2026除夕圍爐免下廚！山海樓拼盤與典華佛跳牆，當日現煮年菜、早鳥優惠懶人包。

金馬年將至，各大名店紛紛推出外帶年菜早鳥優惠，從米其林台菜到西式創意料理，用頂級美味輕鬆搞定除夕圍爐，讓團聚時光更顯珍貴。

隨著2026年農曆春節的腳步日益臨近，空氣中開始瀰漫著一股期待團圓的氣息，對於現代繁忙的家庭而言，如何在除夕夜端出一桌既澎湃又充滿心意的年夜飯，往往是年前最大的考驗，今年各大餐飲品牌彷彿聽見了煮夫煮婦們的心聲，紛紛祭出「當日現煮」與「頂級食材」的強大陣容，從連續多年榮獲米其林肯定的精緻台菜，到強調火候與鍋氣的宴會手路菜，甚至是打破傳統框架的西式大餐，這場年菜大戰不僅比拼美味，更是在比拼誰能為消費者的團圓餐桌，增添那份無可取代的幸福儀式感。



▲對於講究傳統風味與文化底蘊的饕客來說，連續七年榮獲米其林一星且五度蟬聯綠星肯定的山海樓，無疑是今年外帶年菜的夢幻首選

▲玖尹港式山珍海味佛跳牆，以老母雞與金華火腿吊出鮮美滋味





山海樓 米其林雙星台菜的極致工藝

星級榮耀與手路菜的完美結合

連續七年榮獲米其林一星且五度蟬聯綠星肯定的山海樓，今年由專業主廚團隊推出「好運亨通外帶年菜組」，這套售價10800元的早鳥組合匯聚了六道經典佳餚。其中包括氣勢磅礡的「山海豪華拼盤」，內含野生烏魚子與達那野生鮑等珍饈，以及由蓬萊閣黃德興師傅傳授的「腿庫花膠海鮮羹」。此外還有榮獲麻油料理銀賞的「麻油雞米糕」與象徵年年有餘的經典台菜「五柳枝」，每一道菜都堅持使用在地食材與手工創新技法，完美復刻記憶中的老台菜滋味 。

復刻祭祀禮俗的三牲獻禮

除了圍爐大菜，山海樓更貼心考量到年節祭祀需求，推出了兼具視覺與味覺的「最美三牲禮」。這組禮盒匯集了失傳近五十年的蓬萊閣經典「掛爐燒雞」與「金銀燒豬」，加上新春受歡迎的「香酥白鯧」，不僅解決了現代人準備祭品的繁瑣，更讓供品成為餐桌上的美味焦點。特別是金銀燒豬採用傳統閩式手法燒製，工序繁複且具備二吃特色，既能品嚐肋排香嫩，又能將邊肉拌炒酸菜，展現惜食與美味並重的精神 。



▲山海樓細膩地考量到年節酬神祭祖的需求，推出了兼具視覺與味覺的最美三牲禮

頂級珍寶盒與會員專屬禮遇

針對頂級送禮或小家庭需求，山海樓也推出了精緻的「山海珍寶盒」，以三層木盒收納十七道精緻料理，展現台菜的澎湃與細膩。同時提供多樣單點大菜如「山海佛跳牆」與多款頂級湯品，讓消費者能依據人數與喜好靈活搭配。所有年菜皆為當日新鮮現做，並結合永豐餘生技APP會員積點制度，讓消費者在享受星級美味的同時，也能獲得實質的回饋與便利 。

好運亨通外帶年菜早鳥預購

活動時間： 即日起至2025年12月25日止

活動內容：預購年菜套組享早鳥優惠價10800元（原價12800元），現省2000元 。加入永豐餘生技APP會員可享點數累積回饋 。

訂位(店家)資訊：

電話：(02)-2351-3345

地址：台北市中正區仁愛路二段94號





玖尹中餐廳 頂級粵菜與彈性單點的盛宴

頂級粵菜陣容與奢華海陸盛宴

結合新派粵菜與精緻港點的玖尹中餐廳，今年由行政主廚團隊精心設計，推出了奢華的「外帶六人年菜套餐」以及首度登場的「單點自由配」服務。六人套餐售價12888元，匯集了龍蝦、燕窩、烏魚子、牛小排與龍虎斑等頂級海陸食材，共十道當日現做的精緻料理。從開胃的「玖尹拼盤」到象徵富貴的「香茜龍蝦石榴粿」，每一道都展現了粵菜的細膩工法，讓消費者在家也能享受到如同大廚親臨般的私廚饗宴 。



▲玖尹2026年菜外帶套餐，結合新派粵菜與精緻港點

靈活單點自由配與鎮桌之寶

為了滿足現代家庭多樣化的飲食需求，玖尹今年首度開放五款人氣年菜單點，包括充滿南洋風情的「椰奶紅咖哩焗龍蝦」、工序繁複的「黑蒜可可牛小排」以及傳統風味的「花生南乳燜蹄膀」。這種靈活的搭配方式，讓無論是小家庭還是大家族，都能依據口味偏好與食量進行加菜，無需受限於整套菜單。此外店內人氣最高的佛跳牆也推出了台式「閩南炖寶」與港式「山珍海味」兩種版本，用料實在且附贈精美瓷甕，是年節餐桌上的鎮桌之寶 。

精緻年節禮盒與早鳥預購優惠

除了豐盛的熱菜，玖尹也準備了多款年節禮盒，如「干貝蘿蔔糕」、「櫻花蝦XO醬」與「芋見相思紅豆糕」，皆是送禮自用兩相宜的選擇。特別是蘿蔔糕與紅豆糕組成的「步步高昇雙糕禮盒」，寓意吉祥且口感鹹甜兼具。玖尹透過細膩的服務與頂級的料理，加上一月底前的早鳥優惠，致力於為消費者打造一場兼具傳統與創新的完美團圓宴，讓農曆新年的每一口滋味都充滿幸福與精緻 。



▲玖尹春節禮盒 干貝蘿蔔糕與芋見相思紅豆糕組成的步步高昇雙糕禮盒，皆是送禮自用兩相宜的選擇

馬年外帶年菜及年節禮盒預購

活動時間： 佛跳牆早鳥優惠至2026年1月31日止

活動內容：

閩南炖寶台式佛跳牆早鳥價4888元（原價5088元） 。

港式山珍海味佛跳牆早鳥價5688元（原價5988元） 。

年節禮盒訂購10盒95折、30盒9折、50盒以上85折 。

訂位(店家)資訊：

電話：02-2508-2700

地址：台北市伊通街39號





典華幸福機構 當日現煮的宴會級得來速

堅持當日現煮的熱騰騰鍋氣

擁有四十六年宴會經驗的典華幸福機構，今年以「典食成金」為主題推出六人份年菜外帶，主打「當日現煮、現場出餐」的得來速服務，確保消費者帶回家的每一道菜都保有剛出爐的熱度與風味。這套早鳥價8280元的年菜組合，包含了象徵團圓的「砂鍋翅裙佛跳牆」、香氣四溢的「蒜香脆皮雞」以及選用高檔食材的「清蒸東星斑」。主廚團隊堅持手工細作，從火候掌控到食材挑選絕不馬虎，致力於讓外帶年菜也能呈現出宴席現場的頂級水準 。



▲典華的年菜菜單設計充滿巧思，融合了中西料理精髓，讓年夜飯承載著家人圍坐共享團圓的珍貴時刻

中西合併的創意與傳統功夫

典華的年菜菜單設計充滿巧思，融合了中西料理精髓，例如「紅酒蘑菇豬膝骨」便以西式手法呈現，豬膝骨外酥內嫩搭配濃郁蘑菇醬汁，為傳統年菜增添了歐風亮點。而「金蒜玉糕蒸鮮鮑」則利用蘿蔔糕吸收鮑魚與蒜蓉的鮮甜精華，口感層次豐富。此外消費者還可以優惠價加購「蒜蓉粄條金鑽蝦」，讓餐桌更顯豐盛。每一道料理都承載著典華對料理溫度的堅持，讓忙碌的家庭也能輕鬆享受星級圍爐宴 。



▲象徵團圓的砂鍋翅裙佛跳牆，以金華火腿與老母雞文火燜煨出甘醇上湯，集山珍海味於一甕

超值回饋與全方位的團圓選擇

為了回饋消費者，典華祭出了凡訂購整套年菜即贈送1200元餐飲折價券的超值優惠，可於旗下的豐FOOD海陸百匯、典華雅聚等品牌使用，延續年節的喜悅。除了外帶服務，典華在大直與新莊館內也同步推出圍爐宴與娘家宴，並安排財神爺互動等熱鬧活動。無論是選擇在家溫馨圍爐，還是到現場感受熱鬧氣氛，典華都提供了全方位的餐飲服務，陪伴每個家庭度過溫暖的新年 。

典食成金年菜外帶得來速

活動時間： 即日起至2026年1月18日止

活動內容：整套年菜早鳥優惠價8280元（原價8880元），完成預訂加贈典華餐飲品牌折價券1200元 。購買整套年菜外帶，享蒜蓉粄條金鑽蝦加購優惠價888元 。

訂位(店家)資訊：

大直典華：02-8502-5555，台北市中山區植福路8號

新莊典華：02-8522-8555





天成文旅-華山町餐酒館 西式風味的創意年菜

顛覆傳統年味的西式圍爐提案

位於台北華山1914文創園區旁的天成文旅華山町餐酒館，今年打破傳統中式年菜的框架，推出了別具新意的西式常溫外帶年菜，為想換換口味的家庭提供不同選擇。本次主推兩道重量級肉類主菜，分別是售價1080元的「大力金剛腿」與1260元的「BBQ碳烤豬肋排」。這兩道料理皆強調豪邁份量與西式烹調技法，不僅視覺效果吸睛，更能成為年夜飯桌上熱門的話題中心，非常適合年輕族群或喜愛西式料理的家庭 。



▲天成文旅 華山町餐酒館 2026西式常溫外帶年菜

豪邁大口吃肉的視覺與味覺饗宴 「大力金剛腿」

選用厚實Q彈的豬腳，經高溫油炸至金黃酥脆，鎖住飽滿肉汁，象徵著新年富足與喜氣。「BBQ碳烤豬肋排」則採用低溫慢烤技術，保留了肉質的鮮嫩多汁，表面刷上主廚特調的BBQ醬汁，帶有迷人的煙燻甜香，再搭配清爽的季節烤時蔬，平衡了肉類的油膩感。這兩道菜色不僅展現了餐酒館的特色，更以親民的價格提供了星級飯店的品質，早鳥預訂還可享九折優惠，CP值相當高 。

文創風格與親民價格的雙重享受

華山町餐酒館本身即是一棟充滿歷史底蘊的建築，前身為第一銀行倉庫，設計融入了金庫與製酒文化元素。此次推出的外帶年菜也延續了品牌年輕、創新的風格，希望透過「得來速」般的便利取餐模式與獨特的西式口味，搶攻小家庭與年輕世代的年菜市場。對於想要在傳統年節中尋求一點不同儀式感的消費者來說，華山町的西式年菜無疑是今年最獨特且美味的選擇 。

西式常溫外帶年菜早鳥預訂

活動時間： 即日起至2026年1月19日止

活動內容：凡於指定日期前預訂並完成全額付款，即享9折早鳥優惠 。主推大力金剛腿（1080元）與BBQ碳烤豬肋排（1260元） 。

訂位(店家)資訊：

電話：02-2351-1518

地址：台北市中正區忠孝東路二段79號