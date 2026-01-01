> 生活 > 招財神物來了！大甲媽祖加持2026丙午馬年錢母曝光，大甲鎮瀾宮立體金馬造型錢母套組。

招財神物來了！大甲媽祖加持2026丙午馬年錢母曝光，大甲鎮瀾宮立體金馬造型錢母套組。

tiger Walker 玩樂季2026大甲媽祖錢母預購大甲鎮瀾宮馬上賺擺件丙午馬年招財錢母推薦
2026-01-06 02:16文字：編輯 李維唐 圖片提供:大甲鎮瀾宮
編輯 李維唐

編輯 李維唐

準備迎接2026馬年，大甲鎮瀾宮打破傳統推出立體金馬錢母，造型霸氣寓意馬上賺，限量發行是求財首選。

隨著時間的推移，眾人期待的農曆新年腳步漸近，台灣民間信仰中最具代表性的求財儀式，莫過於向神明祈求一枚能以此生財的錢母，這不僅是傳統習俗，更是許多人寄託新年度財運爆發的重要儀式。每逢新春期間，大甲鎮瀾宮總是擠滿來自全台各地的信眾，只為求得媽祖的庇佑與財氣。為了迎接充滿活力的2026丙午馬年，大甲鎮瀾宮今年別出心裁，打破了過往錢母多為單枚硬幣的既定印象，首度推出極具收藏價值與藝術美感的「立體金馬造型」錢母套組，希望能透過大甲媽祖的加持，讓所有信眾在金馬年都能馬力全開，財源滾滾而來。

▲這款2026丙午馬年錢母套組，以氣勢磅礡的金馬雕塑結合圓形錢母，寓意金銀財寶攏總來。圖／(大甲鎮瀾宮)提供；窩客島整理
▲這款2026丙午馬年錢母套組，以氣勢磅礡的金馬雕塑結合圓形錢母，寓意金銀財寶攏總來。圖／大甲鎮瀾宮提供；窩客島整理

2026大甲鎮瀾宮首創立體設計，錢母套組展現工藝美學

有別於市面上常見的平面紅包或單幣設計，今年大甲鎮瀾宮在錢母套組的設計上下足了功夫，將傳統信仰與現代工藝美學完美結合。這款2026丙午馬年限定的錢母套組，視覺核心是一尊氣勢磅礡且四蹄騰空的金馬雕塑，整體的線條流暢且充滿動感，完美詮釋了「金馬奔騰」的意象。而信眾最為重視的圓形錢母，則以精緻的金銀雙色工藝呈現，穩穩地鑲嵌在底座之上，象徵著「金銀財寶攏總來」的吉祥寓意。大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤也特別強調，今年這組錢母特別不一樣，不僅錢母本身圓圓滿滿，更多了一尊金馬幫大家扛財頭，這已經超越了普通裝飾品的層次，而是經過大甲媽香火加持的財富加速器，擺在家中或公司都顯得氣派非凡。

丙午馬年主打馬上賺諧音梗，大甲媽祖保佑事業不卡關

台灣人最喜愛吉祥話與諧音帶來的正能量，這款錢母套組最吸睛的亮點，莫過於基座上大大刻印的「馬上賺」三個字。對於講究風水的企業主、剛創業的頭家或是需要在外奔波的業務員來說，這款錢母的命名簡直是神來之筆。牌匾上刻著「2026丙午年馬上賺」，搭配上馬兒騰躍向前的姿態，寓意著「快馬加鞭、事業飛騰」，讓收藏者能感受到「馬上發財、馬上成功」的強大氣場。現場搶先參觀的在地商家也笑稱，做生意最怕死馬當活馬醫，現在有了大甲媽祖加持的神馬，絕對能展現龍馬精神，讓大家在2026年的事業跑得比馬還要快，領先競爭對手一大截，真正實現免做牛做馬就能馬上發財的願望。

▲基座上刻有「馬上賺」吉祥字樣，是大甲鎮瀾宮今年給予信眾最強力的財富祝福。圖／(大甲鎮瀾宮)提供；窩客島整理
▲基座上刻有「馬上賺」吉祥字樣，是大甲鎮瀾宮今年給予信眾最強力的財富祝福。圖／大甲鎮瀾宮提供；窩客島整理

限量招財小物錯過等一年，親臨大甲鎮瀾宮感受新春財氣

俗話說「錢母生錢子，財源滾滾來」，想要在2026年暴富一整年，絕對不能少了這份來自大甲媽祖的祝福。大甲鎮瀾宮表示，由於今年這款立體造型的錢母套組製作工藝較為複雜，數量相當有限，不僅設計大氣，更蘊含了深厚的祝福與靈力。廟方誠摯邀請中部鄉親與全台信徒，不妨趁著新春期間規劃一趟大甲鎮瀾宮的走春行程，除了親自來廟裡聞香火、求財氣，感受媽祖的靈驗與新年的喜氣外，也建議想要收藏的信眾盡早詢問，畢竟大家常說馬力就是財力，這款兼具藝術與招財功效的限量套組，錯過就要再等一年。

▲經過大甲媽祖香火加持的錢母，設計精美且具收藏價值，適合擺放於辦公桌招財。圖／(大甲鎮瀾宮)提供；窩客島整理
▲經過大甲媽祖香火加持的錢母，設計精美且具收藏價值，適合擺放於辦公桌招財。圖／大甲鎮瀾宮提供；窩客島整理

2026大甲鎮瀾宮丙午馬年「馬上賺」錢母套組販售

時間： 即日起至限量售完為止
內容： 大甲鎮瀾宮首度推出立體金馬造型錢母，含金銀雙色圓形錢母與「馬上賺」字樣基座，經大甲媽祖香火加持。 店家(購買)資訊：
實體地點：大甲鎮瀾宮廟內服務處

線上商城：https://www.mazubuybuy.com.tw/


提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
星巴克買一送一開工喝！招財貓提袋 馬年熊寶寶，35款新年開運周邊搶。
星巴克買一送一開工喝！招財貓提袋 馬年熊寶寶，35款新年開運周邊搶。
編輯 鄭雅之
科技大樓新開幕「賜福」太可愛！可愛紅的門面加上福袋的Logo來這裡吃好吃的還能接收福氣
科技大樓新開幕「賜福」太可愛！可愛紅的門面加上福袋的Logo來這裡吃好吃的還能接收福氣
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
吉伊卡哇常設店搶先看！中山CHIIKAWA SHOP in TAIPEI限定垂耳兔玩偶 招財小八貓必買。
吉伊卡哇常設店搶先看！中山CHIIKAWA SHOP in TAIPEI限定垂耳兔玩偶 招財小八貓必買。
編輯 張人尹
為你家毛孩祈福，福岡八幡宮推出寵物御守，5犬種金銀色和九星氣學9色款式，還有吉娃娃御朱印。
為你家毛孩祈福，福岡八幡宮推出寵物御守，5犬種金銀色和九星氣學9色款式，還有吉娃娃御朱印。
特派員 Trish
台中限定麻薏禮盒！微笑天使聯名三點一刻，公益年節伴手禮推薦。
台中限定麻薏禮盒！微笑天使聯名三點一刻，公益年節伴手禮推薦。
papa
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊