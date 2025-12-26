2026春節機票攻略！易遊網攜手星宇航空獨家7折起，宮古島777元限量搶，避開這幾天出發現省8千。

2026年春節連假長達9天，想出國的心是否已經蠢蠢欲動？易遊網數據顯示買氣大增，現在正是卡位便宜機票的最佳時機，搭配星宇航空獨家優惠，讓你的荷包與心情一起輕鬆起飛 。

隨著時序推進，旅遊愛好者的目光早已鎖定在2026年的長假佈局，受惠於2026年春節連假長達9天的優勢，國人對於海外度假的渴望來到新高點，根據知名旅遊平台易遊網最新的銷售數據顯示，明年春節機票的買氣不僅未受景氣影響，反而較今年大幅成長超過2成，這股強勁的旅遊動能顯示出民眾更願意利用難得的長假安排一趟完整的異國之旅，無論是鄰近的亞洲短程線或是嚮往已久的歐美長程線，都呈現供需熱絡的景象，而在這波搶票大戰中，如何挑選最佳航點並以最划算的價格入手行程，成為所有旅客最關心的話題。

▲韓國釜山旅遊熱度急遽攀升，成為2026春節前十大人氣航點，受供需影響，春節期間釜山票價出現接近翻倍的漲幅，顯示韓國海港城市的觀光魅力持續升溫 / 易遊網

2026春節旅遊十大熱門航點出爐，日本與韓國旅遊需求強勁

深入分析這波春節旅遊的熱門去處，易遊網統計出了十大最具人氣的航點排行，毫無意外地日本依舊是台灣旅客的心頭好，在榜單中強勢佔據了一半的席次，其中東京更是連續多年穩坐冠軍寶座，展現其不可撼動的旅遊霸主地位，緊隨其後的則是曼谷、大阪、首爾與沖繩，值得注意的是韓國旅遊的熱度在今年呈現爆發式成長，不僅首爾躋身前四強，位於南韓的海港城市釜山也成功擠進前十名，這股韓流熱潮直接反映在票價與需求上，首爾春節期間的票價相較於2月中上旬漲幅接近5成，而釜山更出現了接近翻倍的驚人漲幅，這反映出韓國航線在春節檔期的機位供需極為緊俏，建議有意前往韓國體驗冬季風情的旅客務必提早卡位。



▲需求最為旺盛的日本航線，春節機位已幾近飽和，稍微錯開尖峰熱門區間出發，票價可便宜7至8千 / 易遊網

掌握便宜機票秘訣，避開連假尖峰出發日現省8千元

在萬物皆漲的時代，聰明消費成為安排旅遊的關鍵顯學，針對2026年春節票價的波動，易遊網分析指出整體價格與2025年相比並未有顯著調漲，但出發日期的選擇將決定荷包的厚度，以市場需求量最大的東北亞航線為例，票價最高峰集中在2月14日至2月18日這段「無須請假」的黃金區間，中位數票價約落在2萬7千元左右且餘位極其有限，對於想要精省旅費的民眾，易遊網建議採取「以時間換取金錢」的策略，若能將出發日提前至2月12日，或者延後至2月19日之後的假期尾聲，雖然需要搭配幾天特休假，但票價壓力將大幅減輕，與尖峰時段相比大約可省下7千至8千元的可觀價差，這對於價格敏感型的旅客來說無疑是極具吸引力的選擇。



▲春節跟團買氣成長3成，赴日賞雪戲雪的需求顯著，推升日本團依舊蟬聯熱銷冠軍/易遊網

星宇航空獨家促銷開跑，直飛宮古島與鳳凰城成度假新選擇

為了讓旅客能提早佈局2026年的旅遊計畫，易遊網與星宇航空強強聯手推出了「新年星旅程」獨家優惠專案，精選全球22個熱門航點祭出最低7折起的超殺折扣，這次促銷中最受矚目的亮點莫過於星宇航空即將開航的新航點，首先是被譽為「東亞馬爾地夫」的日本宮古島，將於2026年2月12日開啟台北與台中雙點直飛，這座擁有漸層藍夢幻海色與細緻白沙灘的島嶼，飛行時間僅需1.5小時即可抵達，此次促銷來回含稅價最低僅需6608元起，絕對是早春海島度假的高CP值首選，此外星宇航空也將於1月15日開航直飛美國鳳凰城，這對於嚮往美西壯闊沙漠地景、羚羊峽谷與大峽谷的旅客來說是一大福音，來回含稅最低2萬3千元起的價格更是極具競爭力。



▲星宇航空台北直飛鳳凰城即將於明年1月開航，鄰近人氣景點羚羊峽谷，促銷票價含稅免2萬4 / 易遊網

澳洲團免5萬展現高CP值，長程線與東南亞避寒行程受矚目

除了自由行機票買氣旺盛，春節團體旅遊市場同樣表現亮眼，整體買氣較往年成長約3成，對於不想費心規劃行程的旅客來說，易遊網推出的澳洲6日團成為市場黑馬，主打每人含稅4萬6800元起的高CP值價格，讓旅客能以相對親民的預算一次走訪雪梨等經典城市與自然景觀，輕鬆完成一趟南半球避寒之旅，而在短程線方面，日本北海道與東北地區的賞雪行程依舊是銷售冠軍，東南亞的越南與泰國則憑藉著溫暖氣候與頂級度假體驗吸引不少家庭客層，特別是泰國春節團推出免3萬元即可入住芭達雅Villa並享受泰式按摩的奢華行程，精準打中想在過年期間徹底放鬆身心的消費族群。



▲澳洲6日團主打高CP值路線，春節免5萬就能安排一趟長程旅行 / 易遊網

善用易遊網會員日優惠碼，機票訂房折抵預算再精省

為了在新年話題中搶得先機，易遊網不僅推出長效期的優惠，更祭出令人心跳加速的限量搶購活動，想試手氣的民眾務必鎖定1月7日開搶的星宇航空神戶機票，一口價僅需7777元，以及1月23日壓軸登場的宮古島機票777元超狂驚喜價，此外易遊網也持續經營會員回饋機制，每週三、五、日分別訂定為機票、訂房與團旅的狂歡日，只要在活動當日使用易遊網App下單，即可搭配限定折扣碼享有額外折抵，機票與訂房單筆最高現折800元，團體旅遊更可現省4000元，建議正在規劃2026年出國計畫的民眾，不妨善用這些數位工具與優惠時段，為自己的春節假期省下一筆可觀的旅遊基金。



▲星宇航空直飛宮古島明年開航，易遊網獨家促銷價來回含稅最低6,608元起，1月23日再搶777元宮古島機票 / 易遊網

易遊網「星宇航空 新年星旅程」獨家優惠專案

活動時間：即日起至1月23日止

活動內容：



星宇航空精選22個航點推出機票7折起優惠，航線涵蓋日本、東南亞與北美地區。

指定期間購票，可預訂出發日期至2026年5月31日，並加碼抽出台北－安大略來回機票。

另於指定日期推出限量一口價活動，包含神戶機票7,777元，以及宮古島機票777元限量搶購。

訂票資訊：易遊網官網與易遊網App

機票搞定只是第一步，若想進一步了解當地熱門玩法或是省錢的住宿攻略，請參考以下延伸閱讀

推薦閱讀：瀨戶內度假村青凪10週年特別企劃，Logo全新設計、瀨戶內職人聯名限定系列、特別住宿方案超有質感。

推薦閱讀：日本滑雪新玩法！深夜臨時列車限定23天，23：45東京深夜發車，睡一覺醒來就在滑雪場。

推薦閱讀：關西跨年這樣玩！阪神電車推出超值初詣套票，阪神+近鐵一日券1700円，可造訪伊勢、鳥羽和志摩，還加贈生肖擺飾。