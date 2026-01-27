三商巧福牛肉麵升級！三商巧福聯名雲林北港武德宮，紅燒四喜牛肉麵送黑虎錢母。

三商巧福春節限定紅燒四喜牛肉麵搭配黑虎開運錢母，粉絲可享特價優惠與會員點數折抵，新春聚餐暖心又吉祥。

▲三商巧福首度與雲林北港武德宮合作，推出「紅燒四喜牛肉麵」，讓粉絲迎春吃牛肉麵。



▲三商巧福團隊親赴武德宮加持黑虎錢母，帶來新春好運。

四種牛肉齊聚的紅燒四喜牛肉麵

▲三商巧福「紅燒四喜牛肉麵」匯集牛肋條、雪花牛、牛筋與牛肚四種部位，湯頭濃郁暖胃。

黑虎開運錢母免費送

▲點購三商巧福「紅燒四喜牛肉麵」即可獲得隨機黑虎開運錢母乙個，數量有限送完為止。

三商巧福Ｘ雲林北港武德宮 紅燒四喜牛肉麵

三商巧福牛肉麵升級！三商巧福在今年春節首度攜手「雲林北港武德宮」，在1/27起限定推出限定新品「紅燒四喜牛肉麵」，一碗就能吃到4種牛肉部位。同時，買新品牛肉麵就送限量「黑虎開運錢母」只送不賣，讓粉絲在品嚐美食的同時，也能祈求新的一年的福氣、財運、喜氣與平安。本次聯名新品「紅燒四喜牛肉麵」以四喜為概念，一碗裡面就匯集了牛肋條、雪花牛、牛筋與牛肚四種牛肉部位，紅燒湯頭加入特調蔥醬，香氣濃郁、風味溫潤，讓粉絲在冬日暖胃又暖心。單點原價 240 元、特價 220 元，套餐含芝麻牛蒡絲與中杯飲料，原價 320 元特價 269 元，打造「升級版」三商巧福牛肉麵。配合聯名新品上市，自 1 月 27 日至 3 月 3 日止，只要在全台三商巧福門市點購「紅燒四喜牛肉麵」，即可獲得「黑虎開運錢母」乙個（總共兩款隨機贈送），象徵福氣、財運、喜氣、平安，一次到位齊聚圓滿。同時，三商巧福也推出會員專屬回饋，活動期間每月 27 日為會員點數日，粉絲使用三商 i 美食會員卡號消費並兌點，即可享 1 點折抵 1 元優惠，讓粉絲新春期間吃得暖心又實惠。活動期間：2026 年 1 月 27 日至 3 月 3 日活動內容：點購「紅燒四喜牛肉麵」，即贈「黑虎開運錢母」乙個（隨機贈送，送完為止） 。新品優惠：紅燒四喜牛肉麵：原價 240 元，特價 220 元紅燒四喜牛肉麵套餐（含芝麻牛蒡絲＋中杯飲料）：原價 320 元，特價 269 元會員點數活動：活動時間：2026 年每月 27 日活動內容：會員消費兌點可享 1 點折抵 1 元，每筆交易紅利折抵上限為未付金額 30%

春節喜氣 好運加持必吃美食話題

