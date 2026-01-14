先喝道買一送一！3大優惠飲料控這3天喝，5大必喝推薦要先知道。

先喝道1月連續推出三波優惠！從太妃蜜桃厚奶霜買一送一，到四季春茶王與玫瑰系列限定折扣，還有馬年限定杯款同步登場，新年喝飲料更有儀式感。

冬天喝什麼最療癒，先喝道直接把優惠和新品一次端上桌。1月16日限時一天推出人氣飲品買一送一，主打太妃蜜桃風味厚奶霜搭配英式蜜桃風味茶，濃郁與清爽一次滿足。緊接著迎接農曆新春，1月23日起開跑全新「四季玫好」檔期，不只有高人氣茶款與玫瑰系列接力優惠，還同步換上馬年限定節慶杯款，讓喝飲料這件日常小事，多了一點過年才有的儀式感，也成為近期手搖飲控最值得關注的話題。



▲先喝道買一送一領軍3大優惠，連三週逢週五開喝。

▲先喝道馬年限定旋轉木馬杯款，以繽紛色彩與細緻線條呈現節慶氛圍。





先喝道買一送一開喝！太妃蜜桃厚奶霜雙杯一次滿足

先喝道將在1月16日限定買一送一，話題焦點落在太妃蜜桃風味厚奶霜。入口先是綿密細緻的厚奶霜化開，太妃糖的焦香與奶香層層堆疊，尾韻再帶出蜜桃果香的清甜氣息，搭配椪糖顆粒增添口感變化，整體濃而不膩。只要購買「太妃蜜桃風味厚奶霜」就多送一杯英式蜜桃風味茶，以清爽茶韻平衡厚奶霜的濃郁感，蜜桃香氣自然展開，讓味蕾在兩種風格之間切換，形成很有記憶點的雙杯組合，是這次冬季回購率超高的熱門品項。



▲先喝道「太妃蜜桃風味厚奶霜」新品推薦，太妃糖的焦香與奶香層層堆疊。





四季玫好登場馬年限定杯加持

除了單日優惠，1月23日起登場的「四季玫好」檔期同樣有看頭。主打獲得國際認證的四季春茶王，茶湯清香帶花韻，回甘明顯，是不少老粉絲心中的經典必點。玫瑰系列則以柔和花香搭配茶底或奶香，風味溫潤耐喝。配合新春，品牌同步推出馬年限定旋轉木馬杯款，以繽紛色彩與細緻線條呈現節慶氛圍，象徵好運轉動與新年祝福，讓每一杯飲料不只好喝，也成為新春期間值得收藏的風景。



▲先喝道買一送一，購買「太妃蜜桃風味厚奶霜」就多送一杯英式蜜桃風味茶。

先喝道 優惠活動

1月16日：太妃蜜桃風味厚奶霜（冷飲限定 L）買一送英式蜜桃風味茶（L）

每人限購3組，限現場與你訂自取，數量有限售完為止





1月23日：四季春茶王（L）買二送一

每人限購4組，限現場與你訂自取，數量有限售完為止





1月30日：玫瑰水（L）第二杯半價，玫瑰拿鐵（M）特價49元再享第二杯半價

每人限購各3組，限現場與你訂自取，數量有限售完為止







先喝道推薦必喝清單

太妃蜜桃風味厚奶霜

主打濃郁奶香與太妃糖焦香，入口滑順厚實，尾韻帶出蜜桃果香，再加上椪糖口感，層次豐富又有飽足感，冬天想喝療癒系飲料一定要點。





英式蜜桃風味茶

清爽茶香中帶自然蜜桃果韻，口感乾淨不甜膩，很適合搭配濃郁飲品一起喝，也是想來杯解渴系手搖的安全選擇。





四季春茶王

茶湯清香帶淡雅花韻，回甘明顯、喉韻綿長，無論是無糖或微糖都好喝，是茶控日常回購率很高的經典款。





玫瑰水、玫瑰拿鐵

玫瑰花香柔和不刺鼻，搭配茶湯或奶香都很順口，整體風味溫潤耐喝，想換點不一樣又不踩雷時很推薦。





