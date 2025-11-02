新北淡水—哈囉川味｜人均三百高性價比熱炒 料多實在百元炒飯炒麵必點｜沙崙路、沙崙夜市、滬尾砲台、漁人碼

在淡水唸了四年書，往沙崙跑的次數大概一隻手數得出來，如果不是想來晃晃2019年新開幕的「滬尾藝文休閒園區」，可能也不會再有機會踏入這裡，當然也不會嚐到這間熱炒店「哈囉川味」。

假日百貨的餐廳在沒有預訂的情況下，總是一位難求，於是朋友提議可以在附近找適合的餐廳。原本看到這間「哈囉川味」覺得店名實在不是很吸引人，但有鑑於網路評價不錯的關係，便決定試試，沒想到是出乎意料的好吃又高性價比，推薦給住在淡水一帶的居民。

「哈囉川味」位於淡水漁人碼頭一帶，從輕軌漁人碼頭站走來大概十五分鐘腳程，對巷則是僅有週五週日才營業的沙崙夜市，吃飽後去逛逛也挺不錯的；另外往沙崙隧道方向大概兩百公尺處有一個佳美停車場，自駕過來也算方便，只是要留意一下假日是否還有車位。

用餐時間六點多抵達，店裡座無虛席，看起來是住在附近的熟客居多，建議多人用餐要事先訂位。

我們這組客人是待到閉店時間，所以才有機會拍到空景，不然店內的熱鬧氣氛絲毫不輸台北市鬧區；而座位部分就是家庭溫馨感的的圓桌跟方桌，店員都是婆婆阿姨，很是親切。

▲三鮮炒麵 $90

這道炒麵一上桌，讓我忍不住再看了一次菜單確認價格，不到百元的料多炒麵，實在不曉得有什麼賺頭。

裡頭有蝦仁、豬肝、魚塊、蔬菜等食材，鑊氣十足，油麵也還保有些口感，不會太過軟爛，這份量一個人吃絕對有飽足感，點一些合菜多人分食，也是很不錯的主食選擇。

▲紹子烘蛋 $140

我個人沒有很喜歡勾芡，所以紹子烘蛋沒有長在我的審美上，但整體份量跟口味都不錯，蛋白質也滿夠。

▲蔥爆牛肉$200

一大盤軟嫩又大片的牛肉不到兩百元，調味一樣家常，有鑊氣也不過鹹，很下飯很滿足。

▲水蓮$120

清爽沒負擔的炒蔬菜，水蓮爽脆不過老。

▲蚵仔酥$280

有沒有人跟我一樣，到熱炒店必點蚵仔酥跟炸龍珠，這可是下酒的絕佳聖品。

但蚵仔酥的品質其實滿參差不齊，有些裹粉過厚，有些則是油溫沒控好油感很重，但「哈囉川味」的蚵仔酥算是中上表現，又熱又酥，蚵仔也很飽滿。

▲生煎豬肝$180

如果熱炒有煎豬肝，我也絕對是必點。

由於厚切加上火侯得宜，所以是我最愛的脆軟口感；調味部分，吃得出來有蕃茄醬的酸甜滋味，帶有些醬油或蠔油的鹹香，算是挺新奇的嘗試。建議趁熱吃，不然放涼之後油感會比較強。

▲酸菜肚片湯 $150

又是一道料多實在的菜色，勺起是滿滿的酸菜跟豬肚，三人分絕對還綽綽有餘。不僅用料不手軟，味道也沒在馬乎，豬肚清理乾淨無腥味。

我們一行五個人平均餐費不到兩百五，光是隨便在外面吃飯就很容易超過這個價格，更不用說是在台北熱炒店，人均消低於五百幾乎是不可能。在寫文章的同時，不禁又想再次讚嘆「哈囉川味」的高性價比了。

哈囉川味

地址：新北市淡水區沙崙路195號

電話：02-2805-5796

營業時間：11:00-13:30、17:00-20:30（周一公休）

※備註：僅收現金

（用餐日期：2025/3）



