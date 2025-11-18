新竹新埔美食推薦！「桑堤Santé」以脆皮塔可爆紅，超過4.8星高評價、手工莎莎與酪梨醬風味道地，現炸玉米餅皮酥脆超涮嘴，是在地人激推、值得專程前往的美墨料理秘境。

新竹新埔美食推薦！新竹新埔鎮除了客家粄條之外，「桑堤Santé 美墨餐點」以超過 4.8 星、破 400 則評論的高人氣，成為熱愛美墨料理者心中的口袋名單。以現炸脆皮塔可、手工醬料與平實價格聞名，這家外觀低調的小店，不只在地人推爆，更成為許多饕客願意專程開車前往的必訪美食。



▲新竹新埔美食推薦！桑堤Santé 墨西哥塔可專賣店，脆皮塔可網友超推。



新埔隱藏美食！「桑堤Santé」墨西哥塔可專賣店

「桑堤Santé」的外觀如一般鐵皮屋，低調到稍不注意就可能錯過，但推開門後卻能感受到溫馨的美式家庭餐館氛圍。牆面彩繪與輕鬆空間讓人宛如置身美國公路旁的小餐館，而老闆與闆娘的親切更讓許多顧客留下深刻印象。雖然座位不多，但翻桌率快，不論是朋友聚會、家人小聚，或一個人輕鬆享用一頓異國料理，這裡都能提供舒適自在的用餐經驗。



新竹新埔美食推薦「桑堤Santé」推薦菜單：塔可、捲餅

「桑堤Santé」的菜單涵蓋塔可、捲餅、Quesadilla、漢堡與炸物等經典美墨料理，而店內最吸引人的核心亮點，正是那份口碑極佳的「脆皮塔可」。塔可的玉米餅皮以現炸方式呈現，剛上桌時散發迷人香氣，一口咬下更能聽見清脆的「喀滋」聲響，如餅乾般酥脆的口感，是許多老顧客反覆回來的原因。玉米餅皮帶著自然穀香，外脆內脆的質地與餡料的濕潤度形成完美對比。



塔可內餡飽滿豐富，主要由調味肉類、洋葱丁、乳酪絲、清爽的莎莎醬與滑順的酪梨醬層層堆疊而成。牛肉口味濃郁鹹香、肉汁與醬料融合得恰到好處；豬肉通常以絞肉呈現，風味平衡且帶著微微辣香；雞肉則是清爽路線，能讓蔬菜與莎莎醬的酸甜更為突出。自製的莎莎醬酸甜爽口、清新解膩，而酪梨醬則提供柔滑層次，使整體多層風味自然融合。



新竹新埔必吃！脆皮塔可值得專程前往

喜歡辣味的顧客還能選擇台東 Anita 辣醬，為整體增添更鮮明的辣度。以一份三顆約新台幣 150 元的價格來看，能吃到如此份量與品質，難怪網路評論會推爆這家新埔秘店。如果大家正在尋找新竹美食、或想吃到道地又不昂貴的美墨料理，「桑堤Santé」絕對值得排進你的美食清單。建議前往前先電話確認營業時間，並記得準備現金，才能輕鬆享受這趟意外驚喜的美食之旅。



新竹新埔美食推薦 墨西哥塔可專賣店 桑堤Santé

地址：新竹縣新埔鎮田新路363號

營業時間：11:30–20:00；週一公休

新竹更多美食餐廳一日遊景點推薦

