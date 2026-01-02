擬真水果蒸包禮盒！點點心雙果迎春水果豬包禮盒，2026春節禮盒超萌必買。

點點心推出雙果迎春水果豬包禮盒，超可愛擬真水果造型蒸包，搭配經典豬仔流沙包，打造最萌水果包禮盒，2026春節送禮與伴手禮必買推薦。

超擬真水果包！這次港式餐廳「點點心」2026春節限定推出「雙果迎春水果豬包禮盒」，特別把台灣人熟悉的、送禮必備的「台式水果禮盒」，變身成超擬真蘋果造型、柑橘造型可愛蒸包，讓人送禮更可愛、而且可以冷凍保存放更久，挑戰2026春節送禮新歡。



▲點點心以台式水果禮盒為靈感，打造具話題性的春節造型蒸包禮盒。



▲點點心以水果箱包裝概念延伸，讓造型蒸包禮盒更具辨識度。





點點心 春節水果造型蒸包

▲點點心將蘋果與柑橘化為造型蒸包，內餡設計呼應春節吉祥寓意。

這次點點心「雙果迎春水果豬包禮盒」包含三款造型蒸包，由專業麵點師傅手工製作。其中蘋果造型的「蘋安包」內餡以新鮮蘋果醬搭配奶黃餡，象徵平安順遂。柑橘造型「橘利包」內餡加入柳橙果汁、葡萄柚與金柚果肉，風味清爽，也呼應大橘大利的年節寓意。禮盒中還有一顆點點心經典的「豬仔流沙包」，選用紅土鹹鴨蛋製作，鹹甜交織，傳達黃金滿溢的祝福。





點點心 蒸包禮盒還原台味禮盒細節

▲從蘋安包到豬仔流沙包，點點心三款蒸包兼顧造型與風味層次。

點點心 雙果迎春水果豬包禮盒 販售資訊

2026春節必看話題

「雙果迎春水果豬包禮盒」整體包裝完整還原傳統農會水果箱風格，從外箱到防撞包材都充滿復古台味，並以真空冷凍形式提升保存與宅配便利性，滿足不同送禮需求。雙果迎春水果豬包禮盒每盒九入，定價498元，12/30起在點點心官網開放預購，2026/1/12起依序出貨，1/16起於全台點點心門市限量販售，售完為止，今年春節送禮就送超萌「水果包」禮盒。預購資訊：2025/12/30起，點點心官網開放預購，2026/1/12起依序出貨現貨開賣：2026/1/16起，全台點點心門市限量販售售價：498元/每盒九入裝

