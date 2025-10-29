《新北新莊》來福咖啡Laifu coffee│丹鳳站巷弄裡的文青咖啡館

咖啡：來福咖啡Laifu coffee

地址：新北市新莊區建安街40巷22號

電話：--

營業時間：13:00~18:00/周末11:00~19:00

FB：https://www.facebook.com/laifucoffee

IG：https://www.instagram.com/laifu_coffee/

在南新莊的丹鳳這邊一直少有我自己喜愛的咖啡館，最近發現這間正好符合我的愛好，帶有老咖啡館那種手作溫度與文青個性，舒適又自在的氛圍還有好咖啡跟甜點，好適合想找地方看書的假日午後！在巷弄裡的來福咖啡Laifu其實也才開業沒幾年，早期是跑市集出身，2021年落腳南新莊的現址，慢慢扎根成了這一代的社區咖啡。

一進店內就是它們的吧台區，可以看到桌上很多哩哩叩叩的小東西，特別的有人味，象徵著店主人的性格與喜好，也有販售一些小物，來福咖啡使用的是很美的綠色la marzocco咖啡機，擺著板子貼上便利貼標註今日販售甜點，他們現在很有名的就屬鮮奶油蛋糕和戚風蛋糕，當天還有兩款巴斯克乳酪蛋糕、達克瓦茲和提拉米蘇。

來福咖啡在轉角開了很大的落地窗，加上大片的窗戶讓室內採光挺好的，這樣的咖啡小店都是由一到兩人在運營，吧檯內的機具往往會隨著開業時間慢慢變得複雜，卻能在這裡看見店主人的成長歷程和生活故事。

來福咖啡的店內座位有不少適合來做功課看書或工作的小區域，雖不是那種設計師做的整體高大上裝潢空間，但卻有那種逐步改造裝飾的用心與溫度，有和式座位也有我這次坐的小沙發區，還有各種文玩具小物點綴以及懷舊單品的呈現，對我來說特別的親近和放鬆，這種才是我會常常回訪的日常咖啡館。

鹿野紅烏龍(NT.180，可回沖一次)，來福咖啡使用的茶具很有質感，連同托盤一起上桌，不過咖啡館的茶總是價格貴些。

從店內的咖啡品項就能看出一間店對於咖啡專業著墨的多寡，來福咖啡提供的義式咖啡從基本功的濃縮到各式比例的小白、拿鐵、短笛都有，還有SOE，應該對於大部分奶咖的愛好者都能滿足，熱愛手沖的也有不少豆單。

這天甜點點了一個黑芝麻巴斯克乳酪蛋糕(NT.180)和一個草莓達克瓦茲(NT.120)，放在一起倒像是一個甜點組合的擺盤，黑芝麻雖然看起來顏色深但味道卻沒這麼濃厚，乳酪味更明顯些，口感介於流心和正常巴斯克之間，達克瓦茲也還不錯，這次少點了他們招牌的威士忌提拉米蘇，下次定要來試試。

