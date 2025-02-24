新竹咖啡廳「藍氣球咖啡」根本霍爾的房間，巴洛克風格超級美！新竹夢幻系咖啡廳再加一，「藍氣球咖啡」以17世紀巴洛克風格裝潢聞名，走進店內彷彿穿越時空，置身歐洲貴族宮廷，難怪吸引大批咖啡迷及拍照愛好者前來朝聖。這間店不僅環境華麗，還提供高級法式下午茶，現在就趕緊來看看吧。



▲新竹咖啡廳「藍氣球咖啡」根本霍爾的房間，菜單低消為一杯飲料 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲新竹咖啡廳「藍氣球咖啡」以17世紀巴洛克風格裝潢聞名，走進店內彷彿穿越時空 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

新竹咖啡廳 藍氣球咖啡

「藍氣球咖啡」位於新竹竹北商圈，附近交通便利，停車格也相當多，開車來的朋友不必擔心。一走到這邊，就能看到門面採用挑高半落地窗設計，讓人不禁想從外一窺內部奢華氛圍。店內裝潢以歐洲古典家具搭配華麗吊燈、壁畫及玫瑰花裝飾，塑造出貴族般的用餐體驗。推薦閱讀： 超狂四層肉手工漢堡自由配！加碼汽水喝到飽，新竹高鐵站必吃「肥貓漢堡」一口咬下超爆汁，重口味者不能錯過。 ▲新竹咖啡廳「藍氣球咖啡」門面採用挑高半落地窗設計，讓人不禁想從外一窺內部奢華氛圍 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲新竹咖啡廳「藍氣球咖啡」位於新竹竹北商圈，附近交通便利，停車格也相當多 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝除了裝潢精緻，「藍氣球咖啡」菜單上低消是一杯飲品，此外也有很多甜點可以選擇。店內主打法國百年品牌Hediard頂級茶品，搭配HABIBI法式手工馬卡龍，讓人彷彿瞬間飛往巴黎。雙人下午茶套餐內含瑪德蓮、可麗露、迷你鬆餅及鹹派等精緻點心，搭配義式咖啡或花果茶，口感層次豐富。▲新竹咖啡廳「藍氣球咖啡」菜單上低消是一杯飲品，此外也有很多甜點可以選擇 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「藍氣球咖啡」不僅是一間咖啡廳，更像是一座歐式宮廷小天地。店內用心打造的裝潢與高品質餐點，讓每位顧客都能享受一場貴婦級的下午茶饗宴。如果想體驗一場宛如電影場景般的美好時光，這裡絕對是不可錯過的打卡熱點。提醒大家，店內座位有限，建議提前預約，以免向隅。▲新竹咖啡廳「藍氣球咖啡」不僅是一間咖啡廳，更像是一座歐式宮廷小天地 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：新竹縣竹北市光明五街320號

營業時間：11:00–18:30；週日公休