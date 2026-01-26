霸氣10層牛肉堡！漢堡王「十犇牛肉堡」漲價回歸，299元10層牛肉堡吃。

漢堡控快衝！漢堡王「十層牛肉堡」霸氣回歸，火烤肉片疊到極限，限時兩週挑戰大胃王，還能抽全額回饋金。

對於漢堡控來說，漢堡王最迷人的就是那陣陣誘人的火烤香氣。這次回歸的「犇牛堡」延續了漢堡王引以為傲的火烤技術，更以超霸氣最多十層牛肉堡號召漢堡控來挑戰。將純牛肉片送入攝氏三百七十度的高溫火烤，緊緊鎖住鮮美的肉汁。每一層肉片之間都夾入了香醇濃郁的起士片，再加上香脆的培根點綴，最後淋上讓人胃口大開的獨門醬汁。這款漢堡不僅是許多人的青春回憶，更是肉食族心目中無可取代的經典代表作，讓人每口都能感受到飽滿的能量。

▲漢堡王十犇牛肉堡回歸，但漲價30元。





漢堡王十犇牛肉堡 漲價回歸

這次活動最吸睛的焦點，莫過於挑戰人類嘴巴張開極限的「十犇牛肉堡」。這款被網友戲稱為肉慾代表作的神級漢堡，其高度與重量感完全超越一般人的想像，是一份適合找三五好友一起分享、活絡氣氛的浮誇系美食。如果自認是實力派的大食客，也可以選擇獨自征服這座牛肉山，體驗肉片與起士在口中交織的極致滿足感。從三層到十層的多元選擇，讓不同食量的愛好者都能找到專屬的王位加冕方式。

▲漢堡王犇牛堡強勢回歸，從三層到最多十層犇牛肉等你挑戰。

抽獎回饋驚喜連連

除了滿足味蕾的饗宴，品牌更推出充滿互動樂趣的抽獎活動。在活動期間內購買任一款犇牛堡的朋友，只要隨手拍下具有儀式感的王冠手勢與漢堡合照，並前往官方臉書貼文下方完成留言任務，就有機會成為幸運兒。品牌大方準備了一百份的全額回饋金，讓中獎者等同於免費享用了一頓豐盛的牛肉大餐。這種兼具趣味與實惠的互動方式，讓今年的馬年開端充滿了驚喜，絕對是近期不可錯過的社群打卡熱點。

▲漢堡王最經典的牛肉堡，是純牛肉片送入攝氏三百七十度的高溫火烤，帶有火烤香氣。(攝影：鄭雅之)







漢堡王 犇牛堡

活動日期： 2026/1/26 至 2026/2/8（限時 14 天）

販售時間： 每日正餐時段至打烊前 30 分鐘。

販售品項與價格：

三犇牛肉堡：149元

四犇牛肉堡：169元

五犇牛肉堡：198元

六犇牛肉堡：209元

七犇牛肉堡：229元

八犇牛肉堡：249元

九犇牛肉堡：269元

十犇牛肉堡：299元



限定優惠： 於 FB 官方粉專指定貼文上傳「王冠手勢＋漢堡本體」合照，有機會抽中 299 元回饋金（共 100 名）。

不參與活動門市： 機場店、科技廠店。





速食話題新品接著吃！

推薦閱讀：麥當勞買一送一！麥當勞金迎招財薯來堡 紅豆派回歸，薯條買一送一6大優惠必吃。

推薦閱讀：中山站佛卡夏專賣店！foca poca外帶佛卡夏新開幕，聯名限定佛卡夏三明治必拍必吃。

推薦閱讀：不只新肯德基蛋撻！肯德基金沙起司脆雞168元吃整桶，12元升級全新金黃金沙起司醬。