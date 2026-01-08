走路 15 分鐘就到！新北貢寮落羽松交通懶人包，雙溪追火車最佳拍攝點公開。

冬日的陽光灑落在貢寮的山海之間，將落羽松染上了溫暖的金黃色調。這是一場屬於季節的限時邀約，邀請旅人搭上火車，在雙溪的鐵道旁與靜謐森林中，感受北台灣最療癒的慢活步調。

隨著時序進入深冬與初春交替之際，北台灣的自然畫布悄悄換上了新妝，位於新北市東北角的貢寮與雙溪一帶，正迎來一年之中最燦爛的視覺饗宴，不同於都會區的喧囂，這裡擁有一種能夠讓靈魂慢下來的魔力，特別是當冷氣團過後，原本翠綠的枝頭開始染上金黃、橘紅的漸層色調，那種屬於季節限定的療癒美景，正在向渴望遠離塵囂的旅人招手，這是一場關於光影、色彩與鐵道記憶的深度旅行，值得您在週末假期帶著家人或伴侶，親自走進這幅天然的油畫之中。



▲貢寮環保公園內動線平緩順暢，落羽松林蔭沿步道延伸，適合漫步或騎乘自行車穿梭其間

貢寮環保公園落羽松林與水岸倒影交織的夢幻畫卷

如果說秋天是蕭瑟的，那麼貢寮的冬天則是溫暖而絢爛的，隱身在貢寮區公所後方的貢寮環保公園，是許多內行玩家私藏的散步地圖，這裡擁有廣達數公頃的開闊腹地，不僅保留了原始的自然地貌，更經過精心規劃，打造出平緩舒適的步道系統，遊客只需從貢寮車站步行約15分鐘即可抵達，當您踏入園區，首先映入眼簾的是大片落羽松林，它們沿著砌石水道與生態池畔錯落生長，隨著季節更迭，原本蓊鬱的綠葉逐漸轉為耀眼的金黃色，再過渡到深沉的紅褐色，陽光穿透樹梢灑落在草地上，形成斑駁迷人的光影，若是天氣晴朗，平靜的水面更會倒映出整片色彩斑斕的樹影，宛如置身於歐洲莊園般的明信片場景，這裡沒有過多的人工雕琢，只有最純粹的蟲鳴鳥叫與風聲，非常適合在此鋪上野餐墊，享受一段無所事事的午後時光。



▲貢寮環保公園內開闊草地與林蔭交織，營造出悠閒漫遊氛圍

串聯雙溪落羽松秘境的低碳旅遊與YouBike單車路線

想要更深度體驗山城之美，單純的定點打卡或許還不夠過癮，新北市政府近年來積極推動漫遊山海線的低碳旅遊模式，將散落在貢寮與雙溪之間的珍珠景點串聯起來，對於喜愛戶外運動的旅人來說，最推薦的方式莫過於騎乘 YouBike 穿梭其間，您可以選擇從貢寮環保公園出發，沿著規劃完善的單車動線，一路騎向位於雙溪的牡丹落羽松秘境，沿途的風景隨著踏板的轉動而流動，時而經過純樸的聚落，時而穿過靜謐的田野，這種時速15公里的慢旅行，讓您有機會看見開車時容易錯過的細節，呼吸著清新的空氣，感受東北角特有的濕潤微風，這不僅是一趟視覺的旅行，更是一次身體與心靈的深呼吸，且兩地之間交通接駁便利，結合火車與單車的綠色運具，讓這趟旅程既環保又充滿樂趣。



▲騎乘自行車至雙溪牡丹落羽松秘境，感受休閒漫遊之深度旅行

鐵道迷必訪的牡丹車站攝影點與火車穿梭落羽松絕景

離開了貢寮的開闊，來到位於雙溪火車站與牡丹火車站之間的雙溪牡丹落羽松秘境，這裡則呈現出另一種截然不同的氛圍，這片土地原是台鐵改道後留下的閒置腹地，如今已蛻變成一座充滿生態生機的隱藏版花園，園區內種植了數量壯觀的落羽松，並特別設置了友善的高架觀景平台，讓遊客可以穿梭在樹冠層之間，以不同的視角欣賞這片森林，而這裡最讓攝影愛好者瘋狂的亮點，莫過於它緊鄰著現行的台鐵軌道，每當火車呼嘯而過，紅白相間的普悠瑪號或是流線型的太魯閣號，在筆直挺立、枝條分明的落羽松林間穿梭，現代工業的剛硬與自然景觀的柔美形成強烈對比，在冬日暖陽的映照下，構成一幅張力十足的絕美畫面，這也讓此處成為北台灣鐵道迷必訪的夢幻拍攝點，無論是靜態的風景攝影或是動態的火車追焦，都能在此獲得極大的滿足。



▲雙溪牡丹落羽松秘境內近距離捕捉列車與落羽松交織畫面

新北親子景點推薦與季節限定的自然療癒體驗

無論是貢寮環保公園的親子友善大草皮，還是雙溪秘境的生態觀察廊道，這條旅遊路線都極為適合全家大小一同出遊，園區在規劃時充分考慮了人與自然的共融，保留了濕地與生物棲息空間，讓孩子們在欣賞美景的同時，也能上一堂生動的自然生態課，目前正值落羽松轉色的最佳觀賞期，從1月開始，樹葉的顏色變化將最為豐富層次，新北市觀光旅遊局也特別推薦民眾把握這短暫的季節限定美景，放下手中的3C產品，搭上火車來到貢寮與雙溪，讓雙眼被大自然的色彩填滿，這不僅是一趟旅行，更是一次為身心靈充電的療癒過程，想了解更多即時的花況與交通資訊，建議出發前可先查詢新北市觀光旅遊網或新北旅客臉書專頁，為自己安排一場最難忘的冬日漫遊。



▲雙溪牡丹落羽松秘境褪去葉色的落羽松，樹幹與枝條在光影映照下營造出寧靜的冬日氛圍

季節限定自然療癒美景 貢寮環保公園落羽松林

活動時間： 現正值最佳觀賞期（秋冬季節限定）

活動內容： 觀賞金黃落羽松、漫遊山海線低碳旅遊（結合鐵道、公車與自行車）、拍攝火車與落羽松交織畫面

地點： 貢寮環保公園（貢寮區公所後方）、雙溪牡丹落羽松秘境（雙溪站與牡丹站之間）

鐵道迷漫遊（火車＋步行）

最輕鬆的懶人玩法，不用擔心塞車，沿途還能欣賞東北角鐵道風光。

前往貢寮環保公園： 搭乘台鐵至「貢寮車站」下車，步行約 15 分鐘即可抵達位於區公所後方的公園 。

前往雙溪牡丹落羽松秘境： 秘境位於「雙溪火車站」與「牡丹火車站」之間，可選擇其中一站下車前往 。

單車追風透氣（火車＋YouBike）

這是官方最推薦的深度玩法，可以串聯兩個景點，沿途欣賞田野風光。

路線規劃： 您可以在「雙溪落羽松秘境」租借 YouBike，一路騎行至「貢寮環保公園」（反向亦可）。

優點： 兩地之間設有 YouBike 站點，透過綠色運具連接遊憩據點，是體驗漫遊山海線的最佳方式 。

綜合綠色旅遊

除了鐵路與自行車，當地也有公車系統連接各個遊憩據點，適合不想走路或騎車的長輩與親子遊客 。

小提醒： 由於雙溪牡丹落羽松秘境緊鄰台鐵軌道 ，搭乘火車前往本身就是一種享受，建議出發前先查詢台鐵時刻表，安排最順暢的班次。

拍完了夢幻的森林鐵道美照，不妨繼續沿著軌道探訪周邊的百年山城，在古樸的巷弄間尋找更多旅行的驚喜

