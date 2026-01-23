不只新肯德基蛋撻！肯德基金沙起司脆雞168元吃整桶，12元升級全新金黃金沙起司醬。

肯德基春節推出富貴金沙起司脆雞與開運金沙沾醬，1月27日開賣並祭出$168限量開運桶，成為新年聚餐與優惠關注焦點。

▲肯德基推出開運主題金沙系列新品，富貴金沙起司脆雞以金黃色外觀成為春節速食新亮點。（攝影：張人尹）



▲肯德基同步推出開運金沙沾醬，小金幣造型設計，12元就能升級體驗年節儀式感。（攝影：張人尹）

限量發財金餐組優惠登場

▲肯德基限量推出金沙發財金開運桶，$168即可一次吃到脆雞、金沙沾醬與中份脆薯。（攝影：張人尹）

肯德基不只有新蛋撻，還有新炸雞、新沾醬！肯德基這次把年節儀式感直接搬進餐桌，推出以開運為主題的金沙系列新品，主打「富貴金沙起司脆雞」把金黃視覺與濃郁風味結合成新春限定享受，同時更爲速食控推出全新沾醬「開運金沙沾醬」，以小金幣造型設計，銅板價12元就能升級開吃，挑戰春節速食新話題。肯德基新品「富貴金沙起司脆雞」於1月27日正式開賣，主打以經典的咔啦脆雞味皮，淋上開運金沙起司醬、並撒上奢華帕瑪森乾酪絲，打造濃郁奢華風味。新炸雞開賣同步推出限時話題優惠，1/27當天全台限量開賣5000桶「金沙發財金開運桶」，整桶只要$168即可帶回4塊富貴金沙起司脆雞，搭配開運金沙沾醬與中份脆薯，讓速食控年節聚餐吃一桶金。

金沙起司與沾醬延續熱度

▲肯德基開運金沙沾醬以小金幣造型設計，薯條、雞塊或鱈魚圈圈都能自由搭配。（攝影：張人尹）

肯德基 168元金沙發財金開運桶 活動資訊

肯德基 富貴金沙起司脆雞 販售資訊

富貴金沙起司脆雞：$77

富貴金沙起司脆雞XL餐：$254

富貴金沙起司脆雞雙人餐：$388

金沙起司脆雞富貴全家餐：$688

除了富貴金沙起司脆雞之外，肯德基同步推出全新沾醬「開運金沙沾醬」，以小金幣造型設計，無論是沾薯條、沾雞塊或鱈魚圈圈都能搭配，只要加12元就能直接升級。同時，肯德基也規畫多款餐組，從個人到家庭分享都能依情境選擇，最新的「原味蛋撻超極酥」也能吃到，讓粉絲們一路吃到過年。活動日期：2026/1/27 一日限定套餐售價：168元套餐內容：4塊富貴金沙起司脆雞＋開運金沙沾醬配脆薯(中)。注意事項：限門市臨櫃消費，全台限量5,000桶，售完為止。販售期間：2026/1/27-3/02推薦套餐：

肯德基 開運金沙沾醬 販售資訊

販售期間：2026/1/27-3/02售價：單點$12元

▲肯德基規畫多款餐組選擇，富貴金沙起司脆雞搭配原味蛋撻超極酥，陪粉絲一路吃到過年。（攝影：張人尹）



▲肯德基富貴金沙起司脆雞1月27日開賣，經典咔啦脆雞搭配金沙起司醬與帕瑪森乾酪絲。（攝影：張人尹）

速食控春節過年聚餐必吃速食新話題

