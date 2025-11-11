新北三大景點「淡水漁人碼頭、猴硐聚落、美術館」入選觀光100亮點，新北人拍起來。

新北市榮獲「最佳國旅創新獎」，以淡江大橋、漁人碼頭、猴硐聚落與美術館三大亮點入選觀光100，展現城市工程與文化魅力。

新北市在交通部觀光署公布的「第2屆觀光100亮點」評選中表現亮眼，以「淡水漁人碼頭及淡江大橋」、「三貂嶺猴硐百年聚落」及「新北市美術館」三大景點入選全台百大觀光亮點。其中「淡水漁人碼頭及淡江大橋」更奪下「最佳國旅創新獎」，展現新北市在城市發展中結合創新工程美學與觀光旅遊的成功實踐。

▲淡水漁人碼頭為北台灣濱海觀光核心，結合夕陽美景、情人橋與藍色公路，營造浪漫港灣氛圍



淡江大橋串聯八里與淡水 打造北台灣海岸新地標

淡江大橋橫跨淡水河出海口，連結八里與淡水兩岸，讓北台灣海岸觀光廊帶更加便捷。橋體以優雅的線條構築現代感設計，與淡水漁人碼頭的浪漫夕陽海景相互輝映，成為兼具工程與美學的城市象徵。



未來淡江大橋完工通車後，將有效分流假日車潮，讓旅客能更輕鬆遊賞淡水、八里與台北港區，同時串聯桃園國際機場、基隆港等交通節點，形成「機場—淡水—港區」的觀光新軸線。新北市也將配合橋梁啟用推出系列行銷活動，結合在地商圈、旅宿與餐飲優惠，打造北台灣最具魅力的山海旅遊路線。

▲江大橋完工示意圖。其優雅的線條設計展現了現代工程美學

百年聚落與古道相映 「三貂嶺猴硐」展現懷舊與創新

「三貂嶺猴硐百年聚落」以礦業歷史與鐵道文化聞名，透過修復老屋與串聯淡蘭古道，將百年礦城轉化為具有人文深度的旅遊勝地。新北市政府推動的「雙百年環線」計畫，將猴硐、三貂嶺與牡丹等聚落串聯成「三牡猴雙百年聚落」，讓旅客在鐵道聲中感受舊時礦鄉的風華與自然步道的靜謐，體驗過往與現代交織的旅程。

▲新北市「雙百年環線」將猴硐、三貂嶺、牡丹等百年聚落串聯為「三牡猴雙百年聚落」，交織百年鐵道與淡蘭古道，展現獨特在地風貌

新北市美術館融合自然與藝術 成為河岸文化新焦點

位於鶯歌溪與大漢溪匯流處的新北市美術館，以銀白色外觀與「蘆葦隨風」設計概念著稱，展現河岸自然與建築美學的平衡。外牆以高低錯落的線條營造自然韻律，象徵文化在地景之間流動。館內不僅展示多元當代藝術，更成為鶯歌地區的文化地標，吸引國內外旅客前來欣賞藝術與自然共融的景緻。

▲新北市美術館以銀白色的建築坐落在鶯歌溪與大漢溪匯流處的新生地，取三鶯河岸地帶常見的蘆葦做為設計元素，外牆以高低錯落的管狀線條形塑出蘆葦隨風搖曳的意象

持續推動創新旅遊 展現新北山海城市魅力

新北市觀光旅遊局表示，未來將持續整合交通建設、數位導覽與特色觀光活動，打造更具國際吸引力的旅遊廊帶。從浪漫的淡水海景到富文化底蘊的山城聚落，再到結合藝術與自然的美術館，新北以創新思維帶動城市觀光升級，讓更多旅客看見山與海共構的城市新魅力。

▲新北市觀光旅遊局莊榮哲副局長（圖左）向交通部觀光署署長陳玉秀及現場觀光旅遊同業與媒體介紹新北特色景點與觀光亮點

新北榮獲「最佳國旅創新獎」暨入選觀光100亮點

