的點心，還是走春拜年的伴手禮，都能展現出送禮者的品味與心意。

台北凱撒大飯店

活動名稱： 金馬報喜年菜外帶組

活動時間： 即日起至 2026 年 2 月 1 日前完成預訂與付款。

「金馬報喜年菜外帶組」 (6人份)： 早鳥優惠價 6,888 元 (原價 8,888 元) 。

菜色包含：凱撒花膠佛跳牆、廣式鮮露龍虎斑、金蒜粿條蒸龍蝦、霸氣醬烤豬肋排、瑤柱雞汁長年菜、臘味八寶米糕 。

菜色包含：凱撒花膠佛跳牆、廣式鮮露龍虎斑、金蒜粿條蒸龍蝦、霸氣醬烤豬肋排、瑤柱雞汁長年菜、臘味八寶米糕 。 年節伴手禮：

金牌蘿蔔絲酥餅 (12入 680元 / 8入 500元) 。

馳名港式蘿蔔糕 (480元) 。

電話：(02) 2311-5150 分機 2432



▲多年熱銷、連年獲獎的「金牌蘿蔔絲酥餅」，以手工細切蘿蔔絲結合洋火腿與特製辛香料

瀚寓酒店：弈夢紅樓 慢火細燉的功夫湯品

瀚寓酒店的弈夢紅樓今年由陳啟昌主廚操刀，推出「瀚寓迎新禧」外帶年菜系列。陳主廚深知湯品是圍爐桌上的靈魂，因此特別在湯品的研發上下足功夫。首推經典功夫菜「罈香魚翅佛跳牆」，嚴選魚翅、干貝、鮑魚、金華火腿等十餘種澎湃食材，歷經8小時熬煮出濃郁雞湯底蘊，層層堆疊山海珍味，再文火慢煨3小時，呈現出湯頭濃厚、膠質飽滿的極致口感，是過年絕不能錯過的團圓佳饌。



▲瀚寓酒店的弈夢紅樓今年由陳啟昌主廚操刀，推出「瀚寓迎新禧」外帶年菜系列

另一道深受老饕喜愛的「火瞳津白燉土雞」，則展現了截然不同的溫潤風味。主廚同樣以8小時慢熬的濃郁雞湯襯托土雞與干貝的鮮甜，湯頭在細火中釋放飽滿香氣，搭配雞腳、金華火腿再燉煮3小時，呈現出溫潤濃厚、料美豐富的一盅好味。這兩款湯品不僅展現了主廚匠心獨具的火候淬煉，更為年夜飯增添了一份溫暖與厚度。

除了重頭戲湯品，瀚寓酒店亦準備了多款經典單品與套組。單品部分包含「古早放山白切雞」，以粵式手法低溫慢煮，保留雞肉最純粹的鮮甜與嫩滑口感；「椒鹽香蒜金鯧魚」外酥內嫩，拌入椒鹽與蒜香激發鮮味，象徵年年有餘。針對家庭聚餐需求，主廚更精選出「福運滿堂年夜宴」與「吉慶富饌歡聚宴」兩款8人份年菜套組，從開運涼盤到海陸佳餚一應俱全，早鳥優惠期間價格親民，讓消費者能輕鬆享有主廚歷時研發的頂級佳餚。

瀚寓酒店

活動名稱： 瀚寓迎新禧外帶年菜

活動時間： 即日起至 2026 年 1 月 31 日前預購。

早鳥優惠： 2026 年 1 月 31 日前預訂並付款，享 85 折優惠 (年菜套組優惠價 8,888 元) 。

「福運滿堂年夜宴」 (8人份)： 售價 10,480 元。

菜色包含：迎春三喜開運盤、罈香魚翅佛跳牆、古早放山白切雞、椒鹽香蒜金鯧魚、鴻運醬燒大圓蹄、柱侯銀蘿牛肉煲、港式臘味糯米飯 。

菜色包含：迎春三喜開運盤、罈香魚翅佛跳牆、古早放山白切雞、椒鹽香蒜金鯧魚、鴻運醬燒大圓蹄、柱侯銀蘿牛肉煲、港式臘味糯米飯 。 「吉慶富饌歡聚宴」 (8人份)： 售價 10,480 元。

菜色包含：迎春三喜開運盤、火瞳津白燉土雞、鮑魚海參豆腐煲、椒鹽香蒜金鯧魚、鴻運醬燒大圓蹄、柱侯銀蘿牛肉煲、港式臘味糯米飯 。

菜色包含：迎春三喜開運盤、火瞳津白燉土雞、鮑魚海參豆腐煲、椒鹽香蒜金鯧魚、鴻運醬燒大圓蹄、柱侯銀蘿牛肉煲、港式臘味糯米飯 。 經典單品： 罈香魚翅佛跳牆、火瞳津白燉土雞、古早放山白切雞等 。

電話：02-2722-7377



▲深受老饕喜愛的「火瞳津白燉土雞」，則展現了截然不同的溫潤風味。主廚同樣以8小時慢熬的濃郁雞湯襯托土雞與干貝的鮮甜

除了將五星級美味帶回家，想知道還有哪些飯店推出超殺的新春住房與餐飲專案嗎？

推薦閱讀：2026台北飯店年菜外帶懶人包！7間飯店年菜早鳥優惠、必吃圍爐美食大公開。

推薦閱讀：2026除夕圍爐免下廚！山海樓拼盤與典華佛跳牆，當日現煮年菜、早鳥優惠懶人包。

推薦閱讀：除夕圍爐免下廚！高雄日航酒店首推粵式年菜、鄧師傅與福華祭出早鳥優惠。