板橋區美食江子翠咖啡！蚓珈琲神祕巷口二樓老宅公寓居家風咖啡。

2025-12-09 09:49文字：小虎食夢網 

蚓珈琲(fb粉絲團):新北市板橋區雙十路二段116號正陽骨科後方2樓，電話: 02 2258 0050，營業時間:12:00-19:00(星期五六日到22:00

 

老有來板橋江子翠的朋友問我，有沒有咖啡廳離捷運站近，安靜，咖啡、甜點都好吃，最好也不要太貴...以前，我總會叫這類人去麥當勞、摩斯、星巴克反正這附近很齊全而且很近。事實上江子翠周邊其實蠻多個人覺得不錯的咖啡店，雖然我寫的不多。這家「蚓珈琲」在這一帶開了有多久，我就望了有多久，因為找不到門上去....。結論:康寶藍(冰的打發鮮乳油+濃縮）好喝的讓人睡意全消；日式蛋沙拉可頌，感覺是加了鮮奶油的蛋沙拉，剛烤好的可頌夠酥，好吃得亂七八糟；蜂蜜冰淇淋布丁可以跳過，下次想試烤糖脆脆重乳酪。

 

 蚓珈琲位於雙十路和莊敬路口的對面，是我回家必經之路，常常在等紅綠燈的時候，看著、猜著、懷疑著，這家的門到底在什麼地方....後來才知原來是在後面的巷子裡...。好吧，也算是帶點神祕感的咖啡店。

 繞到建築物的正後方(可以從錢都旁的巷子走進來)，就會看到一條很細的窄巷...上面有「蚓珈琲」logo，是說為什麼我早前一直沒看到.......。

 

 店裡的空間比外觀和想像來的大上許多，前半段有一點居家風，最前面靠近窗戶還有一區日式風格的座位區，那窗戶看下去便是我常常站的雙十路及莊敬路口的紅綠燈。

 後半段是更悠閒的居家陽台風，還放著幾張像是懶骨頭的沙發座椅，一整個感覺很放空。

 中間還擺放著一奇看起來有一點年紀的鋼琴， 不知道老闆會不會在比較沒客人時露上一手?又或是固定的時間，有音樂表演? 

 低宵一杯飲品，在台灣的咖啡廳好像已經是常態了，飲品外帶或續杯都是少30元。看起來是家有店狗的咖啡館，期待下次有機會遇到杯狗。

 手沖、其他咖啡及飲品的價位也算是還合理，重點是離捷運也很近，平日也相對安靜。店裡的咖啡豆都是自家烘焙。

甜點和輕食每日都會有些許的不同，可是我最想吃的重乳酪居然完售....。

 

 康寶藍150元(冰的打發鮮乳油+濃縮），前段是濃厚的濃縮苦香，接著是化解咖啡苦的打發鮮奶油甜，好喝的讓人睡意全消，搞不好這個比拿鐵對我的味與胃耶，好喝到我三兩口就喝光，立馬加點了一杯。下次，看到那些咖啡店有這一品，我一定也要點來喝喝看。

日式蛋沙拉可頌160元，身為可頌粉必需這個可頌挺好吃的，口感端比較偏酥軟，香卻不會太過於油膩，感覺是加了鮮奶油的蛋沙拉，配合加烤過的可頌油酥香，我連一口水也沒配，就涮嘴的吃完，真心好吃得亂七八糟。 

蜂蜜冰淇淋布丁190元，沒有不好吃，但就是一般中規中矩的布丁，可以跳過。

 

