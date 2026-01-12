170元小火鍋吃到飽買一送一！六扇門中正紀念堂插旗，豆花 咖哩飯吃到飽。

六扇門再度掀起小火鍋話題，中正福州店正式開幕，不只自助吧全面升級成吃到飽，開幕當天還加碼推出鍋物買一送一優惠，吸引火鍋控關注。

想找一間能吃得飽又不怕荷包失血的小火鍋，最近不少火鍋控把目光放在新開幕的六扇門中正福州店。除了主打升級版自助吧，豆花、咖哩飯等通通開放吃到飽，開幕當天更直接端出鍋物買一送一優惠，成為揪朋友聚餐的最佳誘因。從份量感、自助吧豐富度到價格話題一次到位，也讓六扇門中正福州店在正式開幕前就先累積一波討論熱度。

▲六扇門中正店1/16開幕首日推出內用火鍋買一送一。 ▲小火鍋霸主「六扇門」插旗中正紀念堂周邊，飲料、冰淇淋等全都無限暢飲。





滷肉飯 咖哩飯通通吃到飽 自助吧全面升級

走進店內，最容易被注意到的不是鍋子，而是誠意滿滿的自助吧配置。除了咖哩飯與滷肉飯能自由續，麻婆豆腐也能想吃就吃，搭配生菜沙拉與涼麵區，讓想吃重口味或清爽路線的人都能找到節奏。這樣的設計，讓用餐不再只是圍著火鍋轉，而是能依照當天食慾自由搭配，也難怪不少人把這裡當成吃粗飽又有選擇彈性的火鍋據點。

▲六扇門中正店升級麻婆豆腐、咖喱飯等吃到飽，就算是大男生來吃也能吃到撐。



全新古早味豆花吃到飽

吃完鍋物後，甜點區往往才是決定整體滿意度的關鍵。中正福州店直接端出古早味豆花無限供應，想加糖水或配料都能自行調整，再接一支霜淇淋或冰淇淋，讓用餐節奏自然延續。搭配多款飲料機台，不少人笑說這樣的配置，已經不像傳統小火鍋，更接近小型吃到飽餐廳的完整體驗，從正餐一路吃到收尾都不需要再另外找地方續攤。

▲六扇門中正店自助吧升級，豆花自取吃到飽。





開幕限定買一送一！只有一天限定

除了自助吧升級吸引目光，開幕期間的優惠更是推波助瀾的關鍵。中正福州店於正式開幕當天推出內用鍋物買一送一活動，分時段限量供應，讓不少人直接把行程排進日曆。對想用划算價格一次吃鍋又吃自助吧的人來說，現在正是最適合踩點的時機，也讓中正區近期的火鍋選擇多了一個話題性十足的新名單。

▲六扇門中正福州店當日內用鍋物「買一送一」，每時段限量100組。









六扇門 中正福州店 店家資訊

正式開幕日期： 2026年1月16日（五）12:00起/18:00起

門市地址： 臺北市中正區福州街11-2號





六扇門 中正福州店開幕優惠

開幕活動： 2026年1月16日開幕當日內用鍋物「買一送一」，每時段限量100組。





六扇門中正福州店特色整理

台北中正區新開幕小火鍋門市，交通便利，周邊上班族聚餐新選擇。

主打升級版最狂自助吧，正餐到甜點一次滿足。

咖哩飯、滷肉飯、麻婆豆腐無限供應，吃粗飽也沒問題。

設有生菜沙拉吧與涼麵區，想吃清爽也有選擇。

古早味豆花吃到飽，餐後甜點直接收尾。

霜淇淋與冰淇淋自由取用，再搭配多款飲料機台。

整體用餐體驗接近小型吃到飽，自助吧誠意度高。

火鍋控要吃過新話題火鍋！

更多六扇們中正福州店照片

▲六扇門中正店沙拉吧部分則是有清爽蔬菜和涼麵等自由選擇。



