桃園大江購物中心驚喜大爆發！打卡＋優惠＋新品牌一網打盡！讓你一進去就逛到不想出來！全國獨家！全年免費...

2026過年走春景點！過年不塞車景點就在大江購物中心，全家出遊馬年樂逍遙〜

從早逛到晚也不累！大江改裝新空間＋網美打卡＋美食甜點，全都幫你準備好！

大江購物中心-地理位置

位於桃園市中壢區中園路二段501號，地處青埔生活圈內，靠近桃園高鐵站

一座CP值最高、吃、喝、玩、樂、買，一站式悠遊的遊逛街城，室內購物天堂，逛街、看電影、遊樂場一次搞定，重點還全年提供免費停車！

大江購物中心-賀歲裝置藝術

桃園最美購物中心-大江購物中心【大江南北東西市 萬馬奔騰賀新春】賀歲慶裝置藝術主題、人氣市集亮相

中式風格熱鬧市街裡的東市、西市、望樓等造景，超有喜氣，新年氣氛直接拉滿

在一樓抬頭看，還有復古百工招牌，彷彿走入時光隧道〜

超有年節氣氛，隨手一拍都是美照！

大江購物中心-賀歲市集

買年貨來大江購物中心過年採買，不用東奔西跑

賀歲市集可以來這裡一次買齊年貨與伴手禮，一路把年味逛好逛滿

1F賀歲市集【古月堂】

桃園老牌，胡記花生糖成立新品牌《古月堂》好吃的花生糖

花生加上米香還有加上各種新口味，花生皆是台灣花生

【1/16-3/5大江販售優惠】

大江限定優惠推薦商品

【古月•歲禮系列】6入滿意禮 口味任選

一盒優惠1,450元、三盒以上優惠一盒1,350元(原價1,580元)

雙意禮2入組

買兩盒優惠1,000元 (原價1,120元)

三意禮3入組

買兩盒優惠1,500元 (原價1,598元)

四和禮4入組

買兩盒優惠2,000元 (原價2,200元)

多種美味通通有驚喜，愛吃花生的朋朋不要錯過喔〜

1F賀歲市集【大眼蝦】

誰也愛吃蝦餅？！小編先舉手〜

大眼蝦大塊蝦餅整隻蝦製成，海味濃郁超過癮，一口蝦脆片香酥鹹香，袋裝隨身解饞

吃起來蝦味濃郁且不口乾，聚會、追劇、上班偷吃都超適合！

派對分享箱

經典海洋原味蝦餅：海鹽調配/酥脆可口/口感香脆獨特

經典鹹蛋黃蝦餅：整顆鹹蛋黃製成獨特金沙粉，濃濃蛋黃香

江記華隆肉鬆蝦餅：新鮮豬肉原料，金黃酥鬆口感不添加豆粉，用料講究

1F賀歲市集【阿仁牛軋糖】

來自桃園的阿仁牛軋餅，融合創意與在地食材，專注研發牛軋相關產品的品牌

主打三種商品牛軋餅、雪Q餅和牛軋糖，軟Q不黏牙是特色，口味多種選擇

小編超喜歡他們家的牛軋餅，裡面有超多餡，而且超好味，不會很黏牙

送禮方面，分別有【皇家緞帶禮盒、大氣紅禮盒、精選牛雪(綜合)小禮盒、蛋黃軟心餅禮盒(8顆入)】四款可供選擇喔！

【快閃專案優惠活動】

超值包 【任選買四送一】

超值包全口味均一價，原價330元，特價275元

經典牛雪禮盒，原價450元，特價375元

暢銷蛋黃軟心餅禮盒，原價680元，特價575元

三入紅禮盒，原價970元，特價905元

三餅合一紅禮盒，原價1,180元 ，特價1,000元

皇家緞帶禮盒 特價1,980元，一次帶2盒，第二盒特價只要990元

真的會一吃就停不下的阿仁牛軋餅，軟Q不黏牙，年節送禮首選！

GBF【友善村】

是近年備受推薦的宅配甜點品牌之一

友善村用友善原料，做孩子也能安心吃的甜點無添加，是她們不妥協的日常

每一款甜點從內餡到外皮都能吃出食材與細膩工法，選用愛護環境的原物料，連孕媽咪跟小朋友都很愛，吃素者也能安心開心吃喔！

1.春豐禮讚手工餅乾禮盒(送禮推薦)

年節主打禮盒，我們希望把「送禮」做得更踏實、有溫度。

每一片餅乾都是手工烘焙，我們走的是友善村一直堅持的理念：

少少成份×滿滿安心，不靠多餘添加，用原料本身的香氣做出耐吃的味道。

2.招牌-台式馬卡龍(台卡龍)

主打：少少成分滿滿安心 我們希望做出「可以長期放心吃」的甜點，

跟法式馬卡龍不一樣：外層帶微酥，柔軟的蛋糕口感，配上特製的內餡共有四種口味

原味生乳台卡龍

巧克力台卡龍

蜂蜜紅茶台卡龍

草莓花漾台卡龍

小編很喜歡草莓花漾台卡龍，結合了草莓的酸甜風味與馬卡龍鬆軟綿密的口感

一口滿滿奶香與草莓的酸甜交織，每一口都是幸福的爆發！

大江購物中心-主題餐廳

大江購物中心餐廳推薦！

大江的美食選擇超級豐富，B1美食街和樓上主題餐廳區有許多人氣名店，從日式(藏壽司、丸龜製麵、鳥丈)、港式(檀島、點點心)、泰式(瓦城)、韓式(涓豆腐)到美式(TGI Fridays)、中式(時時香)及各種甜點、小吃應有盡有，絕對可以滿足不同口味需求

全國獨家→刷大江聯名卡全館餐飲單筆滿仟送120元電子現金券，餐飲刷大江聯名卡 享12%回饋金

(每月回饋最高480元電子現金券)

GBF【點點心】

說著說著我都餓了，今天就想吃點點心〜〜〜‍

小編來誘惑大家了〜大家吃這次的過年圍爐/尾牙春酒大餐了沒？！主食、點心、甜點通通有

今天吃點點心終於沒排到隊真的很幸運，每次經過都被香氣誘惑看到排隊人龍又默默離開……

點點心現在很多分店都開放線上訂位了，透過 inline 或 LINE@ @dimdimsumtw 訂位，不用再辛苦排隊

(點點心24小時線上訂位)

裝潢特色融合香港復古與現代潮流，運用港式招牌、燈箱、鳥籠等元素營造熱鬧街景氛圍，搭配明亮色彩、木質調及可愛的豬仔造型

點點心秉持著好吃、新奇又好玩的宗旨，將創意巧妙融合在經典港式料理，點點心菜單推薦必點 1.豬仔流沙包 · 2.香煎蘿蔔糕 · 3.蟹子燒賣皇 · 4.晶瑩鮮蝦餃 · 5.蔥油雞扒撈丁· 6.三小菠蘿油 · 7.芋香蘿蔔仔

(更多菜單請點我)

想不到吧，點點心也可以圍爐！

提供適合多人聚餐的港式點心套餐組合，還推出應景的「水果豬包」禮盒等創意產品，讓大家在過年期間能以歡樂、創新的方式享用港點，感受溫馨的圍爐氣氛，享受美食與樂趣

現在就跟著小編的腳步，一起享受這段不思議的美食旅程吧！

雙果迎春 水果豬包禮盒(春節限定禮盒，1/16起門市限量販售，售完為止)

今年春節送禮就選這款！

禮盒白色外盒可愛豬仔設計，整體配色很喜氣，拿出去送禮超有面子，而開的瞬間很有「過年儀式感」！

將台灣傳統水果禮盒化身趣味造型包，禮盒內當然少不了點點心的經典招牌「豬仔流沙包」，以及傳統水果禮盒神還原的蘋安包、橘利包

寓意吉祥又討喜，不論美味＋豐富＋吸睛程度都很厲害！

蟹絲底里海鮮炊飯

炊飯上桌時，蓋子一掀開，豐富的鮮味和食材的香氣瞬間瀰漫開來，是視覺與嗅覺的雙重享受

豬豬煲以特選牛奶香米，加入雞湯和蟹粉汁慢炊入味，配料有蝦仁、香菇絲與蛋花

熬出的高湯，包裹著白米的每一粒，海味濃郁、奶香撲鼻，結合了米飯的香甜與海鮮的鮮味，這鍋絕對讓人一口接一口

蟹意蝦滿豆腐煲

靈感來自〈蟹粉豆腐煲〉，內有蟹肉、滑嫩雞蛋豆腐與蝦仁

完勝小編吃過的蟹黃豆腐煲，濃濃蟹黃香氣撲鼻而來，豆腐滑嫩、海鮮鮮甜，每一口都像在海裡翻滾！

軟嫩Q彈、吸滿醬汁的黃金豆腐，不是非要拌飯的那個鹹度，直接單吃也是OK

一鍋集結的精華，蟹意蝦滿豆腐煲是我們最受歡迎的菜色之一

蟹子燒賣皇

吃港式點心怎可以沒有點燒賣呢？！

運用獨特繁複的內餡處理程序，點點心的蟹子燒賣皇不但配色鮮豔動人

皮薄Q彈，口感非常飽滿紮實，口口都咬到鮮蝦而且非常多汁

豐潤、鮮美充滿了海味的風味，整體層次豐富，每一口都飽滿鮮香〜

豬仔流沙包

萌萌的豬仔外型，造型可愛討喜，是點點心的鎮店之寶

上選奶油與鹹蛋黃製作，鬆軟細緻外皮及噴漿金黃流沙內餡

一定要挖一下鼻孔〜XD

黃澄澄內餡就出來啦〜

咬下會爆漿，帶來鹹甜交融、濃郁而不膩的豐富滋味與療癒感

甜中帶鹹、爆漿驚喜口感，讓人吮指回味！

香煎蘿蔔糕

港點必點的香煎蘿蔔糕，最愛外層煎得金黃酥脆，內裡軟嫩，蘿蔔絲飽滿，米香濃郁，來帶有臘味鹹香

熱騰騰的蘿蔔糕，煎到表面恰恰，香氣撲鼻、外脆內嫩！

裡面細緻綿潤，每一口都是經典港味，越吃越涮嘴

芋香蘿蔔仔

Q彈外衣，搭配鬆軟芋泥內餡，可愛的蘿蔔仔造型，保證視覺、味覺都將顛覆您的想像！！！

紅蘿蔔的外型包裹著芋泥內餡，一入口就是滿滿芋香，濃郁但不膩口，忍不住一口接一口

金絲龍鬚蝦

經過師傅巧手999次反覆摔打增加蝦仁彈性，耗時挑選麵條，並且手工包捲麵條做外衣，放入高溫油炸後，港點創意手工菜出爐囉

外酥脆的金絲包裹著鮮嫩的蝦仁，蝦肉的鮮甜與外層的香脆讓人享受到口感上的對比

搭配生菜入口更加清爽，好酥好脆好好吃〜

晶瑩松露蝦餃

什麼都想要讓你選擇困難嗎？

經典蝦餃 mix 松露蝦餃，兩種口味雙拼！

松露的奢、蝦餃的鮮，兩種享受一次滿足

經典蝦餃，整尾蝦仁入餡，每一顆都吃得到完整蝦仁

松露蝦餃是經典港點蝦餃的豪華升級版，將新鮮蝦仁與香氣濃郁的黑松露醬融入餡

散發出黑松露獨特的馥郁香氣，與海鮮的鮮甜形成完美結合

豬仔麻糬綠豆糕

可愛豬仔造型的綠豆糕，藏著Q彈麻糬小驚喜！

可愛到讓人捨不得吃！

綿密細膩的綠豆沙外皮包裹著麻糬軟糯Q彈內餡，輕甜不膩，令人回味無窮

中午吃飽飽後，開啟逛街行程，小編幫大家做了大江購物必買攻略

大江購物中心-品牌改裝開幕

【新櫃登場 大江新風貌！】

4F【CHAKO LAB】

品牌介紹：CHAKO LAB 原創新勢力潮牌飲具

以原創設計理念，為潮流愛好者帶來一系列創新飲具，不僅實用，更融入時尚元素，讓每一次飲水都成為一種享受，讓你在生活中隨時隨地都能感受多巴胺的脈動！

CHAKO LAB是不是都超可爱的啦！！！

有看過這麼可愛又繽紛的水壺嗎？拎拎壺超可愛！

都有獨特的U型手柄、防漏蓋、隱藏茶漏，讓手搖飲日常和通勤都能兼具風格與功能

★賀歲慶推薦商品

840ml不鏽鋼保溫塔塔壺-甜芋泥 原價1,250元 推薦價950元

840ml不鏽鋼保溫塔塔壺-白草莓 原價1,250元 推薦價950元

840ml不鏽鋼保溫塔塔壺-蛋黃醬 原價1,250元 推薦價950元

840ml不鏽鋼保溫塔塔壺-酸奶酪 原價1,250元 推薦價950元

★賀歲慶優惠內容

全館單筆結帳金額滿1,800元 現抵180元

GBF【INSTA360】(全桃獨家)

品牌介紹：全球前沿的智慧影像科技品牌。連續6年在全球全景相機市場穩居第一。產品遠銷全球200多個國家地區，累積全球硬體用戶數百萬。先後與徠卡、Google、蘋果等知名品牌達成重要合作。為目前入駐Apple Store 的唯一全景相機和運動相機品牌

不用再揹大相機了！

最新360度全景相機、運動相機、口袋相機、手機穩定器及周邊配件，無論是壯麗風景，家庭時光，還是運動精彩畫面，不用擔心錯過畫面，享受旅行的當下！

Insta360一般消費級相機的價格很平易近人耶，小編都想入手了哈哈

★賀歲慶推薦商品

Insta360 X4 Air 標準套裝 推薦價12,200元

GBF【Roborock】(全桃獨家)

品牌介紹：石頭科技為全球三大掃地機器人製造商，致力於發展掃地機器人科技，目前為台灣掃地機器人銷售市占第一名的品牌。

Roborock Z70掃地機器人新上市！

掃拖清潔有感大升級，大家可以依自己的喜好做設定

還利用AI識別並撿起地板上的襪子、拖鞋、紙團等輕小物體，將它們放進垃圾桶，實現了「撿垃圾」的功能，讓清潔更全能

★賀歲慶推薦商品

Roborock 石頭科技 G30潛行俠 全能升降極淨王者

原價66,999元 特價34,980元 限量20台

大江購物中心-3F品牌改裝開幕(戶外品牌用區)

【下班後經濟學！】

3F【ONE BOY HOME】(全桃獨家)

品牌介紹：2023年，ONE BOY以「機能」為本，從市場需求及品牌優勢出發，跨越生活空間的內外分界，從戶外生活延伸走入居家日常，推出全台首創全系列機能居家品牌「ONEBOY HOME」

輕盈蓬鬆、即蓋即暖的舒適感，無需被套即可直接使用，並有防蟎、透氣等特性，且可機洗

真的超輕，Clo+高蓄熱科技，冬天最幸福的事，就是鑽進暖呼呼的被窩裡囉〜

★賀歲慶推薦商品

Clo+輕量珍珠棉科技羽絨被

推薦價2,350元

★賀歲慶優惠內容

Clo+輕量珍珠棉科技羽絨被

單件2,350元

任選2件4,500元

3F【MONT-BELL】

品牌介紹：Mont-bell的創辦人，辰野勇先生，是首位攀登瑞士艾格峰（Eiger）北壁的日本人。

1975年，辰野勇先生與登山友人共同創立了mont-bell。一直以來堅守「Function is Beauty（機能美）」和「Light & Fast（軽量且迅速）」的理念開發產品，致力於登山裝備、服飾的研發與生產，並且積極參與社會公益，推廣戶外活動與生態保育活動。

去日本必買Mont-bell的商品包含輕量化機能外套(如羽絨衣、防風衣)、吸濕排汗與抗UV的日常服飾（如Wickron T恤）、輕量收納包款、晴雨兩用傘，以及高CP值的背包和露營小配件，在大江【MONT-BELL】應有盡有，想買日本國民戶外品牌 Mont-Bell不用飛日本了！

★賀歲慶推薦商品

PUMORI PARKA女款防水外套

原價11,680元，特價8,800元

★賀歲慶優惠內容

大江獨家COUPON券300元，單筆滿3,000元即可折抵使用!

大江購物中心-2F品牌改裝開幕(2025年全區最大規模改裝)

【無限風格 自由混搭！】

2F【MURFEELI】(全桃獨家)

品牌介紹：洗卸潔顏露的原創配方，6年熱銷68萬瓶從《李焰的敗家日記》到純素品牌：包款與保養都以純素材質、實用機能為前提，選用友善肌膚與環境成分、堅持零動物實驗，歡迎進櫃，感受什麼叫「用過就記得」。

MURFEELI (李焰的)價位小編認為不貴耶，以洗卸合一、敏感肌可用、不熏眼的特性，算是高CP值

★賀歲慶推薦商品

多隔層泡芙肩背包 原價1,880元 特價1,786元

掀蓋扣式長夾 原價2,280元 特價2,166元

★賀歲慶優惠內容

消費即贈品牌紅包袋。

2F【hetras】(全桃獨家限定快閃)

品牌介紹：HETRAS (赫萊詩) 是一個來自韓國的國民香氛品牌，以「療癒與幸福」為理念，使用天然植物萃取和植物乙醇，主打低敏、安全、高品質的香氛產品，提供擴香、沐浴乳、護手霜等，在韓國及台灣都廣受歡迎，甚至受到 藝人G-Dragon和MINO的推薦。

HETRAS(赫萊詩)是一款韓國「國民香氛」品牌，以其高品質的植萃香氛聞名，並因韓國頂流藝人 G-Dragon (GD)在節目中推薦其室內擴香，尤其是NO.29雛菊(Daisy)和NO.7五星級飯店(Hotel Wood) 等香氣而爆紅

GD愛用、韓妞人手一瓶的國民香氛《HETRAS》，走在韓國，無論是餐廳、咖啡廳、飯店還是居家空間， 幾乎都能聞到HETRAS的香氣

2F童裝區 嬰童用品一站買齊

2F【DollBao】(全桃獨家)

品牌介紹：全球嬰幼兒時尚品牌，提供世界各地高品質且時尚或獨特的母嬰用品，透過三大核心價值：美好、成長、溫度，給予寶寶滿滿安全感，努力開創媽媽圈互動與交流，致力讓每個家庭都能擁有美好時光。

是一種結合沙發、嬰兒床功能的產品，設計上讓家長能與寶寶近距離共眠，方便哄睡、餵奶

陪睡的安心時光，全家都能睡得好〜

★賀歲慶推薦商品

gunite第三代落地式沙發嬰兒陪睡床0-6歲贈送床邊吊飾組

原價15,000元，會員獨享價12,200元 限量5組

★賀歲慶優惠內容

配合大江賀歲慶全館贈活動

大江購物中心- 1F Z世代品牌

【最具話題的年輕人一條街！】

網路人氣Z世代品牌：ROBINMAY、D+AF、AIR SPACE、YBG、RHINOSHIELD、OLENS、GRACE GIFT(1/30開幕)

1F【ASA PERFUME】(全台獨家．百貨首發 最齊全香氛選品店)

品牌介紹：集結Le Labo、Byredo 、Penhaligon’s、Diptyque、Hermes…. 最齊全香氛選品店，多種品牌任你試聞，一站試到底更輕鬆!

★賀歲慶推薦商品

Diptyque 玫瑰擴香精 75ml

6,300元→4,999元/限量

★賀歲慶優惠內容

Senteur Lab 系列 50ml 香水

原價3,280元 嚴選價 2,999元 限量30組

再加碼送：

・5ml 品牌隨身香×1(市價 380元)

・Asa 品牌皮革隨身瓶×1(市價 500元)

1F【PROMESSA】(全桃獨家)

品牌介紹：PROMESSA為點睛品旗下鑽飾專屬訂製品牌，代表義大利語「承諾」之意，為即將步入人生新階段的你們許下永恆承諾。

獨家iPad智能化訂製系統與浪漫的儀式感體驗，陪伴你們迎向幸福旅程。

★賀歲慶推薦商品

PROMESSA星宇鑽戒 推薦價36,000元起

★賀歲慶優惠內容

3/31前預約到PROMESSA完成儀式感體驗並消費，享月月抽Switch 2

1F【SABON】

品牌介紹：SABON相信大自然會帶來療癒與放鬆的力量。

自成立以來，堅持使用頂級的原料，採用以色列獨有的死海礦鹽、死海礦泥、死海原生植物，揉合地中海精選天然植萃-橄欖油、乳油木果油與精油，只為提供最溫和、完整的養護，為身心靈提供充滿力量的療癒體驗。

全新升級版身體磨砂膏，將配方研發再昇華，以「複合分子結構死海鹽」X「天然有機淬煉植物油」，為肌膚帶來溫潤舒服的磨砂感，天然植物油在肌膚上也更加輕盈柔滑

★賀歲慶推薦商品

璀璨茉莉光潤修護組 推薦價3980元

★賀歲慶優惠內容

璀璨茉莉 限量系列回歸

小編發財金活動

2/17(二)初一-2/19(四)初三發放小編發財金活動

(詳EDM P3)

新年真的快到了，過年最不能少的儀式感之一，就是買福袋衝好運呀

全館指定店櫃販售限量新年福袋活動

(詳EDM P3)

2026「大江福袋」搶先看！

小編大讚：物超所值，店櫃誠意太滿了！福袋CP值真的都超高啦

福袋真的有夠划算，不買真的對不起自己欸！

PLAYBOY/3F

超值(包包)福袋，大年初一限量販售

每箱均有包、小件、品牌驚喜折扣券、隨機贈送

售價1,500/箱 價值7,000以上

CITIZEN晶采時計/3F

CITIZEN新春福袋，Wicca系列光動能女錶，大年初一限量販售，商品價值6,900-8,900元手錶一只

售價2,480/份

PORTER/3F

是台灣潮牌 PORTER INTERNATIONAL 每年春節前後推出的超值組合，包含隨機的時尚袋包與精緻配件

大年初一限量販售

售價3,299/袋 商品價值8,500-11,000

HAPPY FACE/2F

售價1,699/袋 價值3,280

THEODORA’S/1F

Hera簡約中性腕錶大款*1+真皮手環*1，售價1,680/袋 價值3,868

DREAM TREND(凱夢)/GBF

限時優惠價$3,680，內含多款超值驚喜！包含負離子溫控吹風機通通帶回家

大江購物中心-特賣活動

1/20-2/9 於GBF水池廣場 簡單美學特賣。(詳EDM)

1/20-2/9 於GBF水池廣場 捷鑫精品特賣。(詳EDM)

2/12-3/2 於GBF水池廣場 省GOGO美妝特賣。(詳EDM)

【2026 大江賀歲慶EDM】→https://mwdc.cc/CNY2026

小珊珊碎碎念：

大江是小編桃園最推薦的購物中心！

大江購物中心真的超好逛，被譽為「桃園最好逛的商場」之一，獨家全年免費停車，加上不斷更新的新品牌、超美的節慶裝置藝術、豐富的美食選擇，絕對可以待上一整天，甚至玩到不想回家

每到過年最期待的就是挖寶福袋，趕快搶起來！

【Info】

大江購物中心MetroWalk 全國獨家!全年免費停車

地址:桃園市中壢區中園路二段501號

營業時間:11:00-22:00(日-四)/11:00-22:30(五六/例假日前一天)

官網:大江購物中心 MetroWalk

FB粉專:大江國際購物中心Metro Walk

IG帳號:𝕄𝕖𝕥𝕣𝕠𝕎𝕒𝕝𝕜大江國際購物中心(@metro__walk)• Instagram 相片與影片