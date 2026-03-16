▲苗栗最難訂位景觀餐廳！山上村 日式枯山水庭園爆紅，榻榻米窗景美到像京都。

苗栗三灣近期爆紅景觀餐廳「山上村 Hill Cafe」，以日式枯山水庭園與榻榻米窗景走紅網路，彷彿置身京都秘境。餐廳採預約制用餐，想造訪苗栗秘境咖啡廳，記得提前訂位。
近年苗栗山線景觀餐廳人氣持續攀升，其中位於三灣山林間的「山上村 Hill Cafe」成為近期討論度最高的景觀餐廳之一。隱身山間的庭園空間，以日式枯山水景觀設計結合自然山景，不少遊客形容彷彿走進京都秘境。由於餐廳採預約制並嚴格控管人數，也讓「沒預約很難進去」成為許多網友分享的共同經驗，讓這家苗栗景觀餐廳迅速爆紅。
苗栗最難訂位景觀餐廳「山上村」日式枯山水庭園爆紅！
「山上村 Hill Cafe」座落於苗栗縣三灣鄉北埔村山區，從市區開車前往，沿途逐漸轉為翠綠山景。抵達園區後，映入眼簾的是大片日式枯山水庭園，細緻沙紋、石燈籠與松柏造景交織出靜謐氛圍，整體環境充滿濃厚的日式禪意。走進餐廳主建築，室內設計以日式風格為主，榻榻米座位搭配整面落地窗景，將庭園景色完整收進室內。
苗栗景觀餐廳「山上村 Hill Cafe」餐點推薦：日式定食、小火鍋
除了庭園景觀吸睛，「山上村 Hill Cafe」的餐點也受到不少訪客好評。餐廳主打日式創意料理，菜單以精緻定食、小火鍋以及下午茶甜點為主。其中日式定食擺盤精緻，主食搭配漬物與多樣小菜，整體呈現如同日式料理套餐。此外，山區氣候較為涼爽，許多客人也會選擇小火鍋。湯頭口味清爽，搭配大量新鮮蔬菜與少量火鍋料，整體風味較為清爽。
苗栗景觀餐廳 苗栗美食推薦 山上村
地址：苗栗縣三灣鄉52號
營業時間：週一四五 11:00–18:00；週六日 11:00–19:00；週二三公休
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