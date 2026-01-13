不用搶票了！陳耀訓紅土蛋黃酥快閃板橋大遠百，春節限定禮盒8入900元開賣攻略。

每年過年最難買的陳耀訓蛋黃酥，今年竟然不用上網搶破頭，直接在百貨公司快閃開賣，還有草莓大福可以一起打包帶走。

每到農曆年前夕，台灣伴手禮市場總會上演一場激烈的搶購大戰，其中被譽為「蛋黃酥界愛馬仕」的陳耀訓・麵包埠，更是無數饕客心中最想入手的夢幻逸品。往年僅開放網路預購便秒殺的盛況，讓許多美食愛好者扼腕不已，但今年陳耀訓團隊捎來了好消息，宣布將與百貨通路合作推出春節限定快閃活動，讓這份源自世界麵包冠軍手藝的美味，有機會直接在現場入手。對於追求極致味蕾體驗的消費者而言，這無疑是農曆春節前最令人振奮的驚喜，準備好用最頂級的美味來迎接嶄新的一年。



▲陳耀訓・麵包埠首度推出春節限定紅土蛋黃酥禮盒。 / 圖：綠陳耀訓・麵包埠提供 窩客島整理

世界麵包冠軍陳耀訓親研，紅土蛋黃酥的極致口感

這一顆顆金黃飽滿的紅土蛋黃酥，之所以能成為市場上的傳奇，全仰賴於陳耀訓團隊對於細節的極致苛求。這款售價900元的8入禮盒，不僅是名氣的象徵，更是工藝的展現。嚴選紅土醃漬的鹹蛋黃，經過特殊處理後去除了腥味，保留了濃郁綿密的蛋香，再搭配減醣豆沙以降低甜膩感，讓整體風味更加清爽無負擔。最關鍵的靈魂在於使用了丹麥冠軍奶油，透過繁複的層層摺疊技法，打造出酥而不碎、入口即化的完美外皮。當一口咬下，酥皮的奶香、豆沙的細緻與蛋黃的鹹鮮在口中交織，詮釋了所謂鹹甜平衡的最高境界，每一口都是對味覺的極致寵愛。



▲這一顆顆金黃飽滿的紅土蛋黃酥，之所以能成為市場上的傳奇，全仰賴於陳耀訓團隊對於細節的極致苛求。 / 圖：綠陳耀訓・麵包埠提供 窩客島整理

方序中操刀設計春節禮盒，融合山巒意象的視覺美學

除了味覺上的登峰造極，今年陳耀訓紅土蛋黃酥在視覺包裝上更是一大亮點。特別邀請了知名設計師方序中跨界操刀，為這款春節限定禮盒注入了濃厚的人文氣息與設計美感。包裝以溫潤的淺黃色為主調，象徵著土地的溫暖與春日的和煦，圖樣設計上巧妙地結合了山巒與太陽的意象，若從遠處觀賞，這些幾何線條彷彿匯聚成一個「春」字，寓意著迎新納福、萬象更新的美好祝福。盒內更貼心附上一張印有「新春好日馬上旺」祝福語的小卡，不僅兼具收藏價值，更讓送禮者能透過文字傳遞手寫的溫度，讓這份禮物在美味之外，更多了一份厚重的心意。





板橋大遠百與四大據點快閃，限量搶購攻略與草莓大福驚喜

為了讓更多人能品嚐到這份傳奇美味，陳耀訓・麵包埠此次特別規劃了百貨巡迴快閃活動。北部的主戰場選定在板橋大遠百，活動分為兩個波段，首波於1月16日至1月18日在B1噴水池旁登場，第二波則在1月23日至2月1日轉戰至B1鼎泰豐對面，且最後一週包含平日皆有販售。除了板橋之外，巡迴據點還擴及遠百桃園、遠百竹北及新竹大遠百，於1月9日至2月1日期間逢週五、六、日限量銷售。值得注意的是，本次活動採限量供應，紅土蛋黃酥禮盒每人限購8盒，售完為止。而現場更令人驚喜的是，除了主角蛋黃酥之外，還同步販售人氣甜點「草莓大福」，且暫不限購，讓排隊的民眾能一次滿足兩種願望，絕對是今年春節採買清單中不可錯過的重點行程。

▲設計師方序中以視覺包裝的角度，將卡片融入整個禮盒思考。 / 圖：綠陳耀訓・麵包埠提供 窩客島整理

陳耀訓・麵包埠 紅土蛋黃酥春節限定快閃

活動時間： 2025年1月9日至2025年2月1日（各店檔期不同，逢週五、六、日販售，板橋店最後一週含平日）

快閃內容：

紅土蛋黃酥禮盒春節限定版：售價900元（8入），每人限購8盒，售完為止。

草莓大福：現場同步販售，暫不限購。

包裝特色：由設計師方序中操刀，附贈「新春好日馬上旺」祝福小卡。

板橋大遠百（主要快閃點）

1月16日至1月18日：B1噴水池旁

1月23日至2月1日：B1鼎泰豐對面

巡迴據點（逢週五、六、日販售）

遠百桃園：1樓

遠百竹北：B2

新竹大遠百：B1

買完了傳奇蛋黃酥若還覺得意猶未盡，這幾款同樣在春節期間掀起搶購熱潮的頂級伴手禮也絕對不能錯過

