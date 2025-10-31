板橋凱撒「家宴」首摘米其林！歡慶2025臺灣米其林指南入選，推摘星饗宴一泊二食住房專案每人2,800元起再抽萬元年菜。

板橋凱撒大飯店推出全新「摘星饗宴 一泊二食」住房專案，以榮登《2025臺灣米其林指南》入選餐廳的「家宴」中餐廳為主角，讓旅人能在舒適住宿中同步品味米其林級饗宴。即日起至11月16日止，每晚5,599元起的專案，兩人同行即可享早餐與價值1,500元的「家宴」晚餐體驗，入住更有機會抽中價值14,880元的2026年外帶年菜組，為旅途增添驚喜。



板橋凱撒「家宴」奪米其林入選 體現中式精緻美學

「家宴」中餐廳以粵、滬、陝三大菜系為靈魂，透過主廚團隊繁複工序與創意詮釋，推出超過80道經典料理，像是「桃木燻烤牛肋排」、「金牌蒜香黑鑽雞」、「砂鍋醃篤鮮」等佳餚皆展現深厚功底；而「油潑麵」、「羊肉泡饃」、「鍋盔夾辣子」等陝北風味，則讓人一次品嚐南北食藝交融的多層次口感。今年首次入選米其林指南，更凸顯其細膩風味與溫潤服務的高水準。



「摘星饗宴 一泊二食」住房專案 享受旅宿與美饌雙重體驗

此次住房專案主打「入住即饗宴」，入住即可於「家宴」享受米其林等級晚餐，翌日再品味自助早餐，讓旅程從早到晚皆充滿美味記憶。飯店房型以現代舒適為設計主軸，大片落地窗映出都會景致，搭配柔和燈光與寧靜氛圍，營造放鬆愜意的住宿時光。

加碼抽獎與慶賀活動 同步開啟「摘星」喜悅

為慶祝「家宴」入選米其林，飯店同步推出「摘星抽好禮」活動，凡預訂住房專案即可參加抽獎，有機會獲得價值14,880元的外帶年菜組。同時餐廳也展開為期三個月的慶賀活動，消費者只要於店內用餐留下Google五星評論、分享限時動態或參與招牌菜票選，就能獲得480元以上的美饌回饋，甚至2,000元餐飲抵用金等豐富好禮。



板橋凱撒大飯店「摘星饗宴 一泊二食」住房專案

活動時間： 即日起至2025年11月16日止

活動內容：

．雙人入住每晚5,599元起，享自助式早餐與「家宴」中餐廳1,500元額度晚餐饗宴。

．預訂即可參加「摘星抽好禮」，有機會獲得價值14,880元的2026外帶年菜組。

．同步舉辦「米其林慶賀活動」，於家宴中餐廳內用留下Google五星評論、分享限時動態或參與菜色票選，即可獲得價值480元以上美饌回饋或2,000元餐飲抵用金。



板橋凱撒大飯店

訂房專線：(02)8964-3968

活動詳情：https://reurl.cc/3Mzj78

想讓假期更有滋味，繼續閱讀我們整理的全台米其林餐廳專案推薦

推薦閱讀：THE AMNIS然一酒店旅展限定優惠！住宿×米其林饗宴×VALMONT SPA一次入手最低55折起。

推薦閱讀：萬里無菜單料理！三姐妹農家樂 一人490開吃、私房菜超推，米其林必比登推薦。

推薦閱讀：超人氣河內美食！A Bản – Mountain Dew 蟬聯3年米其林推薦，越南原住民風味餐廳。