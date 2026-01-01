招財神物來了！大甲媽祖加持2026丙午馬年錢母曝光，大甲鎮瀾宮立體金馬造型錢母套組。

準備迎接2026馬年，大甲鎮瀾宮打破傳統推出立體金馬錢母，造型霸氣寓意馬上賺，限量發行是求財首選。

隨著時間的推移，眾人期待的農曆新年腳步漸近，台灣民間信仰中最具代表性的求財儀式，莫過於向神明祈求一枚能以此生財的錢母，這不僅是傳統習俗，更是許多人寄託新年度財運爆發的重要儀式。每逢新春期間，大甲鎮瀾宮總是擠滿來自全台各地的信眾，只為求得媽祖的庇佑與財氣。為了迎接充滿活力的2026丙午馬年，大甲鎮瀾宮今年別出心裁，打破了過往錢母多為單枚硬幣的既定印象，首度推出極具收藏價值與藝術美感的「立體金馬造型」錢母套組，希望能透過大甲媽祖的加持，讓所有信眾在金馬年都能馬力全開，財源滾滾而來。



▲這款2026丙午馬年錢母套組，以氣勢磅礡的金馬雕塑結合圓形錢母，寓意金銀財寶攏總來。圖／大甲鎮瀾宮提供；窩客島整理

2026大甲鎮瀾宮首創立體設計，錢母套組展現工藝美學

有別於市面上常見的平面紅包或單幣設計，今年大甲鎮瀾宮在錢母套組的設計上下足了功夫，將傳統信仰與現代工藝美學完美結合。這款2026丙午馬年限定的錢母套組，視覺核心是一尊氣勢磅礡且四蹄騰空的金馬雕塑，整體的線條流暢且充滿動感，完美詮釋了「金馬奔騰」的意象。而信眾最為重視的圓形錢母，則以精緻的金銀雙色工藝呈現，穩穩地鑲嵌在底座之上，象徵著「金銀財寶攏總來」的吉祥寓意。大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤也特別強調，今年這組錢母特別不一樣，不僅錢母本身圓圓滿滿，更多了一尊金馬幫大家扛財頭，這已經超越了普通裝飾品的層次，而是經過大甲媽香火加持的財富加速器，擺在家中或公司都顯得氣派非凡。

丙午馬年主打馬上賺諧音梗，大甲媽祖保佑事業不卡關

台灣人最喜愛吉祥話與諧音帶來的正能量，這款錢母套組最吸睛的亮點，莫過於基座上大大刻印的「馬上賺」三個字。對於講究風水的企業主、剛創業的頭家或是需要在外奔波的業務員來說，這款錢母的命名簡直是神來之筆。牌匾上刻著「2026丙午年馬上賺」，搭配上馬兒騰躍向前的姿態，寓意著「快馬加鞭、事業飛騰」，讓收藏者能感受到「馬上發財、馬上成功」的強大氣場。現場搶先參觀的在地商家也笑稱，做生意最怕死馬當活馬醫，現在有了大甲媽祖加持的神馬，絕對能展現龍馬精神，讓大家在2026年的事業跑得比馬還要快，領先競爭對手一大截，真正實現免做牛做馬就能馬上發財的願望。



▲基座上刻有「馬上賺」吉祥字樣，是大甲鎮瀾宮今年給予信眾最強力的財富祝福。圖／大甲鎮瀾宮提供；窩客島整理

限量招財小物錯過等一年，親臨大甲鎮瀾宮感受新春財氣

俗話說「錢母生錢子，財源滾滾來」，想要在2026年暴富一整年，絕對不能少了這份來自大甲媽祖的祝福。大甲鎮瀾宮表示，由於今年這款立體造型的錢母套組製作工藝較為複雜，數量相當有限，不僅設計大氣，更蘊含了深厚的祝福與靈力。廟方誠摯邀請中部鄉親與全台信徒，不妨趁著新春期間規劃一趟大甲鎮瀾宮的走春行程，除了親自來廟裡聞香火、求財氣，感受媽祖的靈驗與新年的喜氣外，也建議想要收藏的信眾盡早詢問，畢竟大家常說馬力就是財力，這款兼具藝術與招財功效的限量套組，錯過就要再等一年。



▲經過大甲媽祖香火加持的錢母，設計精美且具收藏價值，適合擺放於辦公桌招財。圖／大甲鎮瀾宮提供；窩客島整理

2026大甲鎮瀾宮丙午馬年「馬上賺」錢母套組販售

時間： 即日起至限量售完為止

內容： 大甲鎮瀾宮首度推出立體金馬造型錢母，含金銀雙色圓形錢母與「馬上賺」字樣基座，經大甲媽祖香火加持。 店家(購買)資訊：

實體地點：大甲鎮瀾宮廟內服務處

線上商城：https://www.mazubuybuy.com.tw/



