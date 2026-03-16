臺南國家美術館必逛！微光中的寫生者四大展區，沉浸式劇場重現陳澄波名作。

臺南國家美術館必逛推薦！微光中的寫生者特展四大主題展區，沈浸式劇場重現陳澄波、郭雪湖名作。

臺南國家美術館首展必拍沈浸式劇場！臺南市美術館2館從今年改為臺南國家美術館，成為臺灣首座以斷代史為定位的公立美術館，專注於1895至1960年的臺灣近現代藝術，而開館首展「微光中的寫生者」由策展團隊「朗敘設計」策展，以寫生作為關鍵線索，展名中的「微光」象徵時代交替的模糊時刻，藝術家透過寫生重新組織所處的世界，本次展覽以沈浸式劇場、畫作等，帶大家觀看藝術家們如何描繪台灣島嶼。



▲臺南國家美術館首展「微光中的寫生者」，沈浸式劇場、陳澄波名作必拍。(照片提供｜朗敘設計 攝影｜李阮修)



▲臺南國家美術館首展「微光中的寫生者」以寫生作品觀看藝術家們如何描繪台灣島嶼。(照片提供｜朗敘設計 攝影｜李阮修)





臺南國家美術館首展四大主題展區

本展覽由景點、光影、色彩、視角四大概念組成，回顧近現代藝術中關於身體技術與觀看方式的轉折，寫生者在觀察與被觀察中，建立起屬於臺灣自身的文化圖像與視覺主體性，展區結合聲音、影像與沉浸式空間，讓觀眾不只是旁觀者，而是能親自進入風景中，透過聲景的田野採集與對孤影、時間感知的捕捉，重新凝視我們所繼承的「觀看之島」，思考風景如何在不同時代背景下被重構與詮釋。



▲臺南國家美術館首展「微光中的寫生者」由景點、光影、色彩、視角四大概念組成。(照片提供｜朗敘設計 攝影｜李阮修)





以現代畫家寫生作品觀看台灣

臺南國家美術館「微光中的寫生者」景點展間呈現近現代畫家在臺灣各地風景名勝、重要建設留下的寫生作品，反映藝術家在西方美術訓練與傳統觀景點間的切換，聲音藝術家吳燦政參考吉田初三郎所繪製圖像創作的《臺灣八景》聲景裝置，讓此時此地與彼時此地的環境聲響交響並行。



▲臺南國家美術館「微光中的寫生者」景點展區展示多位畫家在臺灣風景名勝留下的寫生真跡。(照片提供｜朗敘設計 攝影｜李阮修)





沉浸式劇場重現陳澄波名作

臺南國家美術館首展絕對要拍光影展間，規劃沉浸式劇場《迎光而行》，結合公共電視《畫我臺灣》系列影像，劇場選取林玉山《蓮池》、郭雪湖《南街殷賑》與陳澄波《淡水夕照》三件作品，展現出從清晨到傍晚的光影變化，觀眾們在隨著畫面生成的風景中，就像穿越到過去與藝術家們一起站在池塘邊、街道口。



▲臺南國家美術館沉浸式劇場運用投影技術還原林玉山、陳澄波畫作中的光影細節。(照片提供｜朗敘設計 攝影｜李阮修)



▲臺南國家美術館沉浸式劇場《迎光而行》，觀眾可在劇場內體驗名畫從清晨到黃昏的色彩變化。(照片提供｜朗敘設計 攝影｜李阮修)





臺南國家美術館集合科技模擬淡水河

色彩展區由鹽月桃甫、郭雪湖、李梅樹的作品與錄像裝置《未完成的畫像》對話，透過散文式的獨白，拼貼出日治時期日本政府、展覽評論者、本島美術家對地方色彩的不同詮釋，剖析「臺灣色」如何被提取與轉譯，視角展間《數位山水的三段詩》利用科技媒材模擬出淡水河出海口的光線、雲霧與水面變化，觀者透過身體的移動參與「再寫生」，在看與被看之間，成為風景的一部分。

▲色彩展區透過散文式的獨白，探討臺灣色的歷史脈絡。(照片提供｜朗敘設計 攝影｜李阮修)



▲數位藝術裝置《數位山水的三段詩》以科技媒材模擬出淡水河出海口的光線、雲霧與水面變化。(照片提供｜朗敘設計 攝影｜李阮修)





微光中的寫生者—臺灣近現代美術沉浸展 展覽資訊

展覽期間：臺南國家美術館A、B、C、D展間(臺南市中西區忠義路二段1號)

展覽期間：即日起至5月17日

開放時間：10:00 -18:00、週六延長開放至21:00

週一休館(國定例假日若適逢星期一，照常開放)

策展 & 空間設計：朗敘Brightext





微光中的寫生者—臺灣近現代美術沉浸展 定時導覽

定時導覽場次：

週二至週五14:00

週六、週日11:00加開場次、14:00

週六、週日加開11:00場次



報名方式：

請至服務臺現場報名(每場次以 40 人為限)，每場約 40-50 分鐘，展覽主題依當天導覽人員安排。



注意事項：

若遇館內培訓活動或人力調度等問題，臺南國家美術館留隨時修改、變更、暫停或終止定時導覽服務之權利，依當日現場實際公告為主。





臺南國家美術館 票價資訊

購買臺南國家美術館票券，當日可同時參觀臺南市美術館。

一般票160元

特別票80元

適用對象：

1、設籍於臺南市之市民

2、本國大專院校以上學生(不含社區大學)

3、65歲以上長者(假日；不分國籍)



免費

1、本國高中職學生

2、18歲（含）以下學童(不分國籍)

3、身心障礙者及必要陪伴者1人

4、65歲以上長者(平日；不分國籍)

5、持有效志願服務榮譽卡者

6、持中華民國博物館學會及國際博物館協會(ICOM)會員有效會員者

7、持臺南市之低收入戶證明者

8、持交通部觀光局核發之導遊領隊證者

9、設籍於臺南市年滿65歲以上市民(不分平假日)



來台南國家美術館，台南美食推薦先收下

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▲臺南國家美術館首展「微光中的寫生者」，沈浸式劇場、陳澄波名作必拍。(照片提供｜朗敘設計 攝影｜李阮修)

