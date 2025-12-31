除夕圍爐免下廚！高雄日航酒店首推粵式年菜、鄧師傅與福華祭出早鳥優惠。

除夕圍爐不想再忙得焦頭爛額？今年高雄各大飯店與名店紛紛祭出超強外帶年菜，從粵式慢火濃湯到經典江浙菜，早鳥預訂還能省荷包。

隨著時序步入歲末年終，迎接2026馬年春節的圍爐商機已提前引爆，南台灣餐飲市場更是熱鬧非凡，為了讓消費者在除夕夜能輕鬆享受團圓美味，高雄各大指標性餐飲品牌紛紛推出特色年菜，從甫開幕備受矚目的日系品牌「高雄日航酒店」、在地深耕41年的老字號「鄧師傅功夫菜」，到主打多元選擇的「高雄福華大飯店」，皆祭出獨門手藝與早鳥優惠，這場年菜大戰不僅比拚食材的奢華程度，更強調復熱即食的便利性與口味的細緻度，讓忙碌的現代家庭無須在廚房揮汗如雨，也能在家品嚐到星級主廚的精湛手藝。



▲高雄日航酒店桃泉中餐廳推出限量外帶年菜組-極品排翅佛跳牆

▲鄧師傅2026功夫年菜-富貴豪華組8188元

高雄日航酒店首度參戰 粵式慢火細工演繹頂級年菜

身為南台灣首間日系國際連鎖酒店，高雄日航酒店旗下的「桃泉中餐廳」為了迎接2026年農曆春節，首度推出限量60組的「祥駿迎春」六人份外帶年菜組，定價10888元 。主廚張祐銓堅持粵菜對於「味之平衡」的極致追求，捨棄坊間常見的清雞湯，改以玉米雞湯為基底熬製佛跳牆，耗時十小時的慢火淬煉，讓鮑魚、海參、干貝與排骨等珍饈精華與濃郁乳白的湯頭完美融合，展現出醇厚而不膩口的溫潤風味 。這道湯品不僅是圍爐桌上的靈魂，更是展現飯店對於湯底工藝的堅持。



除了湯品令人驚艷，年菜組中的「古法陳皮龍虎斑」與「豪皇元蹄炆鮑魚」同樣展現細膩工法。龍虎斑搭配陳年橘皮蒸製，柑橘香氣巧妙化解油脂，帶來清爽雅致的口感；而嚴選台灣豬蹄膀與鮑魚經長時間滷煮，膠質豐厚且入口即化，為年節餐桌增添富貴圓滿的祝福 。此外，招牌菜色「油淋脆皮風沙雞」更是老饕必點的單品，主廚利用蒜頭鹽水低鹽浸泡雞隻，再經由淋醋水風乾與低溫油泡熟成，最後以高溫淋油逼出金黃酥脆的外皮，鎖住肉質鮮嫩多汁的口感，完美詮釋了粵菜對火候掌控的精深功力 。



▲高雄日航酒店桃泉中餐廳推出限量外帶年菜組 - 古法陳皮龍虎斑

這套結合了職人精神與頂級食材的年菜組合，即日起開放預訂，凡於2026年2月6日前完成預訂即可享有早鳥9折優惠 。除了豐盛的年菜，餐廳也同步推出「桃泉瑤柱 X.O 醬」禮盒，選用干貝、金華火腿與蝦米慢火煉製，濃郁鹹香的風味無論是拌麵或入菜皆相得益彰，成為年節送禮的絕佳選擇 。

高雄日航酒店 桃泉中餐廳

高雄日航酒店「祥駿迎春」外帶年菜組

活動時間： 即日起開放預訂，2026年2月6日前完成預訂享早鳥9折優惠 。

活動內容：

「祥駿迎春」六人份新春限定年菜組，定價10,888元，限量60組 。

「油淋脆皮風沙雞」售價1,188元 。

「桃泉瑤柱 X.O 醬」禮盒單入688元、雙入1,188元 。



訂位(店家)資訊：

預訂專線：07-337-7031 。

地址：高雄市前鎮區林森四路268號 。

▲桃泉中餐廳推出「桃泉瑤柱 X.O 醬」禮盒，單入688元、雙入1,188元，是年節送禮或自用的百搭良伴

高雄福華大飯店推逾50道佳餚 結合江浙與西式料理滿足全齡味蕾

對於家族成員眾多且口味多元的消費者而言，高雄福華大飯店無疑是今年春節最貼心的選擇。飯店今年集結了旗下珍珠坊、江南春以及麗香苑等餐廳，一口氣推出超過50道年菜外帶及特色料理，主打「當日現做、常溫外帶」 。無論是偏好廣式燒臘的長輩，還是喜愛西式料理的年輕族群，都能在這裡找到心儀的菜色。珍珠坊今年主打新品「宮廷秘製牛肋排」，以軟嫩入味且鹹甜交織的口感征服味蕾，而經典的「御品如意佛跳牆」嚴選多種珍貴食材慢火細燉，每盅1688元的高CP值深受消費者肯定 。



▲高雄福華年菜外帶3-10人量組合供挑選

江南春餐廳則端出象徵鴻運當頭的「鴻運錦繡拼盤」，集結紹興醉蝦、九孔鮑等多款冷盤；招牌「酸菜白肉鍋」酸香開胃的湯頭最適合全家圍爐共享；更有老饕必點的「脆皮香酥核桃鴨」，外酥內嫩的口感令人回味無窮 。西式料理部分，麗香苑與HOVII Café同步推出「蔬菜野菇焗龍蝦」、「香料爐烤魚」及「德式豬腳」等高質感年菜，滿足偏好異國風味的消費者，讓傳統的圍爐餐桌增添更多元的選擇 。為了照顧不同人數的家庭需求，飯店特別規劃了從3人小家庭到10人大家族的桌席組合，每席3288元起 。甜點部分也毫不馬虎，推出了象徵步步高升的「鰻魚櫻花蝦米糕」以及甜而不膩的「桂花心太軟」與「富貴八寶甜芋泥」，為團圓宴畫下圓滿句點。消費者只要在115年2月9日前完成預訂，便能輕鬆將五星級飯店的經典美味帶回家 。

高雄福華大飯店

2026春節年菜外帶

時間：即日起至115年2月9日

內容：超過50道單點年菜、3至10人份桌席年菜3288元起

訂購資訊：07-230-7777轉訂席中心



▲高雄福華年菜外帶經典鍋品

鄧師傅功夫菜全通路佈局 經典滷味與素食年菜搶攻宅配與熱取市場

深耕高雄長達41年的「鄧師傅功夫菜」，今年以「全通路佈局」的策略迎戰年菜市場，不僅在高雄八家門市提供除夕熱取服務，更將銷售版圖擴展至電商平台、超商及量販通路，甚至遠銷至加拿大，展現台灣美食走向國際的實力 。由廚藝總監鄧至廷領軍，深受高雄在地人喜愛的「除夕年菜熱取組」限量回歸，內含嚴選鹿野土雞燉煮的「干貝元寶砂鍋雞」以及寓意吉祥的「雪菜年糕燒黃魚」，堅持當日現做讓消費者吃到最新鮮的熱騰騰美味 。



針對宅配市場，鄧師傅則推出了多款選擇。「富貴豪華組」集結了鮑魚、烏參、花膠等奢華海陸食材，以老母雞金黃雞湯熬煮的佛跳牆為亮點；「經典人氣組」則包含筍干扣蹄膀與波本煙燻烤肋排等招牌菜色；對於小家庭而言，高CP值的「山珍海味組」僅需4288元即可享有酸白菜豬腳鍋與冰糖醬鴨等七道佳餚 。這些套組讓覆熱年菜也能還原出名店現煮的高水準，大幅減輕了家庭主婦的負擔。



▲鄧師傅2026功夫年菜-除夕年菜熱取組6888元

▲鄧師傅2026功夫年菜 蔬喜饗宴組888元

值得一提的是，鄧師傅也貼心照顧到蔬食族群，推出千元有找的「蔬喜饗宴組」，內含「四喜佛跳牆」、「雙冬燴素鮑」與「翡翠雪餘娃娃菜」等精緻素餚，讓吃素的長輩也能享有儀式感十足的年夜飯 。即日起至2026年1月16日前，單筆消費滿額輸入折扣碼可享早鳥優惠，官網訂購滿額還加贈熱炒吧禮盒，預期將掀起一波搶購熱潮 。

鄧師傅功夫菜

鄧師傅功夫菜 2026年菜饗宴套組

預購日期：即日起至2026年1月29日 。

早鳥優惠：2026年1月16日前消費滿額再享優惠 。

活動內容：

官網消費滿3,600元免運、滿6,000元現折300元 。

早鳥單筆滿6,000元輸入折扣碼【FBV100】再折100元 。

除夕熱取年菜組6,888元 、宅配富貴豪華組8,188元 、蔬食饗宴組888元 。

訂位(店家)資訊：

販售通路：高雄八家門市、官網電商平台、各大超商量販通路 。

