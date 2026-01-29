有春茶館新菜單登場！扁魚沙茶鍋與蜜糖梗粽冰齊發，經典台味一次滿足。

台中知名台式餐廳「有春茶館」推出全新暖心鍋物與古早味甜品，從陶鍋雞湯、扁魚沙茶到冰品飲品，適合年節聚會。

有春茶館新菜單登場！以暖心鍋物與家常台味料理聞名的「有春茶館」，近期推出多款全新台式風味餐點和飲品，如：陶鍋濃白雞湯、扁魚沙茶鍋、熱麵茶、芋泥波波奶綠、蜜糖梗粽冰等，餐點選擇更加豐富多元，從主食到飲品滿滿古早味，儼然是年節聚會的好選擇。



▲有春茶館以暖心鍋物與家常台味料理廣為人知。（攝影：楊婷雅）

▲有春茶館以木質元素搭配紅色系裝潢，營造喜氣又溫暖的用餐氛圍。（攝影：楊婷雅）





有春茶館全新鍋物「陶鍋濃白雞湯」

「陶鍋濃白雞湯」為「有春茶館」推出的新款鍋物之一，以小米椒提香，湯底經長時間熬煮，呈現濃郁且帶有微稠口感，加上酸菜，風味融合鹹香、甘甜，並帶有淡淡酸辣層次。餐點隨附白飯、辣椒醬及仙草凍，讓人飽足又滿足。



▲陶鍋濃白雞湯以小米椒提香，湯底長時間熬煮，濃郁微稠。(攝影：楊婷雅）





台味鍋物與經典麻辣齊發！有春茶館滿足重口味饕客

「扁魚沙茶鍋」則主打豐富的食材，包含五花肉片、金針菇、腐皮捲、魚丸、鮮蝦、彩椒、木耳等好料，不只是份量充足，同時兼顧飲食均衡；「麻辣臭豆腐」上桌後即可感受到濃郁誘人的香氣，豆腐與鴨血充分吸附麻辣湯底精華，入口時湯汁隨之釋放，麻與辣的層次交錯，風味鮮明且帶勁，搭配白飯享用也適合。



▲扁魚沙茶鍋擁有豐富的食材，兼顧飲食均衡。（攝影：楊婷雅）





古早味冰品甜點，四季皆宜的人氣選擇

「麵茶杏仁凍冰沙」為有春茶館的代表性飲品之一，以麵茶冰沙為基底，融合溫潤不嗆的杏仁風味，整體口感濃厚卻順滑，展現濃濃古早味特色。搭配滑嫩Q彈的杏仁凍，提升口感層次，甜度拿捏得宜，特別受到初訪饕客青睞。甜品「蜜糖梗粽冰」同樣深受喜愛，碗中集結梗粽、芋圓、地瓜圓、仙草與芋頭等多樣配料，並以紅櫻桃點綴增添視覺亮點。多重食材交織出清涼爽口的甜味層次；此外，「有春茶館」年菜組也已開賣，並貼心推出素食專屬年菜，讓茹素饕客也能安心享用過節美味。



▲「麵茶杏仁凍冰沙」為有春茶館的代表性飲品。（攝影：楊婷雅）

▲「蜜糖梗粽冰」多重食材交織出清涼爽口的甜味層次。（攝影：楊婷雅）

「有春茶館」店家資訊

營業時間：11:30～21:00

地址：台中市南屯區大進街377號

電話：04-2322-1669

