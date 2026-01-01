灣仔碼頭攜手雙月聯手推出「抱湯餃」，限時優惠滿299元折80元必囤貨。

灣仔碼頭首度聯手米其林必比登雙月食品社，推出香蕈雞肉、姬松茸豚肉聯名抱湯餃。即日起全聯獨家開賣，限時優惠滿299元折80元。

在追求效率與生活品質的現代日常中，餐桌上的儀式感往往來自於一份簡單卻不凡的暖心滋味。台灣水餃領導品牌「灣仔碼頭」在2026年開春之際，首度宣布驚喜聯名。邀請連續多年榮獲米其林必比登推介的養生湯品指標「雙月食品社」擔任監修，共同開發出極選「抱湯餃」系列新品。此次合作打破傳統水餃的味覺框架，將雙月食品社最具代表性的「溫潤湯韻」濃縮於餡料之中，讓每一顆水餃都像是一碗現熬的好湯，為忙碌的家庭時光增添一份優雅且細緻的味蕾享受。

米其林必比登名店雙月食品社親自監修，打造水餃界的靈魂湯底

這次的強強聯手，起源於兩品牌對「家」的共同信念。 始於48年前臧姑娘小攤車的「灣仔碼頭」，多年來以高品質的嚴選食材聞名， 而「雙月食品社」則以如同為家人烹煮般的用心，成為無數老饕心中的養生首選。 本次新品由灣仔碼頭主導開發，特別邀請雙月食品社進行共同監修， 將其擅長的湯品概念融入水餃製程。雙方採用專業製程保留食材原味，並搭配灣仔碼頭獨門秘製醬料，成就出皮薄、餡大、汁多的完美比例。

香蕈木耳雞肉與姬松茸豚肉雙口味，層次分明的極致鮮甜

「抱湯餃」系列共推出2款獨家口味，滿足喜愛多層次鮮味的朋友。 第一款「香蕈木耳雞肉」嚴選上等雞腿肉作為基底，肉質軟嫩有彈性，完美揉合了溫潤香氣的香蕈、爽脆木耳與鮮採高麗菜，一口咬下，鮮香與濃郁多汁的滋味在口中綻放。 另一款「姬松茸豚肉」則挑選珍貴的姬松茸入餡，搭配上等的前腿豬肉與清甜高麗菜，讓肉質的醇厚與菌類的甘甜交織，多層次的風味彷彿在品嚐一道精熬燉湯，讓家中的餐桌瞬間升級為餐廳級規格。

全聯通路獨家販售，限時兩波優惠最低每件199元起

為了讓更多消費者能以親民價格品嚐到這份細緻美味，聯名新品即日起於全聯與大全聯獨家開賣。 「灣仔碼頭」同步祭出誠意十足的促銷活動。 第一波活動自1月26日起至2月5日，聯名抱湯餃單件享促銷價239元，若購買灣仔碼頭全系列滿299元還可再享80元現折優惠，換算下來極其划算。 第二波則針對春節假期，2月6日至2月26日購買灣仔碼頭水餃系列任2件僅需398元，不論是作為日常晚餐或過年團圓的喜慶佳餚，都能輕鬆無負擔地享受米其林級的醇厚滋味。

灣仔碼頭與雙月食品社聯名抱湯餃上市活動

上市時間：2026年1月26日至2026年2月26日

新品上市：

2026年1月26日至2月5日，聯名抱湯餃系列單件特價239元，且購買全系列滿299元再享80元現折 。

2026年2月6日至2月26日，購買水餃全系列任2件享398元優惠價 。

全台全聯福利中心及大全聯門市獨家販售 。

