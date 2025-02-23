不是美食沙漠！新竹車站必吃「小鵲sing紅豆餅」以極薄酥脆的外皮，與飽滿紮實的內餡迎來許多好評；從原先只是新竹街頭的小攤位，到現在在新竹已經有兩家分店，從經典紅豆口味到創意十足的限定款，每一顆紅豆餅都堅持手工製作、用料講究，竹北店更有巨無霸紅豆餅必拍，現在就一起來看看吧。



▲不是美食沙漠！新竹車站必吃「小鵲sing紅豆餅」菜單多種口味任君選擇 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲新竹車站必吃「小鵲sing紅豆餅」以極薄酥脆的外皮，與飽滿紮實的內餡迎來許多好評 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

新竹美食 小鵲sing紅豆餅

新竹車站必吃「小鵲sing紅豆餅」最初只是新竹東區街頭的一個小攤位，如今插旗新竹車站商圈，以及竹北商圈，交通十分便利。最特別的是竹北店，這邊不僅可以吃到紅豆餅，還可以和這招牌上超巨大的爆餡紅豆餅打卡拍照呢。不過要注意，店家每日限量供應，售完為止，建議提前到場，才不會因為太晚而撲空囉。推薦閱讀： 超狂四層肉手工漢堡自由配！加碼汽水喝到飽，新竹高鐵站必吃「肥貓漢堡」一口咬下超爆汁，重口味者不能錯過。

▲新竹車站必吃「小鵲sing紅豆餅」如今插旗新竹車站商圈，以及竹北商圈 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲「小鵲sing紅豆餅」每日限量供應，售完為止，建議提前到場，才不會因為太晚而撲空囉。/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「小鵲sing紅豆餅」的最大特色在於極薄的餅皮，咬下時能感受到酥脆口感。每一顆都是現點現做，熱騰騰出爐，香氣撲鼻。經典款的「鵲幸紅豆」選用細膩紅豆餡，甜度恰到好處，保留了紅豆的顆粒感，讓口感更具層次。「香草牛奶」則是帶有淡雅香草香氣的奶油內餡，滑順細緻，不會過於甜膩，適合喜歡清爽口感的朋友。▲新竹車站必吃美食「小鵲sing紅豆餅」菜單推薦：鵲幸紅豆 $20、香草牛奶 $21、起司馬鈴薯 $30 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝每日限量的創意口味更是店內的亮點，包含「鐵觀音牛奶珍珠」、「黑糖麻糬」等。此外，喜歡鹹食的朋友也有「起司馬鈴薯」，以綿密馬鈴薯泥與濃郁起司交融，鹹香濃郁。如果大家下次有機會來到新竹，不妨親自來品嚐這款超人氣紅豆餅，一顆小小的點心，或許能顛覆你對「美食沙漠」的想像。▲新竹車站必吃美食「小鵲sing紅豆餅」每日限量的創意口味更是店內的亮點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：新竹市東區東南街118號

營業時間：11:00–19:30

新竹美食 小鵲sing紅豆餅 推薦菜單

推薦菜單：鵲幸紅豆 $20、香草牛奶 $21、起司馬鈴薯 $30