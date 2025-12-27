2026台北飯店年菜外帶懶人包！7間飯店年菜早鳥優惠、必吃圍爐美食大公開。

迎接 2026 馬年，七大飯店競推特色年菜。從米其林極致盆菜、高 CP 值海陸宴到貼心祭祀組，滿足各式家庭需求，讓您輕鬆把星級廚藝帶回家，共享溫馨團圓夜。

隨著2026年丙午馬年的腳步逼近，台北各大星級飯店的外帶年菜大戰已提前開打，今年市場呈現出極致奢華與小家庭精緻化並行的趨勢，滿足不同客群的團圓需求。從台北凱達大飯店的高CP值海陸盛宴、國聯大飯店挑戰刀工極限的宮廷功夫菜，到林口亞昕福朋喜來登主打的靈魂燉湯，以及台北艾麗酒店由星廚領軍的創意搭配，各家主廚無不使出渾身解數。此外，台北美福大飯店祭出多達45款的異國單品，台北天成大飯店則貼心推出祭祀專用的三牲套組，而君品酒店更是由蟬聯米其林三星的頤宮團隊端出頂級盆菜與多元風味的小家庭組合，這七家飯店的年菜陣容，不僅展現了傳統粵菜、台菜的深厚底蘊，更融入了西式與日式的創新元素，讓今年的年夜飯桌上呈現百家爭鳴的豐盛景象 。



▲台北凱達大飯店推出的「宮廷花膠佛跳牆」，以慢火細熬數小時，花膠吸收排骨高湯精華，香氣溫潤、膠質滿盈，每一口都充滿年節的暖意與祝福 / 圖：台北凱達大飯店提供

君品酒店：頤宮三星盆菜極致奢華，小家庭享五福臨門

米其林三星富貴大盆菜，層層堆疊的頂級滋味

君品酒店今年外帶年菜的重頭戲，莫過於由米其林三星「頤宮」廚藝團隊精心打造的「富貴大盆菜」。這道要價68,888元的頂級料理，嚴選吉品四頭鮑、刺參、西汁大蝦、油浸筍殼魚等十餘種珍稀食材，以粵式傳統工法層層堆疊，讓食材的精華與醬汁在鍋中交融，呈現出濃郁香氣與豐富層次，堪稱年節餐桌上的藝術品 。此外，還有「頤宮明火雞粥燉花膠」，選用玉米雞與有機糙米慢燉至米粒化開，濃郁的湯頭富含膠質，口感溫潤細緻，展現了粵菜煲湯的極致工藝 。



▲君品酒店2026外帶年菜組 / 圖：君品酒店提供

五福臨門與四大風味組合，滿足小家庭多元味蕾

考量到現代家庭結構的變化，君品酒店也貼心推出了專為小家庭設計的「五福臨門」五人套餐，售價6,888元，內含紅燒大黃魚、極品佛跳牆等經典菜色 。更特別的是，飯店推出了廣東、上海、台灣及原住民等四大風味的開胃菜組合，每組適合2至3人享用，售價2,388元起 。無論是廣式的滷水牛腱與蜜汁叉燒，還是上海風味的無錫脆鱔與蔥燒鯽魚，抑或是原住民風味的香烤山豬肉與馬告溪蝦，都讓消費者能依據喜好自由搭配，在家也能輕鬆品嚐到多元的地域美饌 。

除夕圍爐多樣選擇，從片皮鴨到半自助海陸宴

若選擇在飯店圍爐，君品提供了三種截然不同的體驗。宴會廳主打「駿馬迎新春」圍爐宴，其中的「烤鴨五吃」是全席亮點，從片皮鴨到酸白菜鴨架湯，完整呈現吉祥意涵 。頤宮中餐廳則推出每位16,800元起的頂級圍爐宴，演繹「先知鴨」等招牌菜色 。而針對年輕族群或喜愛西式氛圍的家庭，六樓的茶苑與Ciao西西里牛排餐酒館聯手推出半自助海陸盛宴，主餐包含活龍蝦與爐烤牛排，搭配餐檯上超過60款的義式佳餚與無限供應的生鮮海鮮，營造出輕奢又溫馨的跨年氛圍 。



▲君品酒店 宴會廳 2026年菜推薦：烤鴨五吃、片皮鴨 / 圖：君品酒店提供

躍馬迎春與外帶年菜

活動時間： 即日起至 2026 年 2 月 9 日

優惠時間： 限量供應，售完為止

優惠內容： 主打米其林三星極致工藝與多樣化組合（未特別提及早鳥折扣）。

活動內容： 米其林三星頤宮「富貴大盆菜」（68,888 元）；小家庭「五福臨門」套餐（6,888 元）及廣東、上海等 4 大風味開胃菜組合。

訂位(店家)資訊： 02-2181-9999 轉 3260

林口亞昕福朋喜來登酒店：慢燉靈魂湯頭，昕豐福滿的暖心滋味

富貴金湯佛跳牆，八小時淬鍊的黃金湯底

農曆新年最不可或缺的就是一甕象徵福壽雙全的佛跳牆。林口亞昕福朋喜來登酒店今年首度將聚味軒中餐廳的經典招牌「富貴金湯佛跳牆」納入外帶系列。這道湯品的靈魂在於對湯底的層層淬煉，主廚精選老母雞、後腿肉、雞腳與干貝等食材，先武火後文火慢燉8小時，最後加入紅蘿蔔增添誘人的金黃色澤 。再將鮑魚、花膠、烏參等頂級海味放入湯中細火慢燉，使每一味食材都充分吸收湯汁精華，入口層次分明、膠質豐厚，每一口都能喝到時間淬鍊出的鮮甜與醇厚 。



▲林口亞昕福朋喜來登酒店2026聚味團圓組合外帶年菜/ 圖：林口亞昕福朋喜來登酒店提供

聚味團圓組合，七道海陸珍饈演繹吉祥寓意

為了讓消費者在家也能輕鬆享受星級美味，飯店推出了6人份的「聚味團圓組合」，售價8,899元。這套組合匯集了七道年節特色料理，從開胃的「萬馬奔騰錦繡盤」揭開序幕，內含五味玉帶子、蔗香起家雞等五款精選冷盤 。緊接著是大菜「松露起司燜龍蝦」，以新鮮龍蝦搭配松露醬與濃郁起司燜煮，鮮香馥郁；還有工序繁複的「聚味私房牛小排」，經炸、蒸、烤三重工序鎖住肉汁 。主食則特別呈獻「蒲燒鰻魚糯米飯」，象徵步步高升，最後以酥香甜蜜的「香烤芝麻紅豆酥」畫下完美句點，整套菜色既有傳統韻味又具創意巧思 。

金馬昕喜年節禮盒，法式蛋捲與漢方茶的優雅邂逅

除了豐盛的年菜，飯店也推出了「金馬昕喜」年節禮盒，以「奔馬騰躍」為視覺設計，結合水墨藝術與東方瑞紅，呼應2026馬年的喜氣 。禮盒內含頂級手作蛋捲與漢方精選茶，蛋捲選用法国AOP認證發酵奶油製作，口感酥脆香濃；搭配的漢方茶飲則包含晶采茶、舒嗓茶及聰悟茶，堅持100%天然食材且無咖啡因，兼具健康與品味 。這款禮盒不僅是年節餽贈親友的上乘之選，也傳遞了飯店對新的一年福氣綿延、平安相伴的美好祝福 。



▲林口亞昕福朋喜來登 2026金馬昕喜年節禮盒 / 圖：林口亞昕福朋喜來登提供

「昕豐福滿」年菜外帶與「金馬昕喜」年節禮盒

活動時間： 即日起至 2026 年 2 月 8 日

優惠時間： 禮盒於 2026 年 1 月 11 日前

優惠內容： 預購「金馬昕喜」年節禮盒享早鳥 9 折優惠。

活動內容： 首推慢燉 8 小時湯底的「富貴金湯佛跳牆」（2,980 元）及 7 道菜的「聚味團圓組合」（8,899 元）；另有漢方茶蛋捲禮盒。

訂位(店家)資訊： 02-7727-6993

台北凱達大飯店：金馬迎春海陸盛宴，小資家庭的高CP值首選

常溫年菜熱銷霸主，早鳥優惠享高性價比團圓飯

為搶攻年菜圍爐商機，台北凱達大飯店今年以「金馬迎春」為主題，由行政主廚戴于益率領團隊推出一系列常溫外帶年菜，主打適合全家大小共享的豐盛美味。這套包含8道菜色的年菜套組，原價11,888元，若在2026年1月31日前預訂，即可享85折早鳥優惠，折後僅需10,105元，等於現省1,783元，對於精打細算的家庭來說極具吸引力 。菜單設計上兼顧傳統與創新，從開胃拼盤「凱達宏圖錦繡集」到象徵年年有餘的「響油鮮露海青斑」，再到濃郁的「鮑汁四寶燴烏參」，每一道都是當日新鮮現做，讓消費者帶回家後能輕鬆還原飯店級的美味 。



▲金馬迎春」為主題，推出「新春年菜套組」常溫年菜，海陸盛宴8人份8道佳餚早鳥價10,105元 / 圖：台北凱達大飯店提供

蒜香與茄汁的完美共舞，主廚手路菜驚艷味蕾

在今年的新春年菜套組中，最令人矚目的亮點莫過於新推出的「蒜香茄汁軟殼蝦」。主廚特選外殼酥香、肉質鮮嫩的軟殼蝦，以蒜香爆炒後加入特製茄汁煨煮，酸甜的茄香與濃郁的蒜味在口中完美融合，口感鮮甜不膩且層次豐富，是今年圍爐桌上的一大驚喜 。此外，針對喜愛西式口味的饕客，飯店也同步推出多款單點美饌，如「爐烤香料雞」和「美式BBQ豬肋排佐時蔬」，肉質軟嫩且醬香濃厚，讓消費者能自由搭配，為傳統的中式年節增添不一樣的異國團圓氛圍 。



▲台北凱達大飯店外推出廣受好評的西式單點美饌「爐烤香料雞」，售價1,280元，以低溫慢烤鎖住肉汁，外皮金黃酥香、肉質鮮嫩多汁，是年節最受歡迎的暖心料理。圖：台北凱達大飯店提供

經典單品自由配，輕鬆享受五星級功夫菜

除了整套的年菜組合，台北凱達大飯店也考量到不同家庭的飲食偏好，提供了多款人氣單品供消費者單點。其中包括色澤金黃多汁的「爐烤香料雞」、醬香四溢的「醬爆龍蝦伊麵」，以及經典的「凱達冠軍豬腳」和「精燉台塑牛佐時蔬」，每道價格從1,280元起，提供極高的點餐彈性 。最後再以口感綿密、寓意圓滿喜氣的「八寶甜芋泥」作為收尾，甜而不膩的滋味為整頓年夜飯畫下完美句點 。凡單點購買五道以上還加贈保溫袋，展現飯店對細節的貼心考量 。

「金馬迎春」年菜外帶

活動時間： 即日起至 2026 年 2 月 8 日止

優惠時間： 2026 年 1 月 31 日前

優惠內容： 8 人份常溫年菜套組享早鳥 85 折（原價 11,888 元，折後 10,105 元）；單點滿五道贈保溫袋。

活動內容： 8 道菜常溫套組（含鮑汁烏參、蒜香軟殼蝦等）；另有西式單品如爐烤香料雞。

訂位(店家)資訊： 家宴中餐廳 02-2383-6798

國聯大飯店：中西雙禽爭艷，米其林入選餐廳挑戰地獄級刀工

八寶葫蘆鴨重現宮廷奢華，挑戰極致去骨工藝

迎接2026丙午馬年，國聯大飯店由甫獲《臺灣米其林指南2025》入選的「北馥樓」領軍，端出坊間罕見的清代宮廷御膳「八寶葫蘆鴨」。這道菜考驗著主廚的耐心與精湛手藝，需在維持鴨皮完整的前提下，以「地獄級」刀工剔除鴨身骨架，僅保留鴨頭與鴨翅骨 。鴨腹內填入由鮑魚、海參、干貝等八種珍饈組成的餡料，先炸後蒸長達三小時，讓海陸精華與鴨油香氣完美交融，成菜外型俏如葫蘆「8」字狀，象徵福祿圓滿，切開後內餡滿溢噴香，絕對是今年年夜飯桌上最具話題性的C位大菜 。



▲坊間罕見的清代宮廷御膳「八寶葫蘆鴨」這道菜考驗著主廚的耐心與精湛手藝 / 圖：國聯大飯店提供





在地食材入魂西式烤雞，野蕈與小米酒的跨界對話

不讓中餐專美於前，館內時尚的「板石」咖啡廳也推出了西式年菜「野蕈香料鑲雞」。這道菜同樣採用「餡料入禽」的高難度技法，選用在地台東紅藜小米酒與月桂葉等獨家香料，將雞隻進行24小時秘製醃漬 。經過細火慢烤後，外皮呈現金黃酥脆，內餡則充滿了濃郁的野蕈鹹香，雞肉吸附了蔬果甜味與淡淡酒香，搭配慢火熬煮3小時的莓果醬或濃郁雞肉醬汁享用，隨餐還附贈手工約克夏布丁，為傳統年節增添了歡樂的西式節慶感，是一道展現職人工藝與在地風土的創意佳餚 。



從圍爐到伴手禮的完整提案，尊榮享受一次滿足

國聯大飯店今年的年菜外帶方案極具彈性，6人份的中式套餐售價13,800元，內含升級版的「古法蔭油鮑魚東坡肉」與「蟹粉上湯焗龍蝦」等大菜，讓大廚幫你解決配菜煩惱 。若想在飯店內圍爐，北馥樓與宴會廳也推出了多樣化的選擇，除夕圍爐宴每桌22,800元起，席間更贈送果汁暢飲與紅酒 。此外，飯店也精心準備了多款伴手禮，如口感水嫩軟彈的「國聯雅饌蘿蔔糕」，以及今年全新推出的「杏仁牛軋糖」，口感軟中帶彈不黏牙，無論是作為年夜飯後的小點，或是新春送禮，都能展現出不凡的品味與心意 。



▲國聯大飯店今年的年菜外帶方案極具彈性，6人份的中式套餐售價13,800元，內含升級版的「古法蔭油鮑魚東坡肉」與「蟹粉上湯焗龍蝦」等大菜 / 圖：國聯大飯店提供

「馬到成功」年菜外帶及圍爐

活動時間： 即日起至 2026 年 2 月 8 日（提貨日期 2 月 15 日 - 16 日）

優惠時間： 內用圍爐依專案時段

優惠內容： 內用圍爐全系列方案享席間果汁暢飲與贈紅酒一瓶；外帶年菜未特別標註早鳥折扣。

活動內容： 北馥樓推清代宮廷菜「八寶葫蘆鴨」（2,680 元），板石咖啡廳推西式「野蕈香料鑲雞」（1,080 元）；另有 6 人份中式套餐 13,800 元。

訂位(店家)資訊： 北馥樓 02-2773-1515 #160

台北美福大飯店：45款寰宇佳餚任選，米其林一星台菜輕鬆上桌

米香台菜手路菜，八寶布袋雞慢燉顯功夫

台北美福大飯店今年展現了強大的餐飲實力，集結館內各餐廳推出多達45款外帶年菜。其中，連續五年榮獲米其林一星肯定的「米香台菜餐廳」，推出了多道費時耗工的傳統手路菜 。首推「八寶布袋雞」，主廚將鮑魚、干貝、海參等珍貴食材塞入鮮雞肚內，慢燉八小時而成，湯頭鮮美濃郁，展現了台菜細膩的燉湯工藝 。此外，今年首次推出的「米香五福拼盤」，更是一次網羅了滷鮑魚、文昌雞、噶瑪蘭香腸等招牌菜色，讓消費者在家就能品嚐到道地的星級台味 。



▲台北美福 米香 2026米香五福拼盤 圖：台北美福提供

異國風味跨海來襲，義式戰斧與日式毛蟹添新意

如果想換換口味，GMT義大利餐廳與晴山日本料理提供了充滿異國風情的選擇。義籍主廚帶來的「爐烤美國Prime肋眼牛排」，重達3公斤，外皮焦香、肉質粉嫩，適合大家庭豪邁共享；還有膠質豐厚的「紐西蘭爐烤小牛膝」，經過低溫舒肥後再烘烤，口感軟嫩入味 。晴山日本料理則主打頂級海鮮，包括炭火慢烤的「鱈場蟹」以及保留天然海味的「酒蒸北海道毛蟹」，讓年夜飯桌上飄散著濃濃的海洋氣息 。



▲台北美福 晴山2026年菜 炭烤日本鱈場蟹 / 圖：台北美福提供

潮粵坊富貴盆菜與精緻伴手禮，滿額享免費配送

針對喜愛港式風味的饕客，潮粵坊推出了寓意盆滿缽滿的「富貴盆菜」，選用鮑魚、刺參、大蝦等食材與上湯煨煮，鮮香味濃 。除了單品，行政主廚也設計了適合4至6人的中式桌菜，預訂即贈送價值980元的干貝蘿蔔糕禮盒 。飯店更貼心推出滿額優惠，凡消費折扣後滿6,800元，即可享全台單一定點免費配送服務，讓消費者免去奔波提貨的辛勞 。無論是送禮的「臻禮御鮑魚禮盒」，還是自用的各式糕點，美福大飯店都提供了豐富且高質感的選擇 。

台北美福外帶年菜

活動時間： 即日起至 2026 年 2 月 2 日

優惠時間： 即日起至活動結束

優惠內容： 預訂桌菜組（19,800 元）贈干貝蘿蔔糕禮盒（價值 980 元）；指定商品消費滿 6,800 元享全台單一定點免費配送。

活動內容： 匯集港台義日 45 款單品。米其林一星米香台菜「八寶布袋雞」、潮粵坊「富貴盆菜」；4-6 人桌菜 19,800 元。

訂位(店家)資訊： 02-7722-3399

台北天成大飯店：經典六合同春圍爐宴，祈福三牲套組一站購足

8888元享十人份星級美味，早鳥預購再打9折

台北天成大飯店鎖定大家庭的團圓需求，推出了經典的「六合同春團圓年菜外帶」，十人份的常溫年菜套組售價僅8,888元，價格相當親民 。這套年菜匯聚了「五福大拼盤」、象徵團圓的「元蹄燴玉筍」、以及湯頭鮮美的「干翅鮑魚佛跳牆」等經典菜色 。其中「油爆海大蝦」外殼酥脆、蝦肉彈牙，是許多老饕的心頭好。若在2026年1月19日前預訂且全額付清，還可再享9折的早鳥優惠，是追求高CP值與傳統美味家庭的不二之選 。



▲台北天成大飯店「六合同春欣欣向榮」常溫外帶年菜每套8,888元 / 圖：台北天成大飯店提供

天成燒肥鵝皮脆肉嫩，單點美饌豐富團圓餐桌

除了合菜套組，飯店的單點招牌菜也不容錯過。「天成燒肥鵝」精選3公斤以上的白羅曼鵝，以十多種獨家藥材填入鵝肚醃漬48小時，烤製後皮香薄脆、肉質細緻入味，端上桌絕對體面大方 。針對茹素的長輩，飯店也貼心準備了「天成素佛跳牆」，以猴頭菇、茶樹菇等多種蔬食精華熬煮，湯頭甘醇濃郁 。另外還有象徵步步高升的「冰心綠豆糕」，口感綿密入口即化，為年夜飯增添一抹甜蜜的祝福 。



▲台北天成大飯店經典年菜「天成燒肥鵝」每份售價4,888元 / 圖：台北天成大飯店提供

首推祈福三寶三牲套組，拜拜祭祖輕鬆搞定

看準年節祭祀需求，台北天成大飯店今年特別推出了年節限定的「祈福三寶三牲套組」，每套售價2,388元 。套組內含焗香土雞、香酥鱸魚以及紅麴五花肉，一次備齊雞、魚、豬三樣祭品，不僅外型美觀大方，更免去了現代家庭準備牲禮的繁瑣工序 。讓消費者在忙碌的除夕當天，能輕鬆完成祭祖儀式，隨後便能將這些經過大廚料理的美味食材端上餐桌，與家人一同享用，真正做到省時、省力又兼顧美味與禮數 。

六合同春團圓年菜外帶

活動時間： 即日起至 2026 年 2 月 6 日

優惠時間： 2026 年 1 月 19 日前

優惠內容： 預訂且全額付款享早鳥 9 折優惠。

活動內容： 10 人份常溫年菜每套 8,888 元（含五福拼盤、油爆海大蝦等）；首推年節限定「祈福三寶三牲套組」2,388 元。

訂位(店家)資訊： 百合西餐廳 02-2312-1640

台北艾麗酒店：星級廚藝顧問領軍，艾家醬魂點亮年節餐桌

駿馬獻瑞喜迎春，早鳥預購享美酒與優惠

台北艾麗酒店由「米其林星廚導師」林正青廚藝顧問親自領軍，以「駿馬獻瑞」為主題，推出適合小家庭的4至6人份常溫外帶年菜組，每組售價9,888元 。這套年菜延續了飯店內用的高規格，精心設計了七道功夫料理。為了回饋消費者，只要在2026年1月9日前預訂並完成付款，不僅可享85折的早鳥優惠，還額外贈送精選紅酒乙瓶，讓年節團聚時刻更有微醺的儀式感 。取貨時間也貼心安排在除夕當日分三個時段，讓消費者能更靈活地規劃年節行程，輕鬆把星級美味帶回家 。



▲台北艾麗酒店以「駿馬獻瑞」為主題，推出適合小家庭的4至6人份常溫外帶年菜組 / 圖：台北艾麗酒店提供

蒜香葛條蒸龍蝦與功夫鴨腿，海陸雙享的極致美味

在菜色規劃上，阿青師展現了深厚的粵菜底蘊與創意。開胃冷盤「繽紛五彩盤」集結了蜇絲映貢菜、蔥醬油封雞等令人吮指的下酒小菜，更有層次豐富的優格松露鮮貝，展現海鮮的甜美原味 。主菜部分，「蒜香葛條蒸龍蝦」選用鮮甜飽滿的龍蝦肉，搭配彈牙有勁的葛粉條，以簡單的蒜蓉清蒸，保留了食材最原始的鮮味；另一道「油淋乾香醬鴨腿佐香蔥餅」，則是將厚實入味的醬香鴨腿，搭配鹹香酥脆的香蔥捲餅一同享用，口感與口味兼備，令人大呼過癮 。當然，年節必備的「花膠什錦佛跳牆」也沒缺席，滿滿的花膠與軟嫩排骨，堆疊出溫潤滋補的暖意 。

艾家醬蒜蓉辣椒，一匙入魂的餐桌靈魂

今年年菜檔期的另一大亮點，是隆重推出的「艾家醬」蒜蓉辣椒醬。這款由宴會廳王子榮主廚親自研發的醬料，原本只是為了增添宴席餐點風味的隱藏版美味，卻因賓客反應熱烈而正式商品化 。主廚嚴選雲林莿桐大蒜與高辣度的朝天椒，經過多次配方調整，以5:1的黃金比例手工炒製而成。無論是作為蘸料，或是用來拌麵、炒菜，其濃郁的蒜香與鮮辣的口感都能瞬間提升料理的層次，每罐售價650元，是今年年節送禮自用兩相宜的「靈魂伴手禮」 。

「駿馬獻瑞，喜迎團圓宴」外帶年菜組

活動時間： 即日起至 2026 年 2 月 11 日

優惠時間： 2026 年 1 月 9 日前

優惠內容： 預訂付款享早鳥 85 折，並加贈精選紅酒乙瓶（價值 1,600 元）。

活動內容： 7 道功夫料理套組（9,888 元），含蒜香葛條蒸龍蝦、花膠佛跳牆；同步販售主廚研發「艾家醬」蒜蓉辣椒。

訂位(店家)資訊： 02-6631-8082