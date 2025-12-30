7-11春節福袋130款最低499元！7種價位 18種品項，矮袋鼠氣炸鍋 迪士尼微波爐超狂。

7-11超狂2026年春節福袋搶先看，超過130種款式、7種價位、18種商品、搭配10種人氣IP，499元起就能入手，最高CP值必搶微波爐、氣炸鍋、28吋行李箱。

▲從499元到1999元通通有，7-11春節福袋主打款式多、選擇多，成為每年粉絲關注焦點。（攝影：張人尹）



▲7-11 2026春節福袋提前開賣，集結多款人氣IP與多種價位，一字排開氣勢十足。（攝影：張人尹）

7-11 2026春節福袋17種品項

挑戰最強超商福袋！7-11超狂2026年春節福袋搶先登場，每年7-11春節福袋都在挑戰款式數量、人氣IP、還有抽超大獎項。這次7-11春節福袋在1/7(三)起，於全台門市現貨開賣，一共推出7種價位、18種品項，最低499元起開搶，特別的是搭配10種人氣IP，可愛DINOTAENG矮袋鼠，三麗鷗Kitty與酷洛米，還有迪士尼、史努比、蠟筆小新等角色周邊，窩客島帶粉絲們一次看懂、邊看邊挑。為了讓粉絲們好買、好抽獎，這次7-11總共推出超過130款春節福袋選擇，包含7種價位、搭配10種人氣IP，價位從499元至1999元。其中人氣IP包含超可愛DINOTAENG、拉拉熊，三麗鷗系列、迪士尼等，買福袋有機會抽中特斯拉、黃金等大獎，還有獨立抽獎品項的「歡樂包」有哆啦A夢、蠟筆小新等選項。福袋周邊小物則從收納包款、石墨烯被，更受矚目的是3C系列「微波爐、氣炸鍋、冷暖四用霧化扇」等，通通2000元有找。

▲7-11春節福袋集結DINOTAENG、三麗鷗、迪士尼等10大人氣IP，一次滿足不同粉絲喜好。（攝影：張人尹）



7-11春節福袋499元價位

▲499元春節福袋主打實用系組合，便當盒、泡麵碗、單柄鍋一次到位。（攝影：張人尹）

7-11春節福袋799元、899元價位

▲799元福袋首度推出800mL公仔冰壩杯，外出攜帶更方便。（攝影：張人尹）



▲7-11春節福袋集結DINOTAENG、三麗鷗、迪士尼等10大人氣IP，一次滿足不同粉絲喜好。（攝影：張人尹）





7-11春節福袋999元、1499元價位

▲999元福袋加入滑輪拖車購物袋，春節大量採買也能輕鬆推著走。（攝影：張人尹）



▲499元角色限定折疊收納櫃與公仔存錢筒組合，兼顧收納與收藏價值。（攝影：張人尹）

7-11春節福袋1699元、1999元價位

▲1699元起主打小家電福袋，6公升氣炸鍋搭配可愛IP圖案，實用度再升級。（攝影：張人尹）

▲1999元福袋集結氣炸鍋、微波爐、霧化扇與28吋行李箱，高單價款式成為搶購重點。（攝影：張人尹）

7-11 2026年春節福袋販售資訊

最好入手的499元價位福袋，推出3種商品組合，包含「大頭造型手提袋+可微波不鏽鋼餐盒」以及「燈芯絨拼接托特包+不銹鋼泡麵碗」外出帶便當超實用，同時還有「20cm木紋不沾單柄鍋」，都分別搭配不同IP圖案，還有一款DINOTAENG限定的「絨毛擦手巾+可微波不鏽鋼餐盒」以及「絨毛擦手巾+不銹鋼泡麵碗」，粉絲必收。這次7-11首度推出「800mL公仔冰壩杯」限定福袋周邊，799元可以買到「3way包+800mL公仔冰壩杯」以及「澎軟肩背包+800mL公仔冰壩杯」兩種組合，外出攜帶更方便。899元價位則有超搶手的「石墨烯被」，各IP角色都有對應的石墨烯被福袋，讓粉絲們過冬保暖超實用。999元福袋包含「滑輪拖車購物袋+800mL公仔冰壩杯」組合，購物袋附輪子，春節採買超方便。此外還有「折疊收納櫃+頸枕毯」也是999元，增加居家實用性。1499元價位的福袋，則有3款角色限定的「折疊收納櫃+公仔存錢筒」，有DINOTAENG、拉拉熊、哆啦A夢、蠟筆小新角色限定推出。1699元起的福袋則以小家電為主，1699元福袋「6公升液晶螢幕氣炸鍋」，超大容量還有萌系IP圖案，讓粉絲們更期待烹飪吃大餐。1999元福袋則有4種款式，包含廚房必備小家電「6公升液晶螢幕氣炸鍋、20L機械式微波爐」、多功能「冷暖四用霧化扇」，還有粉絲必搶「美國旅行者28吋行李箱」有上掀款、寬把手款兩種設計，不只實用度大加分，更好推、好放，是粉絲們必搶的高CP值福袋。

販售期間：2026/1/7(三) 0:00起

販售方式：全台7-11門市現貨開賣



開運福袋、OPENPOINT APP 限定款抽獎獎項：



頭獎：3名 Tesla MODEL Y（合計約570萬元）

貳獎：2名甜蜜約定5兩黃金（市售價160萬元）

參獎：1名精品 KELLY包（市售價99萬）

特別獎：2026 國際棒球賽事東京賽事門票4組，1人中獎2人同行（價值 126 萬）

歡樂包抽獎獎項：



哆啦A夢款抽獎獎項：抽10名哆啦A夢黃金墜飾（價值24,800元/名）

蠟筆小新款抽獎獎項：10名2萬點 OPENPOINT 點數，合計總價20萬元。





7-11 2026年春節福袋款式攻略

7-11春節福袋499元價位內容

大頭造型手提袋+可微波不鏽鋼餐盒

燈芯絨拼接托特包+不銹鋼泡麵碗

20cm木紋不沾單柄鍋

絨毛擦手巾+可微波不鏽鋼餐盒（DINOTAENG限定）

絨毛擦手巾+不銹鋼泡麵碗（DINOTAENG限定）

7-11春節福袋799元價位內容

3way包+800mL公仔冰壩杯



澎軟肩背包+800mL公仔冰壩杯



7-11春節福袋899元價位內容

石墨烯被



7-11春節福袋999元價位內容

滑輪拖車購物袋+800mL公仔冰壩杯



折疊收納櫃+頸枕毯



造型布偶面紙套+頸枕毯（DINOTAENG限定）



7-11春節福袋1499元價位內容

折疊收納櫃+公仔存錢筒



造型公仔存錢筒+造型抱枕毯（DINOTAENG限定，1/21開賣）



7-11春節福袋1699元價位內容

6公升液晶螢幕氣炸鍋（拉拉熊、哆啦A夢、蠟筆小新）



7-11春節福袋1999元價位內容

6公升液晶螢幕氣炸鍋（奇奇蒂蒂、酷洛米馬年造型）



美國旅行者28吋行李箱



20L機械式微波爐



冷暖四用霧化扇





看更多7-11春節福袋必買推薦

▲7-11春節福袋集結DINOTAENG、三麗鷗、迪士尼等10大人氣IP，一次滿足不同粉絲喜好。（攝影：張人尹）



▲7-11春節福袋集結，1999元價位微波爐。（攝影：張人尹）



▲7-11春節福袋，1499元角色限定折疊收納櫃。（攝影：張人尹）

