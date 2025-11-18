新北北海溫泉洲際酒店開箱！每間房都能泡湯、首創房內鐵板燒，無邊際泳池與浪漫教堂，金山唯一奢華溫泉住宿。

全台第三家洲際酒店「新北北海溫泉洲際酒店」開幕，全館211間客房配獨立泡湯池，餐飲精選金山在地美食，設有無邊際泳池與婚禮教堂，打造北海岸頂級度假新選擇。
北海岸迎來首家國際級奢華溫泉度假酒店「新北北海溫泉洲際酒店」（InterContinental New Taipei Hot Spring），主打金山百年歷史特色的氯化物硫酸鹽泉。全館211間客房均配備獨立泡湯池，總統套房更首創房內私廚鐵板燒服務，打造極致奢華體驗。早餐匯聚各式金山人氣美食，旅人無需排隊即可輕鬆品嚐在地小吃，是追求高品質度假的北海岸最佳住宿選擇。
▲台灣第三間洲際酒店「新北北海溫泉洲際酒店」插旗新北金山。（新北北海溫泉洲際酒店提供）
「新北北海溫泉洲際酒店」為台灣第三家洲際酒店、亦是IHG洲際酒店集團在台灣首座溫泉度假酒店。園區由主館與別館組成，入口迎賓處可見朱銘太極系列《單鞭下勢》兩米高雕塑，整體空間設計融入「蹦火仔」傳統漁法、老梅石槽與小卷船集魚燈等金山意象，並由燈光詩人賴雨農以光影營造如霧氣流動的氛圍，為建築增添兼具沉穩與靈動的北海岸氣息。
▲「新北北海溫泉洲際酒店」大廳融合金山意象，右側牆面象徵蹦火仔。（攝影：楊婷雅）
「新北北海溫泉洲際酒店」全客房標配獨立泡湯池
「新北北海溫泉洲際酒店」規劃主館與別館、合計 211 間客房，豪華房、單臥套房、映岫套房、總統套房皆採日式洋禪風設計，並且所有客房標配獨立泡湯池、陽台、雙洗手台、BYREDO沐浴備品。旅人在房內即可舒適享受滋潤保濕的「氯化物硫酸鹽泉」，泡湯同時眺望山景綠意；其中三間套房更是全台首創，可在房內直接享用鐵板燒料理，打造專屬奢華私廚體驗。
▲「新北北海溫泉洲際酒店」全客房標配獨立泡湯池。（攝影：楊婷雅）
「新北北海溫泉洲際酒店」首創在總統套房享用鐵板燒
總統套房是「新北北海溫泉洲際酒店」的一大亮點，也是新北市國際酒店最大坪數、全台前三大總統套房，室內外空間共 115 坪，牌價 88 萬元。套房規劃寬敞客廳、臥室、獨立湯池及鐵板燒料理檯，並附專屬戶外泳池，刷新台灣奢華住宿新高度；「新北北海溫泉洲際酒店」總統套房不僅適合奢華酒店控入住，也非常適合舉辦聚會活動。
▲「新北北海溫泉洲際酒店」長廊天花板打造蹦火仔意象。（攝影：楊婷雅）
「新北北海溫泉洲際酒店」早餐、中餐廳介紹
同場加映：台中勤美洲際酒店
