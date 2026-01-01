玩韓國最高回饋40%！悠遊付樂天免稅店加碼疊加優惠攻略搶先看。

準備飛韓國玩的人注意了！悠遊付正式開通韓國跨境支付，不僅能直接在超商、免稅店掃碼付款，現在還有超狂的「免手續費」加上最高40%回饋，省下的錢剛好拿來多吃一頓燒肉！

看準台灣民眾熱愛前往韓國旅遊的風潮，解決旅客出國總是要換大把現鈔與零錢的痛點，悠遊卡公司於2025年12月22日正式宣布重大消息，悠遊付跨境支付服務在韓國盛大登場。這次悠遊卡公司加入由財金資訊公司主導的電支國家隊，成功讓悠遊付在韓國落地應用，這不僅象徵台灣電子支付發展跨越了新的里程碑，更為即將前往韓國跨年或寒假旅遊的民眾帶來實質便利。為了慶祝這項跨境服務開通，官方祭出超高誠意的回饋方案，只要善用優惠疊加，民眾在韓國消費最高可享有40%的回饋幅度，同時還能免去海外交易手續費，讓出國血拼變得既省錢又省心。

▲悠遊付韓國跨境支付上線，結合TWQR與樂天免稅店優惠，綁定指定銀行最高享40%回饋且免手續費，四大超商皆可通。圖／悠遊卡公司 提供；窩客島整理



鎖定韓國旅遊支付痛點 TWQR掃碼即付免手續費

即日起至韓國旅遊或進行商務出差的民眾，將不再需要擔心韓元換匯不足或是手頭剩餘過多外幣零錢的窘境。只要打開手機上的悠遊付App並開啟付款碼，將所在國家切換至韓國，就能直接透過連結的新臺幣帳戶進行扣款。這項服務首波已經覆蓋了韓國當地超過36萬個支付據點，其中包含台灣旅客最愛造訪的GS25、CU、7-ELEVEN與emart24等四大超商系統，另外像是知名的連鎖咖啡廳Ediya Coffee、A Twosome Place以及樂天免稅店等熱門場景，通通都在支援範圍內。民眾只要認明有TWQR標示的店家，就能拿出手機輕鬆掃碼支付，不僅過程即時流暢，更能省下傳統信用卡刷卡產生的海外手續費，讓每一筆消費都精打細算。

▲民眾在韓國超商使用手機掃碼支付的情境。圖／AI生成；窩客島整理

悠遊付韓國優惠全攻略 疊加樂天免稅店優惠與銀行回饋

對於精打細算的旅客來說，這次的優惠活動絕對是重點中的重點。悠遊卡公司推出的「悠遊付前進韓國」活動從2025年12月22日一路持續到2026年2月28日。活動期間民眾只要在韓國TWQR特約商店使用悠遊付扣款，就能先享有每筆18.5%的悠遊付回饋金，再加上活動期間免收的1.5%海外交易手續費，光是基本盤就已經穩拿20%的回饋。此外針對購物需求龐大的旅客，悠遊付更攜手樂天免稅店推出獨家加碼，在韓國TWQR特約商店消費可獲得10%樂天免稅店現金回饋券，憑券單筆滿新臺幣1000元就能回饋100元。若持悠遊卡前往樂天免稅店明洞總店、世界塔店、釜山店及濟州島店，出示卡片還能直接升級GOLD會員，並領取10000pre-LDF PAY與人氣面膜來店禮，層層堆疊的優惠讓旅客在免稅店購物時爽度倍增。

綁定指定銀行帳戶回饋衝頂 最高40%回饋讓旅客買到手軟

為了讓回饋力道達到最大化，悠遊付還聯合了國內銀行業者推出加碼活動，這也是達成40%回饋的關鍵最後一哩路。活動期間民眾若在韓國TWQR特約商店使用悠遊付，並綁定「元大銀行」新臺幣活期存款帳戶付款，每筆交易就能額外再獲得10%的悠遊付回饋金。同樣地，若綁定「彰化銀行」帳戶消費，也享有10%加碼回饋，每戶回饋上限達2000柴寶幣。將這10%的銀行回饋，加上前面提到的20%基本回饋與10%樂天免稅店加碼，總回饋率驚人地高達40%。悠遊卡公司也透露，跟隨電支國家隊的腳步，未來跨境支付版圖還將進軍日本、新加坡並拓展至東南亞，期望未來台灣民眾只要憑一支手機與悠遊付App，就能在全球各地享受如同在台灣般的便捷支付體驗。

▲民眾在韓國超商使用手機掃碼支付的情境。圖／AI生成；窩客島整理



悠遊付前進韓國 跨境支付上線優惠

活動時間： 2025年12月22日 至 2026年2月28日

活動內容：

基本回饋（20%）： 於韓國TWQR特約商店使用悠遊付，享18.5%回饋金＋免1.5%海外交易手續費。

樂天免稅店加碼（10%）： 於特約商店消費獲10%樂天免稅店現金回饋券；滿額NT$1,000回饋100元；持卡至實體店升級GOLD會員及贈禮。

銀行綁定加碼（10%）： 綁定「元大銀行」新臺幣活期存款帳戶或「彰化銀行」帳戶扣款，額外享10%回饋。

最高總回饋： 上述三項疊加，最高可達40%回饋。

指定店家：

便利商店： GS25、CU、7-ELEVEN、emart24

餐飲咖啡： Ediya Coffee、A Twosome Place

購物商場： 樂天免稅店（含明洞總店、世界塔店、釜山店及濟州島店）

適用範圍： 韓國境內貼有TWQR標誌之特約商店，首波約36萬個據點。