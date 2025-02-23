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不是美食沙漠！新竹車站必吃「小鵲sing紅豆餅」薄脆外皮超誘人，巨無霸紅豆餅必拍。

小鵲sing紅豆餅 新竹美食 新竹車站美食 紅豆餅
2025-02-23 20:39:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

不是美食沙漠！新竹車站必吃「小鵲sing紅豆餅」以極薄酥脆的外皮，與飽滿紮實的內餡迎來許多好評；從原先只是新竹街頭的小攤位，到現在在新竹已經有兩家分店，從經典紅豆口味到創意十足的限定款，每一顆紅豆餅都堅持手工製作、用料講究，竹北店更有巨無霸紅豆餅必拍，現在就一起來看看吧。
▲不是美食沙漠！新竹車站必吃「小鵲sing紅豆餅」菜單多種口味任君選擇  / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲不是美食沙漠！新竹車站必吃「小鵲sing紅豆餅」菜單多種口味任君選擇  / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲新竹車站必吃「小鵲sing紅豆餅」以極薄酥脆的外皮，與飽滿紮實的內餡迎來許多好評 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲新竹車站必吃「小鵲sing紅豆餅」以極薄酥脆的外皮，與飽滿紮實的內餡迎來許多好評 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



新竹車站必吃「小鵲sing紅豆餅」最初只是新竹東區街頭的一個小攤位，如今插旗新竹車站商圈，以及竹北商圈，交通十分便利。最特別的是竹北店，這邊不僅可以吃到紅豆餅，還可以和這招牌上超巨大的爆餡紅豆餅打卡拍照呢。不過要注意，店家每日限量供應，售完為止，建議提前到場，才不會因為太晚而撲空囉。

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▲新竹車站必吃「小鵲sing紅豆餅」如今插旗新竹車站商圈，以及竹北商圈 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲新竹車站必吃「小鵲sing紅豆餅」如今插旗新竹車站商圈，以及竹北商圈 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲「小鵲sing紅豆餅」每日限量供應，售完為止，建議提前到場，才不會因為太晚而撲空囉。/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲「小鵲sing紅豆餅」每日限量供應，售完為止，建議提前到場，才不會因為太晚而撲空囉。/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

「小鵲sing紅豆餅」的最大特色在於極薄的餅皮，咬下時能感受到酥脆口感。每一顆都是現點現做，熱騰騰出爐，香氣撲鼻。經典款的「鵲幸紅豆」選用細膩紅豆餡，甜度恰到好處，保留了紅豆的顆粒感，讓口感更具層次。「香草牛奶」則是帶有淡雅香草香氣的奶油內餡，滑順細緻，不會過於甜膩，適合喜歡清爽口感的朋友。
▲新竹車站必吃美食「小鵲sing紅豆餅」菜單推薦：鵲幸紅豆 $20、香草牛奶 $21、起司馬鈴薯 $30 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲新竹車站必吃美食「小鵲sing紅豆餅」菜單推薦：鵲幸紅豆 $20、香草牛奶 $21、起司馬鈴薯 $30 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

每日限量的創意口味更是店內的亮點，包含「鐵觀音牛奶珍珠」、「黑糖麻糬」等。此外，喜歡鹹食的朋友也有「起司馬鈴薯」，以綿密馬鈴薯泥與濃郁起司交融，鹹香濃郁。如果大家下次有機會來到新竹，不妨親自來品嚐這款超人氣紅豆餅，一顆小小的點心，或許能顛覆你對「美食沙漠」的想像。
▲新竹車站必吃美食「小鵲sing紅豆餅」每日限量的創意口味更是店內的亮點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲新竹車站必吃美食「小鵲sing紅豆餅」每日限量的創意口味更是店內的亮點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

新竹美食 小鵲sing紅豆餅

地址：新竹市東區東南街118號
營業時間：11:00–19:30

新竹美食 小鵲sing紅豆餅 推薦菜單

推薦菜單：鵲幸紅豆 $20、香草牛奶 $21、起司馬鈴薯 $30

 

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小鵲sing紅豆餅

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place新竹市東區東南街122號
4.25 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.36
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.14
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