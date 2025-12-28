花蓮自然系渡假飯店！天成逸旅-蝴蝶谷一泊三食7,899元起，自然系溫泉客房 森林別墅必衝。

天成飯店集團全新「天成逸旅-蝴蝶谷」試營運，會員優惠一泊三食7,899元起，享受山林別墅、溫泉、SPA，還有國家森林遊樂區的自然景觀。

▲天成飯店首度與農業部林業及自然保育署花蓮分署合作，於富源國家森林遊樂區內創立全新品牌「天成逸旅-蝴蝶谷」。（攝影：張人尹）



▲「天成逸旅-蝴蝶谷」將自然保育與住宿體驗整合，於園區內建置溫泉客房、獨棟別墅、露天湯池及森林步道等。（攝影：張人尹）

花蓮自然系渡假飯店要衝！天成飯店集團首度與農業部林業及自然保育署花蓮分署合作，於富源國家森林遊樂區內創立全新品牌「天成逸旅-蝴蝶谷」，特別將自然保育與住宿體驗整合，於園區內建置溫泉客房、獨棟別墅、露天湯池及森林步道，讓人在森林中享受溫馨別墅、療癒溫泉、SPA等設施，更可以在山林中散步、賞蝶賞螢親近大自然，不管是家人旅遊、或是情侶渡假都超適合。





天成逸旅-蝴蝶谷 住宿結合自然保育

天成逸旅-蝴蝶谷位於瑞穗鄉富源國家森林遊樂區，由天成飯店集團與林業保育署花蓮分署共同打造。園區開發重點以「永續、生態、度假」為發展核心，維持自然環境與旅宿機能的平衡，提供具備生態教育意義的旅宿空間。飯店硬體設施包含多樣化的溫泉客房與獨立別墅，並結合露天湯池設施與園區原有的森林步道，讓旅客真正「住在森林裡」享受自然系渡假風格。



▲天成逸旅-蝴蝶谷建築與富源國家森林遊樂區綠意景觀相互融合。（攝影：張人尹）





天成逸旅-蝴蝶谷 四季生態景觀

天成逸旅-蝴蝶谷讓旅客一年四季都能造訪，春季提供觀蝶條件，夏季為賞螢期，秋冬則有森林綠蔭、還有療癒溫泉。入住旅客都能免費免費暢遊富源國家森林遊樂區，還可使用園區內的湧泉溫泉風呂、SPA水療池、蒸氣室及健身房等硬體。此外，飯店規畫有蝶語花境、奇岩秘境等特定自然空間，並規劃提供步道導覽服務，不管是想要私人度假空間、或是帶大小朋友讓是自然生態都能滿足。



▲飯店位於富源國家森林遊樂區核心位置，步行即可抵達多條森林步道。（攝影：張人尹）

天成逸旅-蝴蝶谷 全房型配置溫泉池

天成逸旅-蝴蝶谷總計規畫10種房型，為每間客房均設有溫泉泡湯池，供應瑞穗地區的黃金湯泉。會館房型涵蓋精緻客房、溫馨家庭房及木屋家庭房，並設有符合規範的無障礙房型。彩蝶和風館則主打日式木質的文青設計，提供和風豪華客房及溫馨家庭房，向山林的窗景空間，在房內也能感受森林氣息。別墅型客房則分為輕逸別墅、雅緻別墅及尊爵別墅，運用挑高設計與多面落地窗，把森林景致帶到房內。



▲彩蝶和風館房型結合日式美學與木質家具，營造簡潔的住宿空間。（攝影：張人尹）



▲別墅房型採用挑高木質構造，並透過大型落地窗引入山林景觀。（攝影：張人尹）





天成逸旅-蝴蝶谷 會員限定一泊三食優惠

配合品牌試營運，天成逸旅-蝴蝶谷針對Cosmos CLUB會員推出限定優惠。會員憑100點點數可兌換一泊三食專案，內容包含會館精緻客房住宿及「森活百匯」供應的自助式早餐與晚餐。餐飲研發方向結合原住民風味與在地當令食材，並於大廳設立「宵香拾味」空間，於夜間時段提供各國泡麵與鹹粥等消夜點心，讓人不怕吃不飽、只怕胃容量不夠。



▲森活百匯自助餐廳選用花蓮在地時蔬，研發具原住民文化特色的料理。（攝影：張人尹）



▲大廳宵香拾味區域提供多樣化的消夜選擇，包含各國泡麵與熱食。（攝影：張人尹）

瑞穗天合與蝴蝶谷 花蓮2品牌一次住

為了讓粉絲們衝一趟花蓮就能玩得過癮，天成飯店集團整合旗下資源推出「蝶谷城堡 雙館聯賣專案」，提供三天兩夜及四天三夜之二泊五食方案。旅客能自主安排先後順序入住「瑞穗天合國際觀光酒店」與「天成逸旅-蝴蝶谷」。專案內容包含瑞穗天合酒店的城堡客房住宿、金色水樂園等設施，並且提供專屬接駁車轉運至「天成逸旅-蝴蝶谷」，把歐式城堡、森林度假村一次都玩遍。



▲瑞穗天合國際觀光酒店外觀設計採歐洲城堡風格，園區內設有大型水樂園設施。（攝影：張人尹）



▲兩館聯賣專案提供飯店間的接駁服務，協助旅客完成兩地住宿對接。（攝影：張人尹）





天成飯店集團加碼 2026年插旗小琉球

不只天成逸旅-蝴蝶谷，天成飯店集團將持續擴張版圖，2026年下半年與鳳凰旅遊合作打造全新「天成逸旅-曉琉球」，是小琉球唯一集團品牌飯店，主打海洋生態主題。同年第三季則計畫於台中七期推出「天成丰閣-樂•台中」，是與中華郵政共同開發，打造全新型態精品飯店，讓粉絲們期待。



▲天成飯店集團全新品牌「天成逸旅-蝴蝶谷」，並預告2026年於小琉球地區首座集團化經營飯店。（攝影：張人尹）



▲天成飯店集團全新品牌「天成逸旅-蝴蝶谷」，並預告2026年打造天成丰閣-樂•台中精品飯店。（攝影：張人尹）

天成逸旅-蝴蝶谷

地址：花蓮縣瑞穗鄉富源村廣東路161號

電話：03-881-2379





天成逸旅-蝴蝶谷會員一泊三食 7,899元起

優惠日期：即日起至2026年5月30日

預訂方式：需加入Cosmos CLUB會員完成票券兌換後，可進行客房預訂，或致電天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688洽詢

優惠價格：雙人平日一泊三食優惠價7,899元起

注意事項：加人加價及更多房型選擇，或旺日、假日、特殊日期入住，再依各酒店定義加價公告為主

住房優惠內容:

舒適客房住宿乙晚

森活百匯早、晚餐

宵香拾味的消夜時光

免費贈送富源國家森林遊樂區門票

暢享涌泉溫泉風呂及SPA水療

免費體驗蒸氣室、烤箱、健身房、蝶語花境、奇岩秘境及浮光瑜伽…等設施

免費客房Mini Bar

提供飯店至瑞穗火車站免費接駁，請事先來電預約





蝶谷城堡 雙館聯賣專案

入住期間：即日起至2026年6月30日 (春節期間2026/2/16-20不適用)

預訂方式：於瑞穗天合國際觀光酒店或天成逸旅-蝴蝶谷之官網訂房，或致電天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688

優惠內容：

雙人平日三天二夜，二泊五食優惠價15,999元起

雙人平日四天三夜，優惠價21,998元起

注意事項：加人加價及更多房型選擇，或旺日、假日、特殊日期入住，再依各酒店定義加價公告為主。

入住瑞穗天合國際觀光酒店

適用房型：城堡精緻客房、城堡溫馨家庭房

優惠內容：

城堡舒適客房住宿乙晚

早、晚餐、免費客房Mini Bar

依專案預訂成人人數免費贈送市集金幣(瑞穗市集及歐風小舖依現場天候狀況營業)

暢遊金色水樂園108池、室內滑水道、按摩水療池、兒童戲水區

免費體驗無限樂園：小火車、旋轉木馬、乳比礦車、旋轉咖啡杯、跳跳柚比及兒童超跑俱樂部、跑跑甩尾車…等設施

提供酒店至瑞穗火車站免費接駁，請事先來電預約

入住天成逸旅-蝴蝶谷

適用房型：會館精緻客房、會館溫馨家庭房

會館舒適客房住宿乙晚

早、晚餐、消夜

免費贈送富源國家森林遊樂區門票

暢享涌泉溫泉風呂及SPA水療

免費體驗蒸氣室、烤箱、健身房、蝶語花境、奇岩秘境及浮光瑜伽等設施

提供酒店至瑞穗火車站免費接駁，請事先來電預約





看更多天成逸旅-蝴蝶谷設施

▲天成逸旅-蝴蝶谷，露天SPA與山林綠意景觀相互融合。（攝影：張人尹）



▲天成逸旅-蝴蝶谷，設有健身房、瑜伽室等，在山林中享受運動。（攝影：張人尹）



▲天成逸旅-蝴蝶谷總計規畫10種房型，彩蝶和風館房型皆有面向山景窗台。（攝影：張人尹）

