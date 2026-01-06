開心果冰吃到飽！雞湯大叔歐陸2.0升級5大新菜，火鍋控在家也能叫外送。

火鍋控又有新選擇，雞湯大叔推出「歐陸續章2.0」，從主菜到甜點全面升級，還能吃到開心果冰淇淋吃到飽，替個人火鍋帶來全新歐陸風味體驗。

火鍋控近期又多一個藉口吃雞湯大叔！雞湯大叔不斷創新推出限定鍋底，滿足湯控愛喝湯的需求，於即日起至3月31日推出全新企劃「歐陸續章2.0」，不只更換季節湯底，而是從整體用餐安排出發，重新調整每一套餐點的內容與順序。從主菜、副餐到甜點同步升級，讓個人火鍋的用餐過程更有層次與節奏感。餐後還能享用開心果冰淇淋吃到飽，讓不少火鍋控直接列入口袋名單，也替熟悉的用餐日常多添幾分新鮮感。



▲雞湯大叔季節限定「鄉村風獵人燉雞湯」一樣是採用雙主餐形式呈現，鍋底中有雞排塊。(攝影：鄭雅之)

▲雞湯大叔季節限定「鄉村風獵人燉雞湯」。(攝影：鄭雅之)





雞湯大叔全新歐陸2.0！配菜再升級

在「歐陸續章2.0」中，除了經典的「鄉村風獵人燉雞湯」之外，主菜被拉回餐桌焦點，不再只是套餐中的附屬選項。全新推出的「迷迭燻香雙雞匯」，以一份餐點呈現兩種雞肉風味，一半是以大蒜與羅勒醃製的雞腿肉，另一半則是加入番紅花調味的雞胸肉，最後以迷迭香低溫煙燻，香氣層次清楚分明。另一道「慢燉紅酒牛肉佐軟法」則以紅酒與香料慢火燉煮牛肉，搭配軟法一同享用，讓個人火鍋的餐桌多了幾分歐陸餐館才會出現的料理氛圍。



▲全新推出的「迷迭燻香雙雞匯」，有大蒜與羅勒醃製的雞腿肉、番紅花調味的雞胸肉，最後以迷迭香低溫煙燻。(攝影：鄭雅之)





自製開心果冰淇淋吃到飽新登場

甜點與冰品同樣是這一季企劃的重要亮點。經典法式甜點「烤布蕾」以砂糖炙燒出金黃脆殼，輕敲表層便能聞到焦糖香氣，底層則是滑順細緻的香草布蕾，冷熱與口感層次拿捏得恰到好處。冰淇淋部分則是繼爆紅泰奶口味之後，換上全新開心果冰淇淋，堅果香氣細膩，口感清爽不膩，也成為不少人期待的餐後重點。透過甜點與冰品的搭配，讓整套餐點不只停留在主食，而是一路延伸到最後一口都完整。



▲雞湯大叔推出自製「開心果冰淇淋」可無限吃到飽。(攝影：鄭雅之)





從餐廳概念延伸到日常生活

「歐陸續章2.0」也將歐陸料理的想法延伸到日常生活場景，除了與法國鍋具品牌特福 Tefal呼應歐陸料理重視細節與層次的飲食文化外，也同步推出生鮮套餐並上架Uber Eats外送平台。透過完整的食材配置與清楚的料理步驟設計，讓忙碌或不方便出門的火鍋控，在家也能完成一桌有層次感的料理安排，讓這一季的歐陸風味不只停留在店內，而是自然融入日常餐桌。



▲雞湯大叔不只有火鍋，附餐「慢燉紅酒牛肉佐軟法」也很值得一次。(攝影：鄭雅之)

▲雞湯大叔飯後甜點推經典法式甜點「烤布蕾」以砂糖炙燒出金黃脆殼。(攝影：鄭雅之)

雞湯大叔 歐陸續章2.0新品

鄉村風獵人燉雞湯

延續歐陸季經典湯底，以濃郁雞湯為基底，帶出溫潤厚實的歐陸風味，作為整套餐桌的核心靈魂。





一份餐點呈現兩種雞肉風味，雞腿肉以大蒜與羅勒香料醃製，雞胸肉加入番紅花調味，最後以迷迭香低溫煙燻，香氣層次分明。





牛肉搭配紅酒與多種香料慢火燉煮，醬汁濃郁厚實，搭配軟法麵包一同享用，呈現經典歐陸餐館風格。





表層砂糖炙燒至金黃酥脆，底層為滑順細緻的香草布蕾，冷熱交織，口感層次豐富。





冰淇淋口味限定開心果，堅果香氣細膩，口感清爽不膩，作為整套餐點的餐後亮點。





寒流來襲就是要吃火鍋！

