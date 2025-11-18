新北北海溫泉洲際酒店開箱！每間房都能泡湯、首創房內鐵板燒，無邊際泳池與浪漫教堂，金山唯一奢華溫泉住宿。

全台第三家洲際酒店「新北北海溫泉洲際酒店」開幕，全館211間客房配獨立泡湯池，餐飲精選金山在地美食，設有無邊際泳池與婚禮教堂，打造北海岸頂級度假新選擇。

北海岸迎來首家國際級奢華溫泉度假酒店「新北北海溫泉洲際酒店」（InterContinental New Taipei Hot Spring），主打金山百年歷史特色的氯化物硫酸鹽泉。全館211間客房均配備獨立泡湯池，總統套房更首創房內私廚鐵板燒服務，打造極致奢華體驗。早餐匯聚各式金山人氣美食，旅人無需排隊即可輕鬆品嚐在地小吃，是追求高品質度假的北海岸最佳住宿選擇。

▲台灣第三間洲際酒店「新北北海溫泉洲際酒店」插旗新北金山。（新北北海溫泉洲際酒店提供）

▲「新北北海溫泉洲際酒店」入口展示朱銘太極系列作品《單鞭下勢》。（攝影：楊婷雅）

「新北北海溫泉洲際酒店」融合金山人文意象

「新北北海溫泉洲際酒店」為台灣第三家洲際酒店、亦是IHG洲際酒店集團在台灣首座溫泉度假酒店。園區由主館與別館組成，入口迎賓處可見朱銘太極系列《單鞭下勢》兩米高雕塑，整體空間設計融入「蹦火仔」傳統漁法、老梅石槽與小卷船集魚燈等金山意象，並由燈光詩人賴雨農以光影營造如霧氣流動的氛圍，為建築增添兼具沉穩與靈動的北海岸氣息。

▲「新北北海溫泉洲際酒店」大廳融合金山意象，右側牆面象徵蹦火仔。（攝影：楊婷雅）

「新北北海溫泉洲際酒店」全 客房標配獨立泡湯池

「新北北海溫泉洲際酒店」規劃主館與別館、合計 211 間客房，豪華房、單臥套房、映岫套房、總統套房皆採日式洋禪風設計，並且所有客房標配獨立泡湯池、陽台、雙洗手台、BYREDO沐浴備品。旅人在房內即可舒適享受滋潤保濕的「氯化物硫酸鹽泉」，泡湯同時眺望山景綠意；其中三間套房更是全台首創，可在房內直接享用鐵板燒料理，打造專屬奢華私廚體驗。

▲「新北北海溫泉洲際酒店」全客房標配獨立泡湯池。（攝影：楊婷雅）

「新北北海溫泉洲際酒店」 首創在總統套房享用鐵板燒

總統套房是「新北北海溫泉洲際酒店」的一大亮點，也是新北市國際酒店最大坪數、全台前三大總統套房，室內外空間共 115 坪，牌價 88 萬元。套房規劃寬敞客廳、臥室、獨立湯池及鐵板燒料理檯，並附專屬戶外泳池，刷新台灣奢華住宿新高度；「新北北海溫泉洲際酒店」總統套房不僅適合奢華酒店控入住，也非常適合舉辦聚會活動。

▲「新北北海溫泉洲際酒店」總統套房共 115 坪，是新北市國際酒店最大套房。（攝影：楊婷雅）



▲「新北北海溫泉洲際酒店」首創在總統套房即可享鐵板燒料理。（攝影：楊婷雅）

「新北北海溫泉洲際酒店」140坪大眾湯池，療癒身心

金山溫泉是北海岸珍貴的自然資源，「新北北海溫泉洲際酒店」引入的「氯化物硫酸鹽泉」兼具保溫滋潤與舒緩修復效果。房內皆設有私人湯池，旅人可在完全私密的空間中自在泡湯；別館的男女大眾湯池「望雲」與「望谷」各自位於不同樓層，單層 140 坪的寬敞空間搭配落地玻璃景觀，讓身心在蒸氣中徹底放鬆。泡湯後，還能來一枝在地知名「春一枝」水果冰棒，細節貼心到位。

▲「新北北海溫泉洲際酒店」大眾湯池。（攝影：楊婷雅）

▲泡湯後可享用在地知名「春一枝」水果冰棒。（攝影：楊婷雅）

「新北北海溫泉洲際酒店」婚禮殿堂 × 高空泳池

值得一提的是，「新北北海溫泉洲際酒店」也提供理想的婚禮場地、為新人見證幸福的時刻。挑高10米的潔白泉曦教堂可容納180位賓客，教堂外的露台則適合舉辦戶外派對與多元活動。一樓宴會廳分為三個不同規模空間，其中大宴會廳挑高7米、近220坪無柱設計，氣勢非凡；新娘VIP室備有完整梳化與訪客區，三面全身鏡讓新人當日光彩熠熠； 此外，「新北北海溫泉洲際酒店」高樓層的無邊際恆溫泳池也值得體驗，旅人可一邊眺望山景綠意、一邊寧靜悠游。



▲挑高10米的潔白泉曦教堂可容納180位賓客。（攝影：楊婷雅）

▲無邊際恆溫泳池與遼闊山景相映。（新北北海溫泉洲際酒店提供）

「新北北海溫泉洲際酒店」奢華住宿與金山美食一次享受

喜歡奢華酒店的旅人，來金山有了全新選擇「新北北海溫泉洲際酒店」。 全館211間客房皆配備獨立泡湯池，讓每位旅人都能在自己的房間裡享受氯化物硫酸鹽泉的舒壓時光。早餐精選金山在地人氣美食，無需排隊即可輕鬆品嚐，享受高品質度假的每一刻；開幕專案「際遇金山」凡連續入住兩晚以上，享每日免費早餐兩客、獎勵積分5000點及單臥套房保證升級券等多重禮遇。

▲單臥套房全館僅此一間。（攝影：楊婷雅）

▲新北北海溫泉洲際酒店豪華客房。（攝影：楊婷雅）





更多 「新北北海溫泉洲際酒店」照片



▲「新北北海溫泉洲際酒店」長廊天花板打造蹦火仔意象。（攝影：楊婷雅）

▲「新北北海溫泉洲際酒店」大廳酒吧「潮Shio」。（攝影：楊婷雅）

▲單臥套房全館僅此一間。（攝影：楊婷雅）

▲夜幕下的「新北北海溫泉洲際酒店」，別具風情。（新北北海溫泉洲際酒店提供）

▲燈光詩人賴雨農。（攝影：楊婷雅）





「新北北海溫泉洲際酒店」資訊

地址：新北市金山區環金路210號

電話：02 2498 3399

官網：新北北海溫泉洲際酒店

