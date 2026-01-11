馬年伴手禮美學新高度！CUPETIT卡柏蒂「駿馬花禮」五色時尚拼出新年走花路，馬年最強春節禮盒。

馬年送禮別再千篇一律！CUPETIT卡柏蒂今年攜手大武山與無二，以時尚拼接設計與頂級跨界美味，打造2026最吸睛的「駿馬花禮」，讓你優雅展現送禮品味。

隨著2026馬年的腳步逐漸接近，不少講究生活品味的消費者與企業採購，已開始尋覓能展現獨特心意的春節賀禮。在眾多選擇中，素有「法式甜點界精品」美譽的CUPETIT卡柏蒂，今年再度突破傳統年節框架，以「駿馬漫馳・繁盛花路」為核心概念，隆重推出年度鉅獻《駿馬花禮》新春禮盒系列。不僅在視覺設計上大膽翻玩色彩美學，更在口味上強強聯手，不僅找來五星級牧場「大武山蛋捲」助陣，還結合中式頂級點心品牌「無二」，將法式優雅、台式純粹與中式養生完美融合，試圖在2026過年禮盒戰場中，定義出馬年伴手禮的全新高度與質感。

▲CUPETIT 卡柏蒂推出 2026 《駿馬花禮》新春禮盒，打造馬年最美伴手禮。圖／CUPETIT卡柏蒂提供；窩客島整理



CUPETIT卡柏蒂翻轉春節禮盒設計 詮釋馬年走花路時尚寓意

打破過往年節禮盒非紅即金的單一色調，CUPETIT卡柏蒂今年展現了令人驚艷的設計語彙。品牌深知現代人對於送禮的視覺要求，特別推出緋艷紅、洋氣桃、日昇橘、耀光紫、輝煌金等五款時尚色系，共計六大主題與24款禮盒組合，讓每一份送出的禮物都能展現送禮者的獨特品味。設計團隊巧妙地將「賽道」概念轉化為優雅的緞帶花形拼接設計，將多款禮盒排列時能串聯出駿馬奔馳的路徑，這不僅呼應了馬年意象，更取自韓語中「走花路」的美好祝福，象徵收到禮盒的人在全新的一年裡，都能如駿馬般優雅漫馳、吉運奔騰，迎向繁花似錦的前程。

▲不僅是禮盒，更是優雅祝福！「拼接賽道」創新設計象徵新年走花路。圖／CUPETIT卡柏蒂提供；窩客島整理

強強聯手大武山蛋捲與無二 打造法式與中式頂級味蕾饗宴

在絕美的包裝之下，內容物的精彩程度更是今年的一大亮點。CUPETIT卡柏蒂以自家招牌的「法式布列塔尼酥餅」為基底，堅持嚴選歐洲產區發酵奶油與多段式烘焙工藝，帶來經典酥脆口感。今年為了讓口感層次更上一層樓，品牌首度展開跨界三重奏，攜手堅持使用新鮮牧場AA級雞蛋的「大武山牧場」，推出蛋香濃郁的蛋入蛋捲，以及與被譽為世界級養生中式點心的「無二」合作，放入象徵圓滿健康的堅果酥。這三方聯手組成的黃金陣容，讓消費者在一個禮盒內就能品嚐到榮獲iTQi風味絕佳獎章的法式酥餅、頂級台式蛋捲與養身中式點心，展現了東西方飲食文化在舌尖上的完美交融。

▲法式甜點遇上台式點心！CUPETIT x 大武山牧場 x 無二強強聯手。圖／CUPETIT卡柏蒂提供；窩客島整理



馬年限定造型餅乾登場 茄香與茶香交織的創意風味

為了迎接馬年，CUPETIT卡柏蒂在口味研發上更是別出心裁，特別設計了三款應景的馬年限定造型餅乾，讓傳統年節增添不少話題性。其中，「茄香御馬餅」以鹹香獨特的風味驚艷味蕾，「茉香茶花餅」則散發淡雅清新的茶韻花香，還有寓意招財的「紫芋帶財餅」，每一款都具備精緻的造型與豐富的層次。此外，禮盒中也保留了熱銷排行榜上的特濃可可、蔗香黑糖、金鑽鳳梨等經典口味，以及使用台灣在地好茶製作的桂香金萱與深焙紅烏，無論是喜愛法式濃郁口感，或是偏好台茶清香的長輩與年輕族群，都能在這款禮盒中找到屬於自己的命定風味。

▲CUPETIT卡柏蒂以自家招牌的「法式布列塔尼酥餅」為基底，堅持嚴選歐洲產區發酵奶油與多段式烘焙工藝，帶來經典酥脆口感。圖／CUPETIT卡柏蒂提供；窩客島整理

落實ESG企業送禮首選 預購享超早鳥優惠與客製服務

在追求美味與美學的同時，CUPETIT卡柏蒂也不忘實踐對環境的承諾。延續品牌推動的永續精神，2026《駿馬花禮》全系列禮盒均採用FSC認證紙材，並堅持使用無礦物油墨印刷，大幅降低對環境的負擔，讓企業在進行年節送禮時，也能不僅傳遞心意，更展現重視ESG永續發展的企業形象。針對有大量送禮需求的企業客戶，品牌更貼心提供限量免費試吃申請以及專屬的客製化燙金服務，無論是裡子或面子，都能為客戶提供最體面的年節送禮解方。

▲企業年節送禮首選，環保永續與時尚美學兼具。圖／CUPETIT卡柏蒂提供；窩客島整理



CUPETIT卡柏蒂 2026《駿馬花禮》新春禮盒預購

推出五款時尚色系、24 款禮盒組合 。

聯名「大武山牧場」蛋捲與「無二」堅果酥，並推出馬年限定造型餅乾 。

企業客戶提供限量免費試吃申請與客製化燙金服務 。

CUPETIT 卡柏蒂官網：https://bit.ly/3YcX2vt

