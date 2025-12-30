7-11春節福袋130款最低499元！7種價位 18種品項，矮袋鼠氣炸鍋 迪士尼微波爐超狂。

7-11超狂2026年春節福袋搶先看，超過130種款式、7種價位、18種商品、搭配10種人氣IP，499元起就能入手，最高CP值必搶微波爐、氣炸鍋、28吋行李箱。挑戰最強超商福袋！7-11超狂2026年春節福袋搶先登場，每年7-11春節福袋都在挑戰款式數量、人氣IP、還有抽超大獎項。這次7-11春節福袋在1/7(三)起，於全台門市現貨開賣，一共推出7種價位、18種品項，最低499元起開搶，特別的是搭配10種人氣IP，可愛DINOTAENG矮袋鼠，三麗鷗Kitty與酷洛米，還有迪士尼、史努比、蠟筆小新等角色周邊，窩客島帶粉絲們一次看懂、邊看邊挑。
7-11 2026春節福袋17種品項為了讓粉絲們好買、好抽獎，這次7-11總共推出超過130款春節福袋選擇，包含7種價位、搭配10種人氣IP，價位從499元至1999元。其中人氣IP包含超可愛DINOTAENG、拉拉熊，三麗鷗系列、迪士尼等，買福袋有機會抽中特斯拉、黃金等大獎，還有獨立抽獎品項的「歡樂包」有哆啦A夢、蠟筆小新等選項。福袋周邊小物則從收納包款、石墨烯被，更受矚目的是3C系列「微波爐、氣炸鍋、冷暖四用霧化扇」等，通通2000元有找。
7-11春節福袋499元價位最好入手的499元價位福袋，推出3種商品組合，包含「大頭造型手提袋+可微波不鏽鋼餐盒」以及「燈芯絨拼接托特包+不銹鋼泡麵碗」外出帶便當超實用，同時還有「20cm木紋不沾單柄鍋」，都分別搭配不同IP圖案，還有一款DINOTAENG限定的「絨毛擦手巾+可微波不鏽鋼餐盒」以及「絨毛擦手巾+不銹鋼泡麵碗」，粉絲必收。
7-11春節福袋799元、899元價位這次7-11首度推出「800mL公仔冰壩杯」限定福袋周邊，799元可以買到「3way包+800mL公仔冰壩杯」以及「澎軟肩背包+800mL公仔冰壩杯」兩種組合，外出攜帶更方便。899元價位則有超搶手的「石墨烯被」，各IP角色都有對應的石墨烯被福袋，讓粉絲們過冬保暖超實用。
7-11春節福袋999元、1499元價位999元福袋包含「滑輪拖車購物袋+800mL公仔冰壩杯」組合，購物袋附輪子，春節採買超方便。此外還有「折疊收納櫃+頸枕毯」也是999元，增加居家實用性。1499元價位的福袋，則有3款角色限定的「折疊收納櫃+公仔存錢筒」，有DINOTAENG、拉拉熊、哆啦A夢、蠟筆小新角色限定推出。
7-11春節福袋1699元、1999元價位1699元起的福袋則以小家電為主，1699元福袋「6公升液晶螢幕氣炸鍋」，超大容量還有萌系IP圖案，讓粉絲們更期待烹飪吃大餐。1999元福袋則有4種款式，包含廚房必備小家電「6公升液晶螢幕氣炸鍋、20L機械式微波爐」、多功能「冷暖四用霧化扇」，還有粉絲必搶「美國旅行者28吋行李箱」有上掀款、寬把手款兩種設計，不只實用度大加分，更好推、好放，是粉絲們必搶的高CP值福袋。
7-11 2026年春節福袋販售資訊
販售期間：2026/1/7(三) 0:00起
販售方式：全台7-11門市現貨開賣
開運福袋、OPENPOINT APP 限定款抽獎獎項：
- 頭獎：3名 Tesla MODEL Y（合計約570萬元）
- 貳獎：2名甜蜜約定5兩黃金（市售價160萬元）
- 參獎：1名精品 KELLY包（市售價99萬）
- 特別獎：2026 國際棒球賽事東京賽事門票4組，1人中獎2人同行（價值 126 萬）
歡樂包抽獎獎項：
- 哆啦A夢款抽獎獎項：抽10名哆啦A夢黃金墜飾（價值24,800元/名）
- 蠟筆小新款抽獎獎項：10名2萬點 OPENPOINT 點數，合計總價20萬元。
7-11 2026年春節福袋款式攻略
7-11春節福袋499元價位內容
- 大頭造型手提袋+可微波不鏽鋼餐盒
- 燈芯絨拼接托特包+不銹鋼泡麵碗
- 20cm木紋不沾單柄鍋
- 絨毛擦手巾+可微波不鏽鋼餐盒（DINOTAENG限定）
- 絨毛擦手巾+不銹鋼泡麵碗（DINOTAENG限定）
7-11春節福袋799元價位內容
- 3way包+800mL公仔冰壩杯
- 澎軟肩背包+800mL公仔冰壩杯
7-11春節福袋899元價位內容
- 石墨烯被
7-11春節福袋999元價位內容
- 滑輪拖車購物袋+800mL公仔冰壩杯
- 折疊收納櫃+頸枕毯
- 造型布偶面紙套+頸枕毯（DINOTAENG限定）
7-11春節福袋1499元價位內容
- 折疊收納櫃+公仔存錢筒
- 造型公仔存錢筒+造型抱枕毯（DINOTAENG限定，1/21開賣）
7-11春節福袋1699元價位內容
- 6公升液晶螢幕氣炸鍋（拉拉熊、哆啦A夢、蠟筆小新）
7-11春節福袋1999元價位內容
- 6公升液晶螢幕氣炸鍋（奇奇蒂蒂、酷洛米馬年造型）
- 美國旅行者28吋行李箱
- 20L機械式微波爐
- 冷暖四用霧化扇