快煮麵天花板！老媽拌麵沙鍋魚頭、蚵仔麵線登場， 6 成消費者為這點願付高價.

老媽拌麵榮獲泡麵之神評選台灣亞軍！市調發現 6 成消費者願為品質多付錢，品牌順勢推出沙鍋魚頭鍋燒意麵、蚵仔麵線新品，並祭出發票抽獎與限量紅包活動。

隨著生活節奏加快，即食食品早已從傳統的應急備糧，華麗轉身成為現代人的精緻日常。美國知名美食家里納許（Hans Lienesch）於部落格公布最新台灣前 10 強泡麵排行榜，老媽拌麵憑藉「黃金鵝油榨醬麵」一舉奪下第二名殊榮。這份來自國際的肯定，不僅驗證了品牌的研發實力，更反映出即食市場正迎來一場深刻的「價值革命」。

▲購買拌麵已走向「價值升級」，多數可接受單包 35 至 55 元價格；顯示拌麵市場逐步脫離低單價定位，走向「品質與信任導向」。 圖／老媽拌麵提供；窩客島整理



市調揭密快煮麵趨勢：消費者更看重風味與成分單純

根據老媽拌麵近期發布的消費者需求大調查顯示，台灣受眾對於即食麵的期待已產生質變。數據指出，僅有 23% 的消費者會特別追求 35 元以下的低價商品，高達 68% 的受眾已將拌麵的接受價格定錨在 35 至 55 元之間。創辦人陳榮昌指出，當產品具備獨特口味與紮實用料時，超過 6 成的消費者願意支付更高價格購買。這種從「填飽肚子」升級為「好吃安心」的轉變，顯示出「成分單純、無添加」已成為僅次於「口味」的關鍵決策因素。

台味經典再進化：沙鍋魚頭與蚵仔麵線重塑即食天花板

為了回應市場對高品質日常飲食的渴望，老媽拌麵近期推出「台味經典」系列新品。其中「真沙茶沙鍋魚頭風味鍋燒意麵」一上市便在電商平台激起熱烈討論，消費者評價其湯頭濃郁而不膩口，完美還原了台式靈魂滋味。另一款「蚵仔風味麵線」則精準切中下班後不想外食、卻也不願將就一餐的心理，強調「有湯、有料、有靈魂」，讓簡單的沖泡過程也能擁有層次分明的餐廳級體驗。

▲老媽拌麵新品從熟悉台味出發，沙鍋魚頭與蚵仔風味麵線具備「有湯、有料、有靈魂」，滿足消費者需求與喜好。 圖／老媽拌麵提供；窩客島整理

瞄準馬年春節商機：官網下單抽麵金、專屬紅包袋大方送

迎來 2026 馬年之際，老媽拌麵除了在口味上持續創新，更透過實質優惠回饋支持者。品牌於 Momo 電商平台推出新品超值組合，並在官網啟動「老媽送您吃麵金」年度抽獎活動。自 2026 年 1 月 1 日起，凡於官方網站完成訂單並開立發票者，皆可參與抽獎，且標榜「不限中獎名額」，只要對中發票特定獎項即可獲得購物金。此外，官網訂購還加碼贈送限定款紅包袋，讓消費者在品嚐美味台味的同時，也能感受濃厚的過年喜氣。

▲老媽拌麵送您吃麵金活動期間內，於老媽拌麵官方網站完成訂單並成功開立發票，即可不限名額參與抽獎，回饋長期支持的消費者。 圖／老媽拌麵提供；窩客島整理



老媽拌麵送您吃麵金

活動時間： 2026/01/01（四）00:00 起 至 2026/12/31（四）23:59 止

活動內容： 於官方網站完成訂單並成功開立發票，即可憑抽獎統一編號參加對獎，對中發票獎項四獎、五獎、六獎者，可獲得同金額購物金 。

老媽拌麵 X Momo 限定優惠組合

活動時間： 即日起至 2026/01/31

活動內容： 蚵仔風味麵線或砂鍋魚頭風味鍋燒意麵，單杯特惠價 89 元 。

官網訂購送紅包袋

活動時間： 農曆年前起，數量有限送完為止

活動內容： 於老媽拌麵官網訂購商品，即可獲得馬年限定專屬紅包袋 。



